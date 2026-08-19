En Roumieh, la comodidad otorgada a Riad Salamé preguntas

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Aire acondicionado, TV, mesa y silla: la justicia libanesa permitió a Riad Salamé equipar su celda en la prisión de Rumieh, según la información publicada el miércoles 19 de agosto de 2026. Tomado en aislamiento, el diseño puede parecer anécdotal. Es mucho menos cuando se refiere al ex gobernador del Banco del Líbano, perseguido en los principales casos financieros después de liderar durante treinta años la institución en el corazón del sistema que colapsó en 2019. En una prisión marcada por el hacinamiento y la falta crónica de recursos, el caso plantea principalmente una cuestión de igualdad antes de la detención: ¿se conceden las condiciones a uno de los ex hombres más poderosos del país accesibles a los presos comunes?

Tomó la prisión de Riad Salamé para solicitar oficialmente un aire acondicionado, una televisión, una mesa y una silla de la corte. La solicitud fue aceptada, según la información publicada el miércoles, y el ex gobernador podrá disponer de estos equipos en su celda en Roumieh, sujeto a los arreglos prácticos para su instalación.

Ninguno de estos cuatro equipos cambia obviamente la situación judicial del ex gobernador. They do not reduce the charges against him, do not constitute release and do not prejudge the outcome of proceedings. Riad Salamé sigue presumido inocente hasta que una decisión final haya establecido su culpabilidad en los casos pertinentes.

Pero la información tiene una dimensión política y social que es difícil de evacuar. Se refiere al hombre que dirigió el Banco del Líbano de 1993 a 2023, durante la construcción y luego el colapso de un modelo financiero que dejó cientos de miles de depositantes sin poder acceder a sus ahorros normalmente.

Por lo tanto, la cuestión no es exigir que Riad Salamé sea detenido en condiciones indignos. Es mucho más simple:¿Por qué un recluso ordinario en Roumieh no se beneficiaría de las mismas condiciones?

Aire acondicionado, TV, mesa y silla en Roumieh

La lista comunicada el 19 de agosto es precisa. Riad Salamé pidió permiso para equipar su celda con un aire acondicionado, una televisión, una mesa y una silla, y la justicia estuvo de acuerdo.

Sin embargo, hay varios elementos que se establecerán antes de hablar de la administración pública. La información disponible no especifica quién comprará el equipo, quién pagará por su instalación o cómo se financiará el consumo eléctrico del aire acondicionado. Por lo tanto, en esta etapa no hay fundamento para afirmar que estos gastos serán sufragados por la administración penitenciaria o el contribuyente.

Lo que se adquiere es diferente: el ex gobernador obtuvo permiso para disponer de estas instalaciones en el recinto penitenciario.

La mesa y la silla apenas se pueden considerar objetos extravagantes. In the case of a defendant engaged in complex judicial proceedings, having a space for reading and working can meet a concrete need, including preparing his defence with his lawyers.

The TV and, above all, the air conditioner report more of a material improvement in detention. Aquí es donde la información toma todo su alcance en el contexto de Roumieh.

Roumieh prison is not known for its comfort

Roumieh concentra una parte importante de las disfunciones del sistema penitenciario libanés. La sobrepoblación, el envejecimiento de los edificios, la insuficiencia de los servicios de salud, la presión sobre los servicios médicos y un elevado número de presos preventivos son problemas recurrentes.

La crisis económica abierta en 2019 agudizó aún más esta situación. El colapso de la libra redujo la capacidad financiera del estado al mismo tiempo que los alimentos, la medicina, el combustible, las piezas de repuesto y el mantenimiento se hicieron más caros.

The detainees suffered this degradation directly.

Las familias han tenido que tomar una parte cada vez mayor de las necesidades de sus familiares encarcelados. Las organizaciones humanitarias han tenido que intervenir para apoyar ciertos servicios. Las propias fuerzas de gestión penitenciaria sufrieron el colapso de su poder adquisitivo.

En este entorno se debe sustituir la autorización otorgada a Riad Salamé.

El contraste, por lo tanto, no es sólo entre una célula con aire acondicionado y una célula sin aire acondicionado. Se opusola capacidad de un recluso con recursos y abogados para solicitar alojamiento individual para los reclusos casi totalmente dependiente de los limitados medios de administración y sus familias.

El ex fuerte del Banco del Líbano no es un detenido anónimo

Esta diferencia sería menos delicada políticamente si el detenido no fuera Riad Salamé.

Durante tres decenios, el ex gobernador ocupó una de las posiciones más poderosas de la República. Llegado al jefe del Banco del Líbano en 1993, cruzó gobiernos, presidencias, crisis políticas, guerras y cambios de mayoría sin perder su puesto.

Durante mucho tiempo, se presentó su balance como guardián de la estabilidad monetaria. La paridad de la libra con el dólar, el crecimiento del sector bancario y la capacidad del Líbano para atraer capital han construido su reputación internacional.

