Israel-Turquía en Siria: ¿una nueva línea de confrontación?

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On 18 August 2026, eight Israeli strikes targeted the Syrian air base at Abu al-Duhur in north-western Syria. Israel reconoció entonces la operación y lo justificó con la perspectiva de un despliegue militar turco en el lugar, que Ankara impugna. El incidente revela un problema mucho más amplio: desde la caída de Bashar Al-Assad, Turquía ha ayudado a las nuevas autoridades sirias a reconstruir las capacidades del Estado, mientras que Israel tiene la intención de mantener la posibilidad de prevenir la aparición en Siria de fuerzas o equipos que considera amenazados. Entre estas dos estrategias, ninguna norma común define hasta qué punto puede llegar Ankara. Washington está tratando de establecer un mecanismo de conflicto para evitar que esta rivalidad cause confrontación directa.

The Abu al-Duhur runway became unusable even before it recovered from real military activity. Durante la noche del 17 al 18 de agosto, aviones israelíes golpearon esta antigua base aérea en la provincia de Idlib, cerca de la provincia de Alepo y a unos 70 kilómetros de la frontera turca.

Las huelgas golpearon la pista y las instalaciones de almacenamiento. No se informó de muertes. Sin embargo, la importancia de la operación no reside en su valor militar humano e inmediato de una base que no ha estado en pleno funcionamiento durante más de un decenio.

Ella reside en su justificación.

Israel finalmente reconoció su responsabilidad. La oficina del Primer Ministro Benjamin Netanyahu afirma que el gobierno sirio estaba a punto de autorizar el despliegue de fuerzas turcas a Abu al-Duhur. Según la versión israelí, esta instalación habría alterado el » statu quo de seguridad » y creado una amenaza para Israel.

Ankara rechaza esta declaración. El 19 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores turco denunció acusaciones « insoportables » dirigidas, según él, a justificar las operaciones israelíes en Siria.

El incidente marca una nueva etapa. Israel ya no golpea sólo en Siria para impedir la transferencia de armas a Hezbollah, combatir un asentamiento iraní o destruir el equipo del antiguo régimen. Ahora asume una huelga explícitamente vinculada ala posibilidad de una presencia militar turca.

Este cambio hace que Abu al-Duhur sea un archivo regional.

Turquía quiere reconstruir un estado sirio capaz de actuar

Para entender la confrontación, debemos empezar con objetivos turcos.

La caída de Bashar Al-Assad en diciembre de 2024 alteró profundamente la posición de Ankara en Siria. Turquía ha pasado de ser un importante partidario de la oposición siria a ser un socio privilegiado de las nuevas autoridades dirigidas por Ahmed Al-Charaa.

Su primer interés es político: estabilizar el nuevo poder.

Después de más de trece años de guerra civil, Ankara quiere evitar que Siria vuelva a caer en una fragmentación territorial duradera. Un Estado sirio débil permitiría mantener las zonas controladas por grupos armados, mantener la inestabilidad en la frontera turca y complicar el regreso de algunos sirios que vivían en Turquía.

El segundo interés es seguro. Ankara quiere evitar el asentamiento sostenible, cerca de su frontera, de la autonomía kurda dominada por organizaciones que considera vinculadas al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK).

El tercero es estratégico. La reconstrucción de la potencia siria ofrece a Turquía la posibilidad de establecer una influencia duradera en un país con el que comparte más de 900 kilómetros de frontera.

Esta influencia va más allá de la diplomacia.

Turquía participa en la formación de las nuevas fuerzas sirias. Lleva su experiencia a la reconstrucción de las capacidades militares y de seguridad destruidas o gravemente debilitadas durante la guerra. La labor también abarcaba la infraestructura militar y los sistemas de vigilancia o defensa.

Abu al-Duhur debe situarse en esta política.

La base había dejado de funcionar normalmente durante la guerra. Su rehabilitación podría proporcionar a las nuevas autoridades sirias infraestructura aérea en la parte noroccidental del país. Para Ankara, ayudar a Damasco a rehabilitar este tipo de sitio forma parte de la reconstrucción de las instituciones estatales.

Para Israel, el mismo proceso se observa desde un ángulo radicalmente diferente.

Israel no quiere que renazca el poder militar sirio

La estrategia israelí desde diciembre de 2024 se basa en otro principio:la sustitución del régimen de Assad no debe permitir a Siria reconstruir las capacidades militares que un día puedan utilizarse contra Israel.

En los días posteriores a la caída del antiguo régimen, la aviación israelí lanzó una campaña masiva contra la infraestructura militar siria. Se habían destruido aeronaves, sistemas antiaéreos, depósitos, misiles y otros equipos.

La lógica era evitar que el arsenal del viejo estado cayera en manos de nuevos líderes u otros grupos.

