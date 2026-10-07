Joe Saddi presiona al gobierno: detrás de la electricidad, la primera advertencia política de las Fuerzas Libanesas Una « retiración » calculada entre la retención del gobierno y la amenaza de ruptura Joe Saddi no abandonó. El Ministro de Energía ha elegido una fórmula más ambigua y políticamente más manejable: en la actualidad ya no participa en las reuniones del Consejo de Ministros mientras sigue siendo jefe de su ministerio. Esta distinción es el punto de partida del caso. Le permite protestar contra el funcionamiento del gobierno sin abandonar el sector que dirige, y las Fuerzas Libanesas presionan sin causar inmediatamente una crisis ministerial abierta. Saddi presentó su decisión como consecuencia de la falta de una respuesta gubernamental a varias propuestas para mantener el suministro de energía y mitigar los efectos de la crisis energética mundial. Afirmó que su retirada de las sesiones no era una renuncia a la responsabilidad, sino una forma de obligar a todo el gobierno a asumir una responsabilidad que consideraba que quedaba demasiado en gran medida solo para el Ministerio de Energía. Por lo tanto, la forma elegida es tan importante como el fondo. Según se informa, una renuncia creó una vacante y obligó a las Fuerzas Libanesas a decidir inmediatamente si permanecían en el Gobierno. Una simple protesta pública podría haber sido absorbida como una controversia ministerial adicional. La ausencia pone la crisis entre estos dos extremos. Permite a Saddi continuar aplicando leyes, gestionar el servicio público y defender sus reformas, al tiempo que se niega a respaldar las reuniones gubernamentales que cree que no toman las decisiones necesarias. El mensaje al Primer Ministro Nawaf Salam es claro: el Ministro cree que ha agotado las advertencias técnicas. Ahora, la ausencia de arbitraje se convierte en un problema político. El desacuerdo concreto: impuestos de combustible y precios de electricidad móvil El conflicto no se trata sólo de una aparente falta de apoyo. Se cristalizó en torno a propuestas específicas. En una reunión sobre las consecuencias del aumento global del precio del combustible, Saddi defendió varios mecanismos para reducir la factura final. Estos incluyeron un cambio, suspensión o eliminación de ciertos cargos de combustible para limitar el aumento pagado por los consumidores. Esta opción se cumplía con una objeción central del Ministerio de Finanzas: los ingresos correspondientes están relacionados con la financiación de los compromisos públicos, incluidos los aumentos concedidos al sector público. Por lo tanto, eliminarlos sin recursos alternativos cambiaría la crisis del sector energético al presupuesto estatal. Este es uno de los nodos del conflicto: La energía representa el costo general para el hogar, mientras que Finanzas debe protegerse de los ingresos ya asignados para otros gastos. El segundo punto se refiere al arancel público de electricidad. Saddi propuso un sistema de precios móviles capaz de evolucionar con los costos reales de producción y compra de combustible. Su argumento es económico: incluso si el precio de kilovatios-horas públicas aumenta en ciertas circunstancias, la electricidad suministrada por Electricidad desde el Líbano sigue siendo más barata que la electricidad comprada en generadores privados. Por consiguiente, un aumento controlado de la tarifa podría permitir más horas de suministro de energía pública y reducir la cantidad mucho más cara de electricidad que los hogares compran de generadores. El razonamiento no es sólo sobre la factura de electricidad del Líbano, sino sobre la factura total de energía del hogar. Saddi culpa al gobierno por mirar por separado el precio público y los impuestos mientras el consumidor agrega la factura pública, la suscripción privada y el combustible. Una reunión sin arbitraje, luego la ruptura La decisión del Ministro viene después de una reunión del gobierno descrita como difícil. No se apoyaron las soluciones propuestas. El Ministerio de Finanzas no ha actuado en la idea de reducir los gravámenes de combustible por falta de ingresos alternativos. Tampoco la propuesta de un arancel móvil dio lugar a una decisión. Para Saddi, esta falta de arbitraje significa que está de acuerdo en permitir que el choque energético pase al consumidor. Afirma que advirtió, proporcionó las cifras y presentó las soluciones antes de encontrar que no había respuesta operacional seguida. Es esta secuencia que utiliza para justificar su retirada del Consejo de Ministros. Su argumento también busca cambiar la responsabilidad política. Durante décadas, el Ministerio de Energía ha soportado gran parte del costo simbólico del fracaso en el sector eléctrico. Saddi no dejará que este mecánico vuelva a suceder. Al declarar públicamente que el gobierno debe decidir, busca evitar que las consecuencias de la crisis se atribuyan solo al ministro. La estrategia es transparente: advertencias de documentos, publicidad de opciones rechazadas, y establecer que los arbitrajes fiscales o presupuestarios exceden su jurisdicción. Si las horas actuales disminuyen o aumenta la factura energética, puede argumentar que el problema no está en ausencia de propuestas sino en la negativa colectiva a adoptarlas. El caso va más