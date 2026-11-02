Masnaa: un altercado transmitido a la justicia militar

El lunes 2 de noviembre hubo un altercado entre un controlador jefe y un intermediario aduanero en el puesto de Masnaa. Las aduanas vinculan la controversia con la negativa a pagar las obligaciones reclamadas. Anuncian la suspensión de la actividad del intermediario y la transferencia del caso a la fiscalía militar. Su versión es la única versión reportada en esta etapa. La investigación debe especificar las circunstancias y responsabilidades, sin que se anuncie una condena o una decisión sobre el fondo de la controversia.

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El lunes 2 de noviembre, las aduanas del Líbano anunciaron un cambio en el cruce fronterizo de Masnaa en la frontera con Siria. Se opuso a un controlador superior a un intermediario responsable de formalidades aduaneras. The administration reported that it had suspended its activity and forwarded the case to the military prosecutor, who had opened an investigation.

In Masnaa, a dispute over the rights claimed

Según el comunicado de aduanas, la controversia comenzó cuando el intermediario se negó a resolver los deberes reclamados. Habría seguido un argumento verbal. The administration then claims that the intermediary attempted to assault his agent, before a fight.

Esto es compatible con la versión Customs. El comunicado de prensa no reporta el del intermediario interesado. Tampoco da su identidad, la cantidad de los deberes impugnados o la naturaleza de la operación aduanera.

La administración anuncia una suspensión inmediata de su actividad. El texto no menciona ninguna condena. The investigation must establish the circumstances of the incident and the possible responsibilities of the persons involved.

La investigación debe especificar las responsabilidades

Customs afirma que la fiscalía militar inició sus investigaciones después de la transmisión del caso. They indicate that they will follow the case before the competent court. En esta etapa, el comunicado de prensa no describe las pruebas reunidas por los investigadores.

The administration also recalls that disputes concerning customs values and duties must follow legal procedures. Afirma que se niega a atacar a sus agentes durante su servicio.

Esta posición no resuelve el fondo del desacuerdo sobre las sumas reclamadas por Masnaa. No se dan detalles sobre ningún reto administrativo iniciado antes del altercado. The case remains under investigation, without a judicial decision on the facts reported in the press release.

Fotografía de portada: cruce de Masnaa, Libnanews fotografía de archivo. Imagen de ilustración, no relacionada con personas o con el altercado del 2 de noviembre de 2026. Foto: Libnanews.com.

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