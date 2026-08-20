BEYROUTH WESTPHALIA

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El pacto fundador sin el cual el Líbano no puede durar

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Hay tiempos en la historia de los pueblos cuando una Constitución ya no es suficiente. Desde los momentos en que tenemos que subir de la Constitución a la cuestión más primitiva de cualquier comunidad política: ¿realmente estamos de acuerdo en vivir juntos, con igual dignidad y derechos, aunque no compartamos la misma fe, la misma concepción de Dios, ni necesariamente el mismo peso demográfico?

Europa se enfrentaba a esta cuestión después de más de un siglo de guerras religiosas. Los Tratados de Westfalia de 1648 ciertamente no inventaron la democracia moderna ni establecieron la igualdad religiosa mientras la concibemos hoy. Pero eran un punto de inflexión fundamental: la diversidad denominacional ya no podía ser resuelta indefinidamente por la guerra, la conversión forzada, la exclusión o la eliminación política del otro. Los católicos, luteranos y reformados tenían que encontrar su lugar en un orden jurídico y político más estable. En el mismo movimiento se consolidó gradualmente un sistema de estados soberanos cuya existencia ya no dependía de la unidad religiosa absoluta.

Westfalia era mucho más que una paz entre beligerantes. Participó en la profunda transformación del orden político europeo haciendo del derecho un medio de contener la guerra religiosa y abrir el camino hacia el estado moderno.

Tal momento de fundación nunca ocurrió realmente entre el Islam y el cristianismo en el espacio político del Medio Oriente.

Es precisamente donde, en mi opinión, se encuentra el problema original del Líbano.

El Líbano ha construido constituciones, instituciones, equilibrios comunitarios, pactos y compromisos sin haber consagrado previamente el principio de que todo lo demás debe ser posible: ninguna mayoría demográfica, presente o futuro, puede abolir, reducir o subordinar los derechos políticos fundamentales de una comunidad minoritaria.

Una Constitución puede asignar escaños. Puede celebrar elecciones. Puede definir las facultades del Presidente de la República, el Gobierno o el Parlamento. Puede proclamar la igualdad de los ciudadanos.

Pero no es suficiente si un temor existencial permanece detrás de él: el de ver el número se convierte en la fuente de legitimidad política sola, y una mayoría demográfica permanente utiliza su mayoría para cuestionar la existencia política de aquellos que se han convertido en menos.

En tal situación, la democracia en sí misma termina preocupándose.

Porque la democracia no puede reducirse al simple poder aritmético de la mayoría cuando esta mayoría puede llegar a ser permanente y la minoría, demasiado permanente, nunca podrá revertir democráticamente el equilibrio de fuerzas.

Por lo tanto, debemos añadir a la democracia un principio superior: el principio de la no dominación.

En cuanto a cuestiones relativas a la identidad política, religiosa, cultural o comunitaria, ninguna mayoría debe poder suprimir los derechos fundamentales de una minoría.

De lo contrario, el sufragio deja de ser un instrumento de libertad y puede convertirse en un instrumento de dominación.

Aquí es donde realmente comienza el problema libanés.

Una comunidad que cree que su supervivencia depende de su peso demográfico buscará necesariamente en otro lugar garantías que no encuentra en el estado. Buscará un poder protector, un patrocinador regional, una alianza internacional, una fuerza militar o un equilibrio de fuerzas para compensar su debilidad interior.

Y así es como la soberanía del Líbano se debilita.

Todas las comunidades que buscan su seguridad fuera del Líbano eventualmente importaron al Líbano los conflictos del mundo exterior. Las rivalidades sunitas y chiitas, los enfrentamientos entre las potencias regionales, el conflicto entre Israel y sus adversarios, y las tensiones entre Occidente y Oriente Medio se extienden dentro del territorio libanés.

Las guerras regionales se convierten en nuestras guerras porque los miedos regionales satisfacen nuestros propios temores.

Por lo tanto, el problema libanés no es simplemente constitucional.

Es preconstitucional.

Antes de construir la casa, debemos establecer los cimientos sobre los que puede estar.