allá de Saddi: la decisión fue coordinada con Maarab El elemento que convierte el caso en una crisis política es la participación directa de las Fuerzas Libanesas. La decisión de Saddi no parece una iniciativa puramente personal. Viene después de una larga reunión entre los componentes parlamentario y ministerial del partido, su órgano ejecutivo y varios funcionarios alrededor de Samir Geagea. La información coherente presenta la decisión coordinada con Maarab. Las Fuerzas consideraron que la abstención era, en esta etapa, una respuesta suficiente. No han anunciado su salida del gobierno, y la asunción de la renuncia colectiva sigue siendo presentada como prematura. Pero la posibilidad ha entrado explícitamente en el debate. Esta graduación se calcula. El partido puede apoyar a su ministro sin quemar inmediatamente el siguiente paso. Puede observar la reacción de Nawaf Salam, el Presidente Joseph Aoun y el Ministro de Finanzas antes de decidir si regresar a la participación normal, continuar boicoteando las sesiones o ir más lejos. La abstención se convierte así en un instrumento de negociación interna. Ofrece a Maarab un medio para medir el equilibrio de poder dentro del gobierno evitando al mismo tiempo el costo político de un colapso inmediato. Si se encuentran compromisos, el ministro puede ocupar su lugar alrededor de la mesa. Si nada cambia, las Fuerzas pueden presentar una posible escalada como resultado de una serie de advertencias ignoradas. El mensaje enviado a Baabda unas horas antes del anuncio La dimensión política es aún más clara en el enfoque adoptado a Joseph Aoun. Antes del anuncio de Saddi, Samir Geagea envió al MP Melhem Riaci a Baabda. Oficialmente, la reunión con el Presidente se centró en las condiciones políticas y sociales, así como en los acontecimientos regionales. Pero la información que rodea la reunión indica un mensaje más amplio de Maarab sobre el funcionamiento del gobierno. La crítica no era sólo sobre la economía. También se ocuparon del registro soberano. The Forces expressed concern that poor economic management, combined with political and security difficulties, would lead to a social explosion. El calendario es revelador: el mensaje a Baabda precede a la decisión del ministro por unas horas. La secuencia da la paciencia un alcance más amplio que el registro eléctrico solo. Maarab advierte a la Presidencia antes de activar un primer medio de presión para el gobierno. Esto no significa que ya se haya decidido un escenario de salida. Por el contrario, las Fuerzas mantienen un margen de maniobra. Pero señalan que ya no quieren ser considerados automáticamente en solidaridad con las decisiones que impugnan. Esta posición también les permite proteger su posición política: participar en el gobierno al mostrar a su electorado que no respaldan la inacción económica o lo que consideran insuficiente en materia de soberanía. Una crisis eléctrica en medio de un mercado energético mundial bajo estrés El conflicto gubernamental tiene lugar en un contexto que reduce el margen de maniobra. La crisis regional y las perturbaciones de las principales rutas energéticas han aumentado los costos de combustible. Para un país muy dependiente de las importaciones y con pocas reservas financieras, cada aumento internacional se transmite rápidamente a la producción de electricidad, el transporte y los generadores privados. El problema se ve agravado por la estructura particular del sistema libanés: cuando el suministro público cae, los hogares continúan consumiendo electricidad. Simplemente transfieren su consumo a una fuente privada más cara. Por lo tanto, un ahorro presupuestario logrado al limitar las compras de combustible puede dar lugar a un gasto mucho mayor que soportan directamente las familias. Este es el corazón del argumento de Saddi a favor de la tarifa móvil. The Panel finds that the relevant comparison is not between an old public tariff and a new public tariff, but between the cost of an additional hour provided by Electricity of Lebanon and that of the same hour purchased from a generador. Sin embargo, sus oponentes deben resolver otra ecuación: aumentar automáticamente los aranceles en un país donde los ingresos siguen siendo frágiles también puede aumentar los salarios impagados y la presión social. Por consiguiente, la decisión no puede ser puramente técnica. Se trata de determinar quién absorbe el aumento mundial: el Estado mediante ingresos o subvenciones inferiores, Electricidad del Líbano a través de su balance, o el consumidor a través de sus facturas. Ministro pone de relieve las reformas para impugnar la carga de impotencia Saddi acompañó su brazo con una revisión de su visita al ministerio. En particular, recuerda el establecimiento de la autoridad reguladora para el sector de la electricidad, prevista por una ley de 24 años pero no aplicada. En su opinión, esta autoridad está preparando el lanzamiento de licencias que permiten al sector privado producir y distribuir electricidad en los próximos meses. El argumento político es claro: el Ministro quiere distinguir entre las reformas que están directamente dentro de su jurisdicción y las decisiones fiscales y financieras que requieren la votación colectiva del gobierno. Por lo tanto, busca demostrar que no está pidiendo un blanco para seguir el viejo modelo, sino para los