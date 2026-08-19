Cisjordania: palestinos marcados con números

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The Israeli army acknowledged that soldiers had placed numbers directly on the body of Palestinians arrested during an operation conducted on 17 August 2026 in Qabatiya, in the northern occupied West Bank. Las imágenes muestran a un hombre con el número « 44 » en su frente. El ejército afirma que esta práctica era inapropiada y asegura que recordara a los militares interesados las normas. In Israel and abroad, the images immediately led to a parallel with the numbering of detainees in Nazi concentration camps. La comparación se basa en una imagen histórica particularmente ocupada, pero requiere una distinción esencial: la inscripción israelí es un acto contemporáneo de identificación y presunto humillación, mientras que la matriz de Auschwitz pertenecía al sistema concentrador y genocida nazi.

El número « 44 » ocupa casi toda su frente. The Palestinian man appears before local media after being interrogated by Israeli soldiers in Qabatiyah. Según su testimonio, no fue el único que fue identificado. Otros palestinos detenidos durante la operación habrían recibido números en varias partes del cuerpo.

El ejército israelí confirmó el 18 de agosto que sus fuerzas habían marcado a números palestinos entrevistados durante la operación. Por lo tanto, no impugnaba la autenticidad general de la práctica mostrada por las imágenes.

En cambio, se distanciaba de la conducta de los soldados. The command indicated that it had highlighted the seriousness of the incident to the military and that lessons had been learned from the incident.

Este reconocimiento es importante porque el debate ya no se basa únicamente en imágenes o acusaciones palestinas de militantes.La existencia de la numeración fue admitida por el propio ejército.

En Qabatiya, números en la frente y el cuerpo

The incident occurred during an extensive Israeli operation in Qabatiyah, south of Jenin, on 17 August. The army claims to have searched about 100 buildings and interrogated or arrested several people. Two Palestinians suspected of planning attacks were also reportedly arrested as part of the operation.

Durante esta secuencia, los soldados utilizaron números para identificar a algunos de los palestinos interrogados.

Las pruebas reunidas indican que las marcas no sólo se afianzaron a la ropa o a los registros administrativos. Las figuras fueron escritas directamente en la piel, especialmente en la frente, las manos y, según algunos testimonios, otras partes del cuerpo.

Esta diferencia está en el corazón de la controversia.

Asignar un número administrativo a un preso es una práctica común en muchos sistemas penitenciarios. Un archivo, tarjeta, pulsera o registro puede utilizar un número para permitir la identificación interna de una persona.

Escribir este número en el cuerpo del recluso, y especialmente en su cara, es de otra naturaleza.

El proceso hace visible el identificador antes de la identidad personal. Transforma temporalmente a la persona en soporte físico del dispositivo de control al que está sometido.

Fue esta dimensión la que causó las reacciones más fuertes.

Ahmad Tibi denuncia « deshumanización »

El diputado árabe israelí Ahmad Tibi fue uno de los primeros políticos en reaccionar públicamente ante las imágenes.

Denuncia una práctica « shocky » y describe sustituir la identidad de una persona por un número como un proceso de deshumanización. También se refirió a « períodos oscuros », una alusión transparente a la historia europea y la persecución nazi.

Esta referencia tiene un poder particular en Israel.

La memoria de la Shoah ocupa un lugar central en la historia nacional israelí, en la educación y en la memoria familiar de parte de la población. El número en la piel es uno de los símbolos más reconocibles del mundo de concentración nazi.

Una organización musulmana francesa también reaccionó el 19 de agosto expresando su « horror » después de la difusión de las imágenes y también estableciendo un acercamiento con las prácticas de marcado impuestas a las víctimas del nazismo.

Pero usar esta comparación necesita especificar exactamente lo que sucedió en los campamentos nazis.

En Auschwitz, el número sustituyó la identidad del prisionero

In the Nazi concentration system, detainees received registration numbers used for their administrative identification in the camps.

En Auschwitz, esta práctica tomó una forma particular. Desde otoño de 1941 las SS comenzaron atatuar la matriz directamente en el cuerpo de algunos prisioneros, primero en prisioneros de guerra soviéticos. The system was then extended and, from 1942, Jewish prisoners registered in Auschwitz were also systematically Tattooed.

El número se incorporó generalmente en el antebrazo.

Más400.000 presosfueron asignados al complejo Auschwitz según los archivos históricos mantenidos en el sistema de concentración.

El detalle es importante: no todos los que llegaron a Auschwitz recibieron un número. Las personas enviadas directamente a las cámaras de gas generalmente no estaban registradas como prisioneros ni tatuadas. The number concerned those registered by the SS in the concentration system, particularly for forced labour.

Este número era parte de un dispositivo mucho más grande.

Los presos también fueron clasificados por categoría, marcados por triángulos de diferentes colores sobre sus uniformes y sometidos a un sistema que redujo su identidad a una clasificación burocrática al servicio de la persecución, explotación y, para los judíos de Europa, un proyecto de exterminio.