Esta imagen colapsó con el propio sistema.

A partir de 2019, los bancos impusieron restricciones drásticas a los depositantes. El libro perdió la mayoría de su valor. Los ahorros acumulados durante años fueron inaccesibles o profundamente depreciados, mientras que el estado carecía de su deuda en marzo de 2020.

El Banco Mundial describió la crisis libanesa como una de las crisis económicas mundiales más graves desde mediados del siglo XIX.

Riad Salamé no puede, por supuesto, ser considerado legalmente responsable de todo este colapso simplemente por asociación con su función. Las responsabilidades económicas y políticas incluyen gobiernos, bancos, líderes políticos y opciones fiscales acumuladas durante décadas.

Pero es igualmente imposible tratar sus treinta años en el Banco Central como un elemento periférico de esta historia.

Ingeniería financiera en el corazón del sistema

En Riad Salamé, el Banco del Líbano ha desarrollado operaciones financieras cada vez más complejas para atraer monedas y preservar la paridad de la libra.

A partir de 2016, las operaciones conocidas comúnmente como « ingeniería financiera » se hicieron más generalizadas. Proporcionaron a los bancos importantes beneficios a cambio de contribuciones en divisas al sistema.

El objetivo inmediato era fortalecer las reservas y mantener la estabilidad financiera.

El problema es estructural: el sistema necesita entradas continuas de dólares para financiar los desequilibrios acumulados. Cuando los flujos se ralentizaron y luego se revirtieron, la arquitectura se hizo imposible de mantener.

Las pérdidas entonces salieron a la luz.

Posteriormente, las instituciones financieras internacionales subrayaron la necesidad de reconocer y distribuir esas pérdidas entre el Estado, el Banco Central, los bancos y otros interesados. Esta cuestión sigue siendo el centro del conflicto político sobre la reestructuración financiera libanesa.

Para los depositantes, el resultado ha sido mucho más concreto: las cuentas bancarias a veces muestran ahorros vitales sin la posibilidad de retirar libremente las sumas correspondientes.

Es este pasado que hoy hace la imagen del acondicionador de aire políticamente explosivo.

Procedimientos que van mucho más allá de la gestión del Banco Central

Sin embargo, el ex gobernador no está en Roumieh porque el libro colapsó bajo su mandato.

Esta distinción esencial debe mantenerse.

The legal proceedings against Riad Salamé concern specific financial transactions and specific charges that must be examined by the court. Tanto en el Líbano como en Europa, las investigaciones se han centrado en el movimiento de fondos, sus activos y sus relaciones financieras, entre otras cosas, con los asociados de Forry, vinculados a su hermano Raja Salamé.

Los magistrados europeos han estado investigando cientos de millones de dólares en corrientes financieras y activos sospechosos de estar vinculados a estas operaciones durante varios años. En varios países se ordenaron incautaciones y congelación de activos.

Riad Salamé rechazó los cargos contra él. Sostuvo que su fortuna provenía de su actividad profesional anterior en finanzas e inversiones realizadas durante su carrera.

Estas negaciones deben ser reportadas con la misma precisión que las acusaciones.

La crítica de su historial en el Banco del Líbano no puede utilizarse como sustituto de una condena judicial. Pero la presunción de inocencia no significa que su acción pública durante 30 años debe escapar del examen crítico.

Para los solicitantes, el contraste es brutal

La autorización otorgada a Roumieh viene en un momento en que la crisis bancaria todavía no está totalmente resuelta.

Años después del colapso, el destino de los depósitos sigue vinculado a las reformas financieras, la reestructuración bancaria y la distribución de las pérdidas acumuladas en el sistema.

Esta lentitud da al caso de la célula una dimensión particular.

The former governor may apply to a judge for permission to materially improve his detention space and obtain a response. Los depositantes han estado esperando durante años un marco definitivo para determinar las condiciones bajo las cuales recuperarán su dinero.

Las dos situaciones obviamente no entran en la misma institución o procedimiento. La oposición legal no tendría sentido.

Políticamente, sin embargo, la imagen es poderosa.

Recuerda la brecha que caracterizó toda la crisis libanesa: las personas con acceso privilegiado a instituciones, información, monedas o redes de energía no experimentaron el colapso de la misma manera que los hogares ordinarios.

Precisamente por esta razón se observa con sospecha cada trato dado a un antiguo funcionario superior.

¿Una célula VIP? Aún tenemos que probarlo

Esta sospecha no exime la verificación de los hechos.

La autorización de un acondicionador de aire y una televisión no es suficiente para demostrar que Riad Salamé disfruta de un régimen de prisión ilegal o de una « célula vip ». Para afirmar esto, sería necesario conocer con precisión las normas aplicadas en Roumieh y compararlas con las impuestas a otros detenidos.

¿Pueden otros prisioneros instalar un televisor