arbitrajes necesarios para una transición que afirma haber iniciado. Esto es importante para comprender la estrategia de las Fuerzas Libanesas. El partido tiene interés en presentar al Ministerio de Energía como laboratorio para romper con prácticas anteriores. El sector ha estado en el centro de las controversias políticas y financieras durante años. El hecho de demostrar con éxito una autoridad reguladora funcional, una apertura regulada al sector privado y una fijación más estrecha de costos permitiría a las Fuerzas reclamar un método diferente. Por el contrario, un nuevo colapso de la fuente de energía los expondría directamente. El conflicto con el gobierno también se utiliza para establecer un límite de responsabilidad antes de que las consecuencias de la crisis se hagan visibles en los hogares. El riesgo real de Nawaf Salam: una cuestión sectorial se convierte en un precedente Para el Primer Ministro, el peligro excede el número de reuniones en las que Saddi asistirá o no asistirá. Si un ministro puede suspender su presencia en el Consejo mientras permanece en el cargo, y si su partido convierte esa abstención en presión política, otros componentes podrían ser tentados a utilizar el mismo método. El gobierno entraría entonces en una lógica de participación condicional donde cada bloque permanecería oficialmente en el poder mientras boicoteaba los arbitrajes que lo desagradan. En un sistema ya fragmentado, esa práctica debilitaría la capacidad del Consejo de Ministros para funcionar como órgano colectivo. Por lo tanto, el salam debe encontrar un compromiso sobre la sustancia sin dar la impresión de que la presión partidista es suficiente para obtener un tratamiento privilegiado. También debe evitar una ruptura con las Fuerzas en un momento en que el Gobierno se enfrenta simultáneamente a la cuestión meridional, las negociaciones con Israel, la reconstrucción, las relaciones con las instituciones financieras internacionales y las tensiones sociales. Una salida de ministros cercanos a Maarab no necesariamente derribará automáticamente al ejecutivo, sino que cambiará su legitimidad política y reactivará los debates sobre su composición. Los rumores de rehuffle ya existen. La crisis de Saddi podría darles material concreto. Es por ello que el compromiso solicitado probablemente debe presentarse como respuesta a la emergencia energética y no como una concesión a una parte. Las fuerzas mantienen la amenaza definitiva en reserva En esta etapa, las Fuerzas Libanesas no han decidido abandonar el gobierno. Esto es precisamente lo que hace efectiva su posición. Una amenaza utilizada demasiado pronto pierde algo de su valor. Al mantener a sus ministros en su lugar, permitiendo a Saddi retirarse de las sesiones, crean una escalera de escalada. Primer paso: advertencias técnicas. Segundo paso: mensaje político a Baabda. Paso 3: La tolerancia del ministro interesado. Los próximos pasos podrían ser una ampliación del desafío a otros ministros, un desafío público más amplio a la política gubernamental o, al final del proceso, un debate sobre la continuación del partido en el poder ejecutivo. No hay pruebas que indiquen que se está tomando esta última decisión. Por lo tanto, la respuesta del Gobierno determinará los próximos pasos. Un acuerdo sobre aranceles, gravámenes u otra forma de apoyo al sector permitiría a Saddi regresar alegando que había obtenido apoyo colectivo para la crisis. Una falta total de respuesta reforzaría el argumento de Maarab de que el problema ya no está en la tecnología sino en la gobernanza. La crisis de la electricidad se convertiría entonces en el vehículo para un debate mucho más amplio: ¿hasta qué punto un partido puede permanecer en solidaridad con un gobierno cuyos arbitrajes económicos se disputan y una parte de la orientación soberana? Una prueba de verdad antes de que el proyecto de ley llegue a los hogares El calendario requiere una respuesta rápida. La crisis energética no deja al gobierno el lujo de un prolongado conflicto institucional. Si los precios mundiales siguen siendo altos y no se puede aumentar la alimentación pública, la diferencia será pagada por los hogares a través de generadores, transporte y precios de bienes. La batalla alrededor de los impuestos o la tarifa pública puede parecer técnica, pero se refiere directamente a la distribución de este proyecto de ley. Saddi quiere que el Estado acepte parte del costo o modifique la operación del sector para reducir la dependencia de los generadores. Finanzas está tratando de evitar crear un nuevo agujero presupuestario. Entre ellos, el Consejo de Ministros debe arbitrar. Por lo tanto, la abstención del ministro es una primera prueba política para la coalición gubernamental. Aún no es una ruptura y no debe presentarse como tal. Sin embargo, ella es más que un gesto de humor. Fue precedida de advertencias, discutidas dentro de las Fuerzas Libanesas, acompañadas de un mensaje a la Presidencia y justificadas por propuestas concretas que no se habían decidido. Es esta combinación que le da su alcance. El gobierno todavía puede contener la crisis. Pero si falla, la cuestión de la electricidad habrá creado un precedente: la de un partido que permanece en el ejecutivo, al tiempo que suspende su participación en su principal lugar de toma de decisiones para conseguir un cambio por supuesto.

