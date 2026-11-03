Museo Sursock : Mare Nostrum abre el 6 de noviembre

El Museo Sursock acogerá a Mare Nostrum por Lily Abichahine del 6 de noviembre de 2026 al 21 de febrero de 2027. La exposición, bajo la estación de policía de Yasmine Helou, tendrá lugar en las Galerías Gemelas. Un abogado, investigador y artista, Lily Abichahine explora la relación entre el Mediterráneo, las fronteras y las narrativas mitológicas. La apertura está prevista para el 6 de noviembre a las 18.00 horas. La entrada al museo es gratuita, con visitas regulares de miércoles a domingo, de 10.00 a 18.00 horas.

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El Museo Sursock presentaráMare Nostrum, una exposición de Lily Abichahine, del 6 de noviembre de 2026 al 21 de febrero de 2027. Colocada en la comisaría de policía de Yasmine Helou, ocupará las Galerías Gemelas en la planta baja. La apertura fue anunciada el viernes 6 de noviembre a las 18.00 horas. El artista continúa una investigación sobre el Mediterráneo, las fronteras y las relaciones entre derecho y mitos.

En el Museo Sursock, un mar que cruza fronteras

El proyecto comienza con una pregunta: ¿cómo definir un mar cuyo agua fluye entre territorios? Lily Abichahine está interesada en la brecha entre este movimiento y las divisiones políticas que organizan la zona mediterránea.

En la presentación de la exposición, cuestiona la prioridad histórica dada a la tierra en la forma de pensar la ley. Se propone cambiar la mirada hacia el agua y considerar la cuenca mediterránea en su conjunto. Marsella, Izmir, Palermo y Beirut marcan esta investigación.

El mito es otra herramienta de su trabajo. El artista lo aborda como una vieja forma de organizar las relaciones humanas y el ejercicio del poder. Esta intersección entre narrativas, territorios y reglas estructuralesMare Nostrum, no limitado a una representación del paisaje marino.

Investigación entre derecho y desempeño

Lily Abichahine es abogada, investigadora y artista. Formada en derecho en la Universidad de San José y París Descartes, estudió artes escénicas en París 8. Su práctica incluye conferencias, performances, instalaciones y videos.

Su trabajo examina los vínculos entre las formas jurídicas y las narrativas ficticias. El cuerpo, el patrimonio y la memoria colectiva ocupan un lugar importante. Este curso explica la presencia del vocabulario legal en una búsqueda que también utiliza texto y escena.

El proyectoMare Nostrum, iniciado en 2021, incluye varios logros antes de la exposición de Beirut.Nuestro Mar I: Coreografía para una Mujer y una Piedrapertenece a este primer ciclo, desarrollado en Palermo.

La segunda parte,Secretos del Mar InfinitoRevisita el mito de Prometeo. Creado en Bremen en noviembre de 2022, combina texto, vídeo y sonido. El artista reúne la antigua adivinación y las realidades de la migración mediterránea. Esta conferencia fue presentada en el Trinity College Dublin en enero de 2025.

La exposición en el Museo Sursock toma el título de esta investigación a largo plazo y le da un nuevo marco de presentación en Beirut.

Fechas y acceso

Mare Nostrumabrirá el 6 de noviembre de 2026 y continuará hasta el 21 de febrero de 2027, según el calendario del museo. La entrada al museo es gratuita. Sus horas habituales son de miércoles a domingo, de las 10.00 a las 18.00 horas, separadas del horario de apertura.

El museo está situado en la Arquidiócesis Griego-Ortodoxo en Ashrafieh, cerca de las escaleras de San Nicolás. Afirma que sus galerías son accesibles para los usuarios de sillas de ruedas. Los grupos escolares deben reservar su visita con antelación al museo.

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