Pero esta doctrina ahora produce una contradicción.

El gobierno de Ahmed Al-Charaa busca precisamente reconstruir un estado centralizado. Para lograrlo, debe tener un ejército, controlar su espacio aéreo, reanudar sus bases y reconstruir una cadena de mando.

Israel puede considerar el mismo proceso que la reconstitución gradual de una amenaza.

Turquía está en medio de esta contradicción porque posee las capacidades técnicas, militares y financieras para ayudar a Damasco.

Así pues, lo que Ankara presenta como contribución a la estabilización siria puede interpretarse en Jerusalén como la instalación de una potencia militar regional en el espacio estratégico sirio.

Abu al-Duhur: Israel golpea antes del despliegue

El incidente del 18 de agosto nos permite medir hasta qué punto esta lógica puede llevar.

Según la justificación israelí, ninguna fuerza turca importante debía ya instalarse en la base para provocar una huelga.La perspectiva de su llegada habría sido suficiente.

Israel afirma haber advertido repetidamente a las autoridades sirias de un despliegue turco en el lugar. El gobierno israelí sostiene que Damasco estaba a punto de cruzar ese límite.

Turquía impugna esta versión.

Ankara afirma que las acusaciones israelíes sobre su posición militar son infundadas y acusa a Benjamin Netanyahu de utilizar Turquía para justificar una política de desestabilización de Siria.

Esta divergencia es importante ya que muestra la ausencia de una definición común de líneas rojas.

¿Qué considera Israel una presencia turca amenazante?

¿Algunos instructores? ¿Una unidad permanente? ¿Aeronaves? ¿Drones? ¿Radar? ¿Un sistema de defensa antiaérea? ¿Rehabilitar una pista para el futuro despliegue de aeronaves turcas?

La respuesta no está clara.

Sin una definición aceptada por ambas partes, una instalación que Turquía considera parte de la cooperación militar normal con Damasco puede convertirse en un objetivo para Israel.

Aquí radica el riesgo estructural.

Ya se había producido un precedente en 2025

Abu al-Duhur no aparece en un vacío estratégico.

En la primavera de 2025, las tensiones se habían concentrado en varias bases militares sirias que podrían ser de interés para Ankara, en particular T4, en la provincia de Homs y Palmira.

Israel había golpeado estas instalaciones cuando se mencionó la posibilidad de una presencia turca. Ankara e Israel entablaron contactos para evitar un enfrentamiento accidental de sus fuerzas en Siria.

El problema ya se ha identificado claramente: los aviones israelíes deben poder operar en el espacio aéreo sirio según la doctrina de seguridad israelí, mientras que Turquía está desarrollando una presencia militar y técnica con las nuevas autoridades.

Los dos usos del mismo espacio pueden ser incompatibles.

Por ejemplo, una base equipada con radares turcos podría detectar operaciones aéreas israelíes. Un sistema antiaéreo más avanzado podría limitar su libertad de acción. Las aeronaves turcas estacionadas en Siria aumentarían aún más el riesgo de que una huelga israelí llegue directamente al personal o el equipo turcos.

Por lo tanto, Abu al-Duhur convierte un riesgo teórico en un incidente concreto.

Washington critica « la escalada innecesaria »

La reacción estadounidense al bombardeo fue particularmente significativa.

Tom Barrack, Embajador de los Estados Unidos en Turquía y Enviado Especial de los Estados Unidos para Siria, describió la huelga israelí como un « ataque »« la escalada innecesaria »También señaló que las nuevas autoridades sirias estaban a favor de la desescalificación, según Washington.

Esta crítica es inusual en su agudeza.

Esto revela sobre todo el problema que enfrenta Estados Unidos.

Israel es su principal socio estratégico en el Oriente Medio. Turquía es miembro de la OTAN y tiene el segundo ejército más grande de la Alianza. Washington también apoya la estabilización de Siria bajo las nuevas autoridades.

Por lo tanto, los Estados Unidos tienen interés en tres objetivos conflictivos: garantizar la seguridad israelí, mantener su alianza con Ankara y evitar una mayor desestabilización de Siria.

Abu al-Duhur muestra lo frágil que es este equilibrio.

Turquía no había sido advertida antes de la huelga israelí. Según Tom Barrack, Ankara detectó el avión y pudo haber reaccionado militarmente.

Esta precisión nos permite medir el peligro: una decisión adoptada en Jerusalén contra de un asentamiento sirio podría haber causado, por la identificación o reacción defensiva, un incidente con un ejército de la OTAN.

Estados Unidos ahora quiere un conflicto de tres vías

Washington está tratando precisamente de evitar que este escenario vuelva a suceder.

Tom Barrack anunció que Estados Unidos estaba trabajando enmecanismo de conflictos entre Israel, Turquía y Siria.

El principio es simple: crear canales de comunicación que permitan a las tres partes conocer suficientemente las intenciones y movimientos de otros para evitar una colisión militar involuntaria.

Esos arreglos no constituyen alianzas y no implican que las partes acepten sus respectivas políticas. Su función es evitar que un desacuerdo estratégico se convierta accidentalmente en un intercambio de fuego.

En el caso sirio, sin embargo, la dificultad es más profunda.

Un mecanismo puede impedir que un avión israelí y una unidad turca se reúnan en el mismo lugar sin saberlo. No resuelve la cuestión política central:¿Aceptará Israel la ayuda de Turquía Siria para reconstruir las capacidades militares que Jerusalén considera una amenaza potencial?

Y, por el contrario, Ankara aceptará que Israel tiene el poder de veto de facto sobre las bases que Turquía puede utilizar o rehabilitar en Siria?

Esta pregunta sigue sin respuesta.

Primer escenario: Ankara e Israel establecieron sus líneas rojas

El escenario menos conflictivo se basa en un mecanismo mejorado de conflictos.

Israel y Turquía podrían definir ciertos límites prácticos, ya sea directamente o a través de los Estados Unidos.

Ankara podría proporcionar suficiente información anticipada sobre sus importantes despliegues. Israel podría identificar el equipo que considera una amenaza inmediata. Las zonas o categorías de instalaciones pueden estar sujetas a notificaciones específicas.

Esta fórmula no suprimiría su rivalidad.

Simplemente evitaría que un ataque israelí matara a soldados turcos y obligó a Ankara a tomar represalias.

Las discusiones desde 2025 muestran que ambos gobiernos ya entienden la necesidad de un mecanismo así. El incidente de Abu al-Duhur demuestra que sigue siendo insuficiente.

Escenario 2: Una sucesión de huelgas y crisis limitadas

Una segunda trayectoria sería la de incidentes repetidos pero contenidos.

Turquía seguirá reconstruyendo ciertas infraestructuras sirias. Israel golpearía a los que considera incompatibles con sus intereses de seguridad. Ankara condenaría las operaciones sin responder directamente a Israel.

Este escenario se asemeja en parte a la dinámica ya observable.

Sin embargo, tiene un límite obvio: cuanto mayor es la presencia turca, mayor es la probabilidad de que una huelga llegue al personal turco.

La muerte de soldados turcos cambiaría inmediatamente la naturaleza de un incidente.

La presión interna sobre Ankara para responder sería mucho más fuerte, incluso si ni Recep Tayyip Erdogan ni Benjamin Netanyahu buscaban confrontación directa.

Tercer escenario: Siria se convierte en el terreno de la confrontación indirecta

El tercer escenario es más estructural.

Israel y Turquía podrían evitar la confrontación directa al perseguir estrategias opuestas en todo el estado sirio.

Ankara ayudaría a Damasco a reconstruir sus fuerzas armadas, radares, bases y capacidades de defensa. Israel también trataría de evitar que algunas de estas capacidades alcancen un nivel que considera peligroso.

La confrontación se centraría entonces menos en la presencia de soldados turcos que en lala naturaleza del ejército sirio que Turquía está ayudando a reconstruir.

Esta situación crearía una paradoja duradera.

Mientras más el Estado sirio recupere su capacidad, Ankara podría ver su política como exitosa. Pero cuanto más avancen algunas de estas capacidades, más Israel podría ser tentado a destruirlas.

Damasco se encontraría entonces en una situación en que la reconstrucción de su aparato militar causaría regularmente huelgas extranjeras.

El riesgo no es la guerra, sino la falta de reglas

Abu al-Duhur no permite anunciar una guerra entre Israel y Turquía.

Ambos países tienen razones fuertes para evitarlo. Un enfrentamiento directo entre Israel y un miembro de la OTAN crearía una crisis regional e internacional considerable. Amenazaría los intereses estadounidenses y podría desestabilizar al gobierno sirio que Turquía está tratando de consolidar.

El peligro inmediato está en otro lugar.

Él reside en ausencia de reglas aceptadas sobre la presencia turca en Siria.

Israel acaba de indicar que puede golpear una instalación incluso antes de que un despliegue turco anunciado o supuestamente se materialice. Turquía respondió que continuaría cooperando con Damasco para fortalecer la estabilidad, la capacidad institucional y la reconstrucción de Siria. Washington, por su parte, ahora considera necesario construir un mecanismo específico para evitar que estas dos estrategias choquen.

Por lo tanto, la próxima etapa no sólo dependerá del destino de la pista de Abu al-Duhur. Dependerá de la capacidad de las tres capitales para responder a una pregunta mucho más difícil: ¿hasta qué punto Turquía puede ayudar a reconstruir el poder militar sirio sin cruzar una línea roja israelí cuyos límites permanecen, hasta la fecha, en disputa?