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Una « retiración » calculada entre la retención del gobierno y la amenaza de ruptura

Joe Saddi no abandonó. El Ministro de Energía ha elegido una fórmula más ambigua y políticamente más manejable: en la actualidad ya no participa en las reuniones del Consejo de Ministros mientras sigue siendo jefe de su ministerio. Esta distinción es el punto de partida del caso. Le permite protestar contra el funcionamiento del gobierno sin abandonar el sector que dirige, y las Fuerzas Libanesas presionan sin causar inmediatamente una crisis ministerial abierta. Saddi presentó su decisión como consecuencia de la falta de una respuesta gubernamental a varias propuestas para mantener el suministro de energía y mitigar los efectos de la crisis energética mundial. Afirmó que su retirada de las sesiones no era una renuncia a la responsabilidad, sino una forma de obligar a todo el gobierno a asumir una responsabilidad que consideraba que quedaba demasiado en gran medida solo para el Ministerio de Energía.

Por lo tanto, la forma elegida es tan importante como el fondo. Según se informa, una renuncia creó una vacante y obligó a las Fuerzas Libanesas a decidir inmediatamente si permanecían en el Gobierno. Una simple protesta pública podría haber sido absorbida como una controversia ministerial adicional. La ausencia pone la crisis entre estos dos extremos. Permite a Saddi continuar aplicando leyes, gestionar el servicio público y defender sus reformas, al tiempo que se niega a respaldar las reuniones gubernamentales que cree que no toman las decisiones necesarias. El mensaje al Primer Ministro Nawaf Salam es claro: el Ministro cree que ha agotado las advertencias técnicas. Ahora, la ausencia de arbitraje se convierte en un problema político.

