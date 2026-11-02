Bombings: Zein reporta 7.000 hectáreas quemadas

Tamara Zein estima que los bombardeos israelíes quemaron alrededor de 7.000 hectáreas en cinco meses de 2026. El Ministro distingue este equilibrio de los incendios causados por causas naturales, según ella. Durante su visita a Akkar, inauguró una sala de operaciones en Baino, entregó equipo y firmó tres protocolos municipales. La prevención, la formación de los primeros equipos y la estructura de alerta temprana de este programa, que desea ampliar a largo plazo.

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Los bombardeos israelíes quemaron alrededor de 7.000 hectáreas en cinco meses de 2026, según Tamara Zein. El Ministro del Medio Ambiente presentó esta revisión el lunes 2 de noviembre durante una gira en Akkar. Ella entregó equipo de lucha contra incendios y abrió una sala de operaciones en Baino.

Un informe de bombardeos distintos de otros incendios

El Ministro distinguió los daños causados por los bombardeos de los incendios que atribuía a causas naturales. Este último cayó bruscamente en 2025 y 2026, dice. Por el contrario, las 7.000 hectáreas afectadas en cinco meses superarían las zonas quemadas por causas naturales en cinco años.

Esta cifra es una estimación presentada por Tamara Zein. El informe no especifica los cinco meses implicados ni el método de cálculo. Tampoco proporciona distribución geográfica. Por lo tanto, el balance no debe atribuirse únicamente a Akkar, donde habló el ministro.

Tres acuerdos para fortalecer la prevención en Akkar

La gira también marcó un paso concreto en el fortalecimiento de los recursos locales. El Ministro firmó tres protocolos con la unión de los municipios de Joumeh y los municipios de Kobayat y Andaket. Estas comunidades recibieron materiales de prevención y primera intervención.

En Baino, la nueva sala operacional debería facilitar la coordinación, la corriente de información y la alerta temprana. El equipo acompaña la formación de equipos de primeros equipos y la preparación de planes de ordenación forestal.

Estas medidas forman parte del proyecto de prevención de incendios forestales en el Líbano. El Fondo para el Medio Ambiente Mundial lo financia a través del Banco Mundial. Cubre los sectores de Chouf, Akkar y el Norte.

Según Tamara Zein, la elección de zonas se basa en datos anuales sobre incendios y evaluación de riesgos. El Ministro desea ampliar el proyecto y extenderlo a territorios que aún no se han beneficiado.

Fotografía de portada: Cèdres du Barouk, Réserve du Chouf: fotografía de archivo del banco Libnanews (archivo de diciembre de 2018). Ilustración de los bosques libaneses, sin relación con las zonas quemadas anunciadas por Tamara Zein o su gira en Akkar. Fuente: Banco Libnanews.

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