Esta es precisamente la razón de una Convención Islámica-Cristiana de Beirut, que podría llamarse simbólicamente Beirut Westfalia.

Su principio sería tanto simple como revolucionario: en cualquier Estado multiconfesional que se adhiera a esta Convención, los derechos políticos fundamentales de una persona nunca dependen del número de personas pertenecientes a su religión o comunidad.

Que una comunidad representa 50%, 30%, 10%, 5% o 1% de la población no debe cambiar la dignidad política de sus miembros.

Ningún hombre tiene más derechos porque su comunidad se ha convertido en la mayoría.

Ningún hombre tiene menos derechos porque el suyo se ha convertido en una minoría.

Pero esta Convención debe ir aún más lejos.

Debe proteger tanto al individuo contra su comunidad como contra una mayoría dominante.

Cada persona debe ser un ciudadano pleno, libre de creer, cambiar de creencia, no de creer, de expresar y de participar en la vida política sin limitarse a su afiliación religiosa.

Pero cuando una decisión afecta directamente la existencia política, religiosa, cultural o educativa de toda una comunidad, las garantías institucionales deben impedir que la mayoría decida simplemente sobre su desaparición política.

Así se podría formular el equilibrio fundamental: ni la tiranía de las comunidades sobre el individuo ni la tiranía de la mayoría sobre las comunidades.

Por lo tanto, la presente Convención no pretende congelar el confesionismo para siempre.

Es exactamente lo contrario.

El confesionalismo persiste porque las comunidades tienen miedo.

Se aferran a cuotas, puestos reservados, equilibrios institucionales, alianzas externas y a veces armas porque consideran estos instrumentos como las últimas garantías de su supervivencia.

Eliminar la Comunidad garantiza brutalmente sin haber removido este miedo sería quitar el techo antes de construir las paredes.

Por consiguiente, la superación del confesionismo no puede comenzar con la abolición forzada de las identidades.

Debe comenzar con la supresión de su miedo político.

Si los derechos fundamentales de cada individuo y la existencia política de cada comunidad se vuelven jurídicamente inviolables, independientemente de las fluctuaciones demográficas, las comunidades necesitarán gradualmente menos cuotas que los protejan hoy.

La garantía de la comunidad puede, paradójicamente, convertirse en la condición de que un día vaya más allá de la lógica comunitaria.

Por lo tanto, la Westfalia de Beirut no sería un nuevo pacto religioso ni una nueva distribución de privilegios.

Tendría exactamente la ambición opuesta: hacer gradualmente los privilegios inútiles porque los derechos se habrían vuelto inviolables.

Mientras una comunidad necesite un puesto extranjero, una cuota, una milicia o un protector para sentirse seguro, el Líbano sigue siendo un equilibrio de miedo.

El día que su existencia esté garantizada por la ley, finalmente podrá aceptar plenamente al Estado.

Tampoco exigiría que las religiones consideraran todas las creencias como teológicamente equivalentes.

Eso sería absurdo e inútil.

Un cristiano puede creer en Cristo y la Trinidad. Un musulmán puede creer la profecía del Corán y Muhammad. Un judío puede permanecer fiel a su tradición. Un druso puede preservar su propia concepción religiosa. Un ateo puede considerar que ninguna revelación religiosa es verdadera.

La convivencia política no implica uniformidad teológica.

Requiere algo mucho más simple y mucho más difícil: aceptar esa divergencia sobre Dios nunca produce desigualdad fundamental entre los hombres.

Podemos tener diferentes verdades sobre Dios sin tener diferentes dignidades políticas.

Tal vez este es el corazón filosófico de esta Convención.

Por consiguiente, debe regirse por el derecho internacional público.

Podrían ser firmados por los Estados, posteriormente incorporados en sus Constituciones y leyes, reconocidos públicamente por las principales autoridades religiosas y protegidos por mecanismos jurídicos que garanticen su respeto.

Por consiguiente, no sería simplemente un acuerdo entre los dirigentes religiosos libaneses.

Se convertiría en un principio de derecho que podría ir más allá del Líbano.