El desacuerdo concreto: impuestos de combustible y precios de electricidad móvil

El conflicto no se trata sólo de una aparente falta de apoyo. Se cristalizó en torno a propuestas específicas. En una reunión sobre las consecuencias del aumento global del precio del combustible, Saddi defendió varios mecanismos para reducir la factura final. Estos incluyeron un cambio, suspensión o eliminación de ciertos cargos de combustible para limitar el aumento pagado por los consumidores. Esta opción se cumplía con una objeción central del Ministerio de Finanzas: los ingresos correspondientes están relacionados con la financiación de los compromisos públicos, incluidos los aumentos concedidos al sector público. Por lo tanto, eliminarlos sin recursos alternativos cambiaría la crisis del sector energético al presupuesto estatal. Este es uno de los nodos del conflicto: La energía representa el costo general para el hogar, mientras que Finanzas debe protegerse de los ingresos ya asignados para otros gastos.

El segundo punto se refiere al arancel público de electricidad. Saddi propuso un sistema de precios móviles capaz de evolucionar con los costos reales de producción y compra de combustible. Su argumento es económico: incluso si el precio de kilovatios-horas públicas aumenta en ciertas circunstancias, la electricidad suministrada por Electricidad desde el Líbano sigue siendo más barata que la electricidad comprada en generadores privados. Por consiguiente, un aumento controlado de la tarifa podría permitir más horas de suministro de energía pública y reducir la cantidad mucho más cara de electricidad que los hogares compran de generadores. El razonamiento no es sólo sobre la factura de electricidad del Líbano, sino sobre la factura total de energía del hogar. Saddi culpa al gobierno por mirar por separado el precio público y los impuestos mientras el consumidor agrega la factura pública, la suscripción privada y el combustible.

Una reunión sin arbitraje, luego la ruptura

La decisión del Ministro viene después de una reunión del gobierno descrita como difícil. No se apoyaron las soluciones propuestas. El Ministerio de Finanzas no ha actuado en la idea de reducir los gravámenes de combustible por falta de ingresos alternativos. Tampoco la propuesta de un arancel móvil dio lugar a una decisión. Para Saddi, esta falta de arbitraje significa que está de acuerdo en permitir que el choque energético pase al consumidor. Afirma que advirtió, proporcionó las cifras y presentó las soluciones antes de encontrar que no había respuesta operacional seguida. Es esta secuencia que utiliza para justificar su retirada del Consejo de Ministros.

Su argumento también busca cambiar la responsabilidad política. Durante décadas, el Ministerio de Energía ha soportado gran parte del costo simbólico del fracaso en el sector eléctrico. Saddi no dejará que este mecánico vuelva a suceder. Al declarar públicamente que el gobierno debe decidir, busca evitar que las consecuencias de la crisis se atribuyan solo al ministro. La estrategia es transparente: advertencias de documentos, publicidad de opciones rechazadas, y establecer que los arbitrajes fiscales o presupuestarios exceden su jurisdicción. Si las horas actuales disminuyen o aumenta la factura energética, puede argumentar que el problema no está en ausencia de propuestas sino en la negativa colectiva a adoptarlas.

El caso va más allá de Saddi: la decisión fue coordinada con Maarab

El elemento que convierte el caso en una crisis política es la participación directa de las Fuerzas Libanesas. La decisión de Saddi no parece una iniciativa puramente personal. Viene después de una larga reunión entre los componentes parlamentario y ministerial del partido, su órgano ejecutivo y varios funcionarios alrededor de Samir Geagea. La información coherente presenta la decisión coordinada con Maarab. Las Fuerzas consideraron que la abstención era, en esta etapa, una respuesta suficiente. No han anunciado su salida del gobierno, y la asunción de la renuncia colectiva sigue siendo presentada como prematura. Pero la posibilidad ha entrado explícitamente en el debate.

Esta graduación se calcula. El partido puede apoyar a su ministro sin quemar inmediatamente el siguiente paso. Puede observar la reacción de Nawaf Salam, el Presidente Joseph Aoun y el Ministro de Finanzas antes de decidir si regresar a la participación normal, continuar boicoteando las sesiones o ir más lejos. La abstención se convierte así en un instrumento de negociación interna. Ofrece a Maarab un medio para medir el equilibrio de poder dentro del gobierno evitando al mismo tiempo el costo político de un colapso inmediato. Si se encuentran compromisos, el ministro puede ocupar su lugar alrededor de la mesa. Si nada cambia, las Fuerzas pueden presentar una posible escalada como resultado de una serie de advertencias ignoradas.

El mensaje enviado a Baabda unas horas antes del anuncio

La dimensión política es aún más clara en el enfoque adoptado a Joseph Aoun. Antes del anuncio de Saddi, Samir Geagea envió al MP Melhem Riaci a Baabda. Oficialmente, la reunión con el Presidente se centró en las condiciones políticas y sociales, así como en los acontecimientos regionales. Pero la información que rodea la reunión indica un mensaje más amplio de Maarab sobre el funcionamiento del gobierno. La crítica no era sólo sobre la economía. También se ocuparon del registro soberano. The Forces expressed concern that poor economic management, combined with political and security difficulties, would lead to a social explosion.

El calendario es revelador: el mensaje a Baabda precede a la decisión del ministro por unas horas. La secuencia da la paciencia un alcance más amplio que el registro eléctrico solo. Maarab advierte a la Presidencia antes de activar un primer medio de presión para el gobierno. Esto no significa que ya se haya decidido un escenario de salida. Por el contrario, las Fuerzas mantienen un margen de maniobra. Pero señalan que ya no quieren ser considerados automáticamente en solidaridad con las decisiones que impugnan. Esta posición también les permite proteger su posición política: participar en el gobierno al mostrar a su electorado que no respaldan la inacción económica o lo que consideran insuficiente en materia de soberanía.

Una crisis eléctrica en medio de un mercado energético mundial bajo estrés

El conflicto gubernamental tiene lugar en un contexto que reduce el margen de maniobra. La crisis regional y las perturbaciones de las principales rutas energéticas han aumentado los costos de combustible. Para un país muy dependiente de las importaciones y con pocas reservas financieras, cada aumento internacional se transmite rápidamente a la producción de electricidad, el transporte y los generadores privados. El problema se ve agravado por la estructura particular del sistema libanés: cuando el suministro público cae, los hogares continúan consumiendo electricidad. Simplemente transfieren su consumo a una fuente privada más cara. Por lo tanto, un ahorro presupuestario logrado al limitar las compras de combustible puede dar lugar a un gasto mucho mayor que soportan directamente las familias.

Este es el corazón del argumento de Saddi a favor de la tarifa móvil. The Panel finds that the relevant comparison is not between an old public tariff and a new public tariff, but between the cost of an additional hour provided by Electricity of Lebanon and that of the same hour purchased from a generador. Sin embargo, sus oponentes deben resolver otra ecuación: aumentar automáticamente los aranceles en un país donde los ingresos siguen siendo frágiles también puede aumentar los salarios impagados y la presión social. Por consiguiente, la decisión no puede ser puramente técnica. Se trata de determinar quién absorbe el aumento mundial: el Estado mediante ingresos o subvenciones inferiores, Electricidad del Líbano a través de su balance, o el consumidor a través de sus facturas.

Ministro pone de relieve las reformas para impugnar la carga de impotencia

Saddi acompañó su brazo con una revisión de su visita al ministerio. En particular, recuerda el establecimiento de la autoridad reguladora para el sector de la electricidad, prevista por una ley de 24 años pero no aplicada. En su opinión, esta autoridad está preparando el lanzamiento de licencias que permiten al sector privado producir y distribuir electricidad en los próximos meses. El argumento político es claro: el Ministro quiere distinguir entre las reformas que están directamente dentro de su jurisdicción y las decisiones fiscales y financieras que requieren la votación colectiva del gobierno. Por lo tanto, busca demostrar que no está pidiendo un blanco para seguir el viejo modelo, sino para los arbitrajes necesarios para una transición que afirma haber iniciado.

Esto es importante para comprender la estrategia de las Fuerzas Libanesas. El partido tiene interés en presentar al Ministerio de Energía como laboratorio para romper con prácticas anteriores. El sector ha estado en el centro de las controversias políticas y financieras durante años. El hecho de demostrar con éxito una autoridad reguladora funcional, una apertura regulada al sector privado y una fijación más estrecha de costos permitiría a las Fuerzas reclamar un método diferente. Por el contrario, un nuevo colapso de la fuente de energía los expondría directamente. El conflicto con el gobierno también se utiliza para establecer un límite de responsabilidad antes de que las consecuencias de la crisis se hagan visibles en los hogares.

