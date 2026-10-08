En Bekaa, los desplazados del Sur desaparecen de la ayuda: alquileres no remunerados, niños escolarizados y solidaridad sin aliento

En Bekaa, las familias desplazadas del Sur viven sin asistencia regular, frente al alquiler no remunerado y a la salida de la escuela. En Nabi Chit, cuarenta familias sobreviven a través de la exhausta solidaridad local. Entre la pobreza, el trabajo infantil y las distribuciones interrumpidas, una crisis humanitaria invisible empeora antes del invierno.

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En Nabi Chit, cuarenta familias alojadas en una frágil localidad

Aproximadamente cuarenta familias del sur del Líbano encontraron refugio en Nabi Chit, Bekaa. Algunos tienen parientes, otros han elegido este lugar por sus vínculos sociales y políticos con su región de origen. Esta opción no significa que hayan recuperado condiciones de vida estables. Los habitantes del municipio tienen las consecuencias de la guerra y la crisis económica. La disminución del poder adquisitivo redujo la actividad comercial, mientras que una parte de la población local abandonó la región sin regresar. Por consiguiente, las familias de acogida llegan a una localidad cuyos recursos y oportunidades de empleo ya son limitados. La solidaridad existe, pero no reemplaza un ingreso o un sistema de cuidado sostenible.

El cambio a la Bekaa continuó mientras la intensidad de los combates en el Sur fluctuaba. La fragilidad de los acuerdos de cesación de las hostilidades ha impedido que algunas familias regresen. Otros preferían mantenerse cerca de los padres que podían ayudarlos. La elección de destino fue a veces influenciada por experiencias difíciles en otras ciudades y localidades durante el éxodo. Como resultado, la red familiar y el sentido de la seguridad eran tan importantes como la proximidad geográfica. Esta distribución de los desplazados hace que su situación sea menos visible que una reunión en un centro colectivo: viven en viviendas dispersas, a veces sin equipo adecuado, en medio de comunidades que ya enfrentan la pobreza.

Doscientos dólares de alquiler, cincuenta dólares disponibles: el presupuesto imposible de Ahmad

Ahmad, que fue desplazado del Sur, tuvo que pagar 200 dólares a principios de cada mes para mantener su hogar. Como él describe su situación, sólo tiene $50. La escasez inmediata alcanza así 150 dólares, antes incluso teniendo en cuenta los alimentos, los medicamentos, el transporte o la educación. Pidió ayuda para encontrar trabajo para que pudiera pagar el alquiler sin esperar los recordatorios del propietario. Su situación muestra que la emergencia no se limita al alojamiento inicial: una familia puede haber encontrado un techo y permanecer amenazada con perderlo cada mes. La pérdida de actividad causada por el desplazamiento hace que los gastos ordinarios sean mucho más difíciles de sufragar que los gastos de una sola vez.

El propietario no se presenta como un arrendador con recursos ilimitados. Él también depende del alquiler para vivir y recuerda a Ahmad que tiene que enfrentar sus propios gastos. La tensión contrasta así dos hogares frágiles en lugar de un próspero propietario con un pobre inquilino. Ahmad explica que su vivienda se beneficia sólo de la iluminación rudimentaria proporcionada por el propietario. Esta aclaración, aparentemente modesta, resume la brecha entre el concepto administrativo de vivienda y la realidad de la vivienda apenas equipada. El costo de la electricidad se añade al alquiler, sin que el hogar pueda depender de un ingreso regular para cubrir todo.

Electricidad y mobiliario, dos necesidades casi ausentes de la ayuda de emergencia

En las aldeas anfitrionas, la regulación de las suscripciones eléctricas se ha convertido en un problema separado del de la vivienda. A local interlocutor explained that the means available do not allow for the payment of the subscriptions of displaced families. Los donantes están tomando medidas para financiar paneles solares. El objetivo sería reducir parte de los gastos periódicos, pero no se indica la cantidad ni el número de instalaciones previstas. Por consiguiente, el uso del equipo solar no es, en esta etapa, un programa terminado. Muestra sobre todo que los actores locales están tratando de sustituir la ayuda operacional, que se ha vuelto difícil de financiar, con soluciones que pueden limitar las facturas.

La indigencia también se manifiesta dentro de la vivienda. Algunas familias tienen muebles muy pequeños. Las materias utilizadas durante un largo período de tiempo se han vuelto muy gastadas y casi fijas. Esta situación revela un ángulo a menudo descuidado de desplazamiento prolongado: conseguir una dirección no garantiza la comodidad mínima o la posibilidad de vivir en condiciones aceptables. Las necesidades no se detienen en los paquetes de alimentos. Estos incluyen ropa de cama, calefacción de invierno, acceso a medicamentos y equipo básico. Sin embargo, cada gasto adicional compite con el alquiler. Una familia puede ser obligada a elegir entre calentarse, tratarse y mantener sus hogares.

Distinciones y asociaciones de alimentos que se refieren a la responsabilidad

La última ayuda alimentaria recibida por algunas familias fue hace unos dos meses. Esta indicación no mide la frecuencia de las distribuciones para todas las personas desplazadas, pero revela una interrupción concreta de la asistencia a los hogares interesados. Las asociaciones de contacto describen un cambio de prioridades hacia el Sur, en un contexto de recursos limitados. The displaced persons who remain in the Bekaa are then in a paradoxical position: they have left their home region because of insecurity, but are no necessarily located in areas that aid programmes favour.

Algunas asociaciones también denuncian obstáculos y dificultades para llevar a cabo sus actividades en Bekaa. Se refieren a una distribución geográfica de las intervenciones, y se espera que cada organismo cubra áreas específicas. Esto puede facilitar la coordinación cuando funciona, pero crea puntos ciegos cuando las necesidades se mueven más rápido que los programas. Los interesados entrevistados describen situaciones en las que cada uno se refiere la responsabilidad a otra organización. No se proporciona un registro completo de beneficiarios no atendidos, y no se identifican todos los organismos. Por consiguiente, sería excesivo afirmar que todo el sistema humanitario ha dejado de funcionar. The documented problem is more specific: families living in certain localities in the Bekaa no longer receive the expected assistance, while the structures requested invoke the lack of resources or the delimitation of their intervention areas.

El hijo de Abu Ali trabaja por 350.000 libras al día

El viaje también interrumpió los caminos escolares. Algunas familias no pueden registrar a sus hijos debido al costo o la falta de documentación solicitada por las instituciones. El caso de Abu Ali, desplazado de Qatrani, ilustra esta dificultad. No registró a sus dos hijos. The school previously attended did not provide the necessary certification due to a former balance of unpaid school fees. La deuda acumulada antes o durante el viaje crea un nuevo obstáculo: sin un documento, la familia normalmente no puede tomar las medidas para registrarse en otra institución.

Uno de los hijos de Abu Ali decidió trabajar en un supermercado en lugar de continuar su escolarización este año. Su remuneración anunciada es de 350.000 libras al día. Contribuye así al gasto del hogar, a costa de una interrupción de la educación. La cantidad diaria por sí sola no es suficiente para estimar sus ingresos mensuales: el número de días trabajados no se especifica. Sin embargo, nos permite comprender el mecanismo que conduce a esta decisión. Una familia privada de ingresos debe arbitrar entre gastos inmediatos y continuidad escolar. El empleo infantil se está convirtiendo en una respuesta a la crisis fiscal del hogar, ya que aumenta el riesgo de abandono escolar a largo plazo.

Por qué el exilio a una región pobre hace más difícil la solidaridad

Las familias desplazadas no se asientan en un espacio económicamente neutral. Bekaa y Baalbek-Hermel están sufriendo de la disminución de la actividad, los efectos de la guerra y la degradación del poder adquisitivo. En las aldeas anfitrionas, los residentes perdieron ingresos o abandonaron sus hogares. Los comerciantes están viendo su caída de ventas. Los familiares que acogen o ayudan a los recién llegados suelen compartir recursos insuficientes. Esta realidad distingue la solidaridad inmediata de la atención sostenible. El alojamiento familiar puede evitar algunas semanas de gasto, pero no crea los medios para financiar la medicina, la escuela o la electricidad durante meses.

La situación de Nabi Chit muestra esta acumulación de fragilidad. Las 40 familias del Sur agregan a una población local probada. La ayuda no puede evaluarse únicamente por el número de paquetes distribuidos. También debe tener en cuenta la capacidad de los hogares para encontrar empleo, la disponibilidad de viviendas y el acceso a los servicios. Los datos disponibles no dan el número total de personas desplazadas en toda la Bekaa. Por lo tanto, sería injustificado extrapolar la figura de Nabi Chit a todas las localidades. Sin embargo, este caso permite observar en la práctica cómo una crisis de desplazamiento se convierte en una crisis de ingresos y servicios en la región de acogida.

Cifras útiles, pero no hay medida general de abandono

Tres datos dan una idea inmediata de la crisis, sin pretender resumirla. En Nabi Chit, la encuesta cuenta aproximadamente cuarenta familias del Sur. Ahmad debe encontrar otros $150 para cubrir su único alquiler mensual. El hijo de Abu Ali acepta una remuneración diaria de £350.000 para apoyar su hogar. Estas cifras no son intercambiables: la primera medida es una presencia local, la segunda es un déficit de caja individual, la tercera es el precio al que un adolescente intercambia su presencia en la escuela por un ingreso. Su interés reside precisamente en esta diferencia. Ellos revelan varias dimensiones del mismo desplazamiento prolongado, sin permitir el cálculo de una tasa general de pobreza o promedio regional.

Se trata de un recuento consolidado de hogares desplazados que viven fuera de centros colectivos, una medida del alquiler efectivamente pagado y una vigilancia de la frecuencia de la asistencia recibida. También hay escasez de niños que han abandonado la escuela por razones administrativas o financieras. Estas ausencias no deben llenarse con estimaciones inventadas. Previenen la medición del alcance del fenómeno y la comparación de las localidades. complican la identificación de familias que escapan a la distribución porque residen en viviendas privadas, a veces con familiares, y no en instalaciones de recepción visibles. Por consiguiente, el problema de la asignación de ayuda es también el conocimiento de las necesidades reales.

Asistencia territorialmente diseñada, mientras que las necesidades siguen a las familias

La mayor preocupación es la brecha entre la ubicación de los desplazados internos y las esferas prioritarias de asistencia. Las familias han elegido a veces la Bekaa para evitar más exposición a los combates o para llegar a sus familiares. Los organismos humanitarios, por su parte, explican su enfoque en el Sur. Esta diferencia no significa que las necesidades hayan desaparecido en las regiones anfitrionas. Dijo que el mapa de las intervenciones ya no podría coincidir con el de las personas vulnerables. Una familia sigue desplazadas incluso cuando no vive en un centro de alojamiento oficial o cuando se ha alejado de las zonas más divulgadas.

Los testimonios reunidos describen dificultades simultáneas en materia de vivienda, energía, alimentación y escolarización. Estas necesidades están vinculadas. La falta de pago del alquiler amenaza la vivienda; la falta de electricidad hace que la vida diaria sea más cara; la falta de ingresos hace que un niño trabaje; La interrupción de la distribución de alimentos aumenta la presión sobre un presupuesto ya insuficiente. Por consiguiente, una respuesta limitada a un solo tema de gastos puede hacer que el problema no lo resuelva. La información disponible no permite cuantificar el costo total de un cuidado adecuado. However, they identify specific situations that should be verified by the aid agencies.

A medida que se acerca el invierno, los costos de calefacción pueden empeorar estos arbitrajes. Las familias entrevistadas no sólo describen una falta temporal de paquetes. Hablan de un diario en el que los ingresos, la vivienda y la escuela ya no se mantienen unidos. Para Ahmad, el primer plazo sigue siendo el alquiler de $200. Para Abu Ali, se convirtió en la escuela interrumpida de sus hijos. En ambos casos, el desplazamiento continúa sin un horizonte de retorno suficientemente seguro o claramente identificado apoyo regular. El contraste entre estas necesidades y la reorientación geográfica de la ayuda explica por qué algunas familias del Sur que viven en la Bekaa están, de hecho, fuera de las prioridades de asistencia.

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