Así que el tatuaje no era un simple proceso práctico.

Se convirtió en uno de los símbolos del proceso nazidespersonalización de las víctimas.

¿Por qué la imagen de Qabatiya recuerda a Auschwitz sin ser Auschwitz

Es precisamente aquí que el paralelo debe ser limitado.

Los palestinos en Qabatiya no fueron tatuados. Los números fueron escritos al marcador y el ejército israelí afirma que esta práctica no era compatible con el comportamiento esperado de sus soldados.

Así pues, sobre la base de este incidente, no existe un sistema israelí equivalente al procedimiento institucionalizado de tatuajes en Auschwitz.

Sobre todo, el universo de concentración nazi no puede reducirse a su sistema de numeración. Fue parte de un aparato de persecución, trabajo forzoso, hambre, tortura y exterminio cuyo propósito y escala histórica son específicos.

Afirmar que ambas situaciones son idénticas sería, por tanto, históricamente inexacta.

Pero esto no hace que la imagen sea insignificante.

El paralelo se refiere al gesto de marcar un ser humano con un número, no a la equivalencia de los dos sistemas políticos e históricos.

Es esta distinción lo que hace posible entender por qué las imágenes causan un shock particular incluso en la sociedad israelí. El acto utiliza, incluso temporalmente y con un marcador en lugar de un tatuaje, una representación visual que se refiere a una de las experiencias históricas más sensibles de la historia judía.

Esta no es la primera vez en 2026

La respuesta del ejército israelí también plantea una dificultad adicional: ya se había reconocido un incidente similar unos meses antes.

En abril de 2026, las mujeres palestinas permitieron entrar temporalmente en el campamento de refugiados de Jenin para recoger efectos personales habían sido fotografiadas con números en sus manos.

En ese momento, el ejército explicó que el campamento había sido dividido en áreas identificadas por números y letras para organizar los movimientos. Según su versión, la idea de poner las referencias del sector en las manos fue propuesta por los propios palestinos.

Sin embargo, el ejército había reconocido un« un juicio malo »e indicó que se habían recordado las normas apropiadas a los soldados.

Cuatro meses más tarde, la fórmula utilizada después de Qabatiya se asemeja estrechamente a la utilizada en abril: el comportamiento se considera serio y el ejército asegura que « se han aprendido indicios ».

Esta repetición transforma la pregunta.

El problema ya no es sólo por qué un soldado escribió un número en una persona. Se hace necesario entender por qué una práctica ya considerada inapropiada hace unos meses podría haberse repetido.

Una cuestión más amplia sobre la detención palestina

The incident occurs in a context where the conditions of detention of Palestinians are already under significant international surveillance.

Más de 9.000 palestinos fueron detenidos en cárceles israelíes a finales de 2025 por razones de seguridad descritas por las autoridades israelíes. Several thousand were placed in administrative detention or under other regimes allowing prolonged detention without a formal criminal conviction.

Las organizaciones israelíes e internacionales han documentado desde el 7 de octubre de 2023 acusaciones de violencia, privación de alimentos, falta de acceso a la atención, trato degradante y, en algunos casos, tortura.

La administración penitenciaria israelí impugna la naturaleza sistemática de esas acusaciones y afirma actuar de conformidad con la ley. El ejército también ha abierto investigaciones en algunos casos.

En junio de 2026, la Corte Suprema de Israel también anuló la prohibición general de las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja a los presos palestinos, considerando que esta restricción ya no tenía suficiente justificación jurídica.

The Qabatiya case is therefore associated with an already much broader debate on the treatment of Palestinian detainees.

De nombre a número, la cuestión de la dignidad

Las apuestas finalmente van más allá de la comparación histórica misma.

En cualquier institución que prive a una persona de libertad, un número puede tener una función administrativa legítima. Los centros penitenciarios, tribunales, hospitales y muchas jurisdicciones utilizan identificadores digitales.

La pregunta cambia cuando el número se introduce en el cuerpo.

Un archivo identifica a una persona para la administración. Una figura inscrita en su frente identifica a todos los que la miran.

Esta diferencia explica la reacción del número de fotografía palestino « 44 ».

También explica por qué el paralelo con Auschwitz viene casi automáticamente, incluso cuando debe ser manejado con gran rigor histórico. El número de concentración se ha convertido en uno de los símbolos universales de la reducción de una persona a una categoría y número.

Por lo tanto, la comparación más rigurosa no es decir que Qabatiya reproduce Auschwitz. Consiste en encontrar queel uso del cuerpo de un recluso como soporte para un número reactiva es una imagen históricamente asociada con la deshumanizaciónen la medida en que el propio ejército israelí considera necesario desaprobar la práctica.

La cuestión que queda abierta es ahora interna en el sistema militar israelí: después de un primer incidente reconocido en abril y luego un segundo en agosto, el recordatorio de las reglas bastará para evitar que un palestino interrogado durante una próxima operación vuelva a salir con su identidad reemplazada, a los ojos de todos, por una figura escrita en la piel?