El riesgo real de Nawaf Salam: una cuestión sectorial se convierte en un precedente

Para el Primer Ministro, el peligro excede el número de reuniones en las que Saddi asistirá o no asistirá. Si un ministro puede suspender su presencia en el Consejo mientras permanece en el cargo, y si su partido convierte esa abstención en presión política, otros componentes podrían ser tentados a utilizar el mismo método. El gobierno entraría entonces en una lógica de participación condicional donde cada bloque permanecería oficialmente en el poder mientras boicoteaba los arbitrajes que lo desagradan. En un sistema ya fragmentado, esa práctica debilitaría la capacidad del Consejo de Ministros para funcionar como órgano colectivo. Por lo tanto, el salam debe encontrar un compromiso sobre la sustancia sin dar la impresión de que la presión partidista es suficiente para obtener un tratamiento privilegiado.

También debe evitar una ruptura con las Fuerzas en un momento en que el Gobierno se enfrenta simultáneamente a la cuestión meridional, las negociaciones con Israel, la reconstrucción, las relaciones con las instituciones financieras internacionales y las tensiones sociales. Una salida de ministros cercanos a Maarab no necesariamente derribará automáticamente al ejecutivo, sino que cambiará su legitimidad política y reactivará los debates sobre su composición. Los rumores de rehuffle ya existen. La crisis de Saddi podría darles material concreto. Es por ello que el compromiso solicitado probablemente debe presentarse como respuesta a la emergencia energética y no como una concesión a una parte.

Las fuerzas mantienen la amenaza definitiva en reserva

En esta etapa, las Fuerzas Libanesas no han decidido abandonar el gobierno. Esto es precisamente lo que hace efectiva su posición. Una amenaza utilizada demasiado pronto pierde algo de su valor. Al mantener a sus ministros en su lugar, permitiendo a Saddi retirarse de las sesiones, crean una escalera de escalada. Primer paso: advertencias técnicas. Segundo paso: mensaje político a Baabda. Paso 3: La tolerancia del ministro interesado. Los próximos pasos podrían ser una ampliación del desafío a otros ministros, un desafío público más amplio a la política gubernamental o, al final del proceso, un debate sobre la continuación del partido en el poder ejecutivo. No hay pruebas que indiquen que se está tomando esta última decisión.

Por lo tanto, la respuesta del Gobierno determinará los próximos pasos. Un acuerdo sobre aranceles, gravámenes u otra forma de apoyo al sector permitiría a Saddi regresar alegando que había obtenido apoyo colectivo para la crisis. Una falta total de respuesta reforzaría el argumento de Maarab de que el problema ya no está en la tecnología sino en la gobernanza. La crisis de la electricidad se convertiría entonces en el vehículo para un debate mucho más amplio: ¿hasta qué punto un partido puede permanecer en solidaridad con un gobierno cuyos arbitrajes económicos se disputan y una parte de la orientación soberana?

Una prueba de verdad antes de que el proyecto de ley llegue a los hogares

El calendario requiere una respuesta rápida. La crisis energética no deja al gobierno el lujo de un prolongado conflicto institucional. Si los precios mundiales siguen siendo altos y no se puede aumentar la alimentación pública, la diferencia será pagada por los hogares a través de generadores, transporte y precios de bienes. La batalla alrededor de los impuestos o la tarifa pública puede parecer técnica, pero se refiere directamente a la distribución de este proyecto de ley. Saddi quiere que el Estado acepte parte del costo o modifique la operación del sector para reducir la dependencia de los generadores. Finanzas está tratando de evitar crear un nuevo agujero presupuestario. Entre ellos, el Consejo de Ministros debe arbitrar.

Por lo tanto, la abstención del ministro es una primera prueba política para la coalición gubernamental. Aún no es una ruptura y no debe presentarse como tal. Sin embargo, ella es más que un gesto de humor. Fue precedida de advertencias, discutidas dentro de las Fuerzas Libanesas, acompañadas de un mensaje a la Presidencia y justificadas por propuestas concretas que no se habían decidido. Es esta combinación que le da su alcance. El gobierno todavía puede contener la crisis. Pero si falla, la cuestión de la electricidad habrá creado un precedente: la de un partido que permanece en el ejecutivo, al tiempo que suspende su participación en su principal lugar de toma de decisiones para conseguir un cambio por supuesto.

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