Para la cuestión del Líbano es universal.

¿Cómo podemos hacer hombres viviendo juntos en el mismo destino político que no tienen la misma concepción de la verdad religiosa?

¿Cómo podemos evitar que una mayoría religiosa convierta su mayoría demográfica en dominación política?

¿Cómo podemos proteger a una minoría sin para siempre encerrar al individuo en la comunidad a la que nació?

La Convención de Beirut podría responder a esas preguntas.

Naturalmente, preocuparía la relación entre el islam y el cristianismo, pero su principio también podría extenderse al judaísmo, a otras religiones, a otras minorías y a quienes no profesan fe.

Entonces sería verdaderamente universal.

Sin embargo, para el Líbano esta cuestión es existencial.

Si los principales componentes musulmanes del país — sunitas, chiítas y drusos en su propia singularidad— y las diferentes comunidades cristianas logran consagrar juntos esta norma fundamental, entonces algo nuevo será posible.

Por primera vez, el Líbano dejará de ser sólo un compromiso en movimiento entre las comunidades interesadas.

Podría convertirse en un pacto político basado en un derecho irreversible.

A continuación, se puede construir una nueva Constitución sobre esta base.

Podrá organizar el Estado, los poderes, la descentralización, el Parlamento, el gobierno, la independencia del poder judicial y todas las instituciones.

Pero estas instituciones finalmente se basarán en algo más profundo que un equilibrio provisional de fuerzas: un reconocimiento mutuo definitivo del derecho del otro a la existencia política.

Por otra parte, si se rechaza ese principio, cualquiera que sea la justificación, será necesario tener el valor de sacar las consecuencias.

Si se considera que una comunidad mayoritaria puede obtener legítimamente más derechos políticos simplemente porque se ha vuelto más numerosa, entonces el Líbano multiconfesional sigue estando estructuralmente condenado a vivir con miedo demográfico.

Y una sociedad gobernada por el miedo demográfico siempre encontrará armas, protectores o fronteras.

Bajo estas condiciones, el « mensaje de Líbano » puede sobrevivir en el discurso, pero gradualmente será imposible en la realidad.

Porque un mensaje de país no puede ser sólo una buena fórmula.

Debe ser una arquitectura legal.

El Líbano podría dejar de ser simplemente el país donde varias comunidades han sido obligadas por la historia a vivir juntas.

Podría convertirse en algo mucho más ambicioso: el laboratorio legal del pluralismo religioso mundial.

Su trágica historia le daría paradójicamente esa vocación.

Después de experimentar guerras, ocupaciones, intervención extranjera, milicias, desplazamientos y temores comunitarios, podría convertir su experiencia en una propuesta universal.

Beirut podría convertirse en el lugar donde se formularía una nueva regla de convivencia política entre religiones: todas las identidades pueden seguir siendo lo que son, siempre que nadie pueda utilizar su verdad religiosa o superioridad numérica para disminuir los derechos políticos del otro.

Por lo tanto, la verdadera transición del confesionalismo a la ciudadanía no implica la supresión de las comunidades.

Consiste primero en suprimir su miedo.

Y tal vez esa es toda la filosofía de Beirut Westphalia: hacer ley lo que las comunidades siempre han demandado de armas, cuotas y poderes extranjeros: la garantía de poder seguir existiendo.

La verdadera fundación del Líbano podría eventualmente estar en una oración:

Ningún hombre tiene más derechos políticos porque su comunidad es mayor, y ningún hombre tiene menos porque el suyo se ha convertido en una minoría.

Sobre la base de este principio, muchas verdades sobre Dios pueden vivir en el mismo país sin tener que ser destruidas.

Sobre la base de este principio, las diferentes identidades pueden convertirse en componentes del mismo destino.

Y tal vez esta es la vocación histórica que Beirut podría ofrecer al mundo: finalmente inventar esta interreligiosa Westfalia que nuestra región nunca ha conocido realmente, de modo que la diferencia deja de ser una amenaza y se vuelve políticamente posible.

Bernard Raymond Jabre