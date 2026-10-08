Ciclismo: Líbano gana bronce en el campeonato árabe

Líbano ganó la medalla de bronce en el Campeonato Árabe de Ciclismo en Siria. En el juicio del equipo junior, Béchara El-Hajj, Ahmad Machmouchi y Robin Tankarian terminaron tercero. Un rendimiento colectivo que premia a los jóvenes ciclistas libaneses y su supervisión en este concurso de ciclismo regional.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La selección del ciclismo libanés ganó la medalla de bronce en la categoría junior en el Campeonato Árabe de Ciclismo en Siria. Los jóvenes pilotos libaneses terminaron tercero en el juicio del equipo.

Líbano se distinguió en el Campeonato Árabe de Ciclismo en Siria, ganando el tercer lugar en el juicio de equipo entre los juniores. Esta actuación permite a la selección nacional salir con una medalla de bronce en una disciplina que requiere velocidad, resistencia y coordinación entre los pilotos.

El equipo libanés estuvo integrado por tres jóvenes ciclistas: Béchara El-Hajj, Ahmad Machmouchi y Robin Tankarian. Juntos, tienen un lugar en el podio de esta competencia regional, que reúne a las selecciones nacionales árabes.

Tres jóvenes ciclistas representan el Líbano

La medalla de bronce reconoce la participación de Béchara El-Hajj, Ahmad Machmouchi y Robin Tankarian en la prueba de tiempo.

A diferencia de las carreras tradicionales, esta disciplina se basa en el desempeño colectivo. Los corredores deben mantener una alta velocidad coordinando sus esfuerzos para limitar la resistencia al aire y optimizar su tiempo de viaje.

El tercer lugar obtenido por el trío libanés es el principal resultado reportado para la selección junior en este evento. El tiempo alcanzado, las diferencias con los dos primeros equipos y el ranking completo no se especificaron.

Una delegación dirigida por la Federación del Ciclismo Libanés

La delegación libanesa en Siria está encabezada por Jean Zoghbi, Vicepresidente de la Federación Libanesa de Ciclismo.

La orientación técnica es proporcionada por Bassel Rabab, responsable de apoyar la selección nacional.

Esta participación en el Campeonato Árabe permite a los jóvenes ciclistas libaneses competir con sus contrapartes en la región en un entorno internacional.

La medalla de bronce ganada en el juicio del equipo premia los esfuerzos del trío libanés y su mentoría.

La información proporcionada no especifica si la selección junior todavía tiene que participar en otros eventos durante estos campeonatos celebrados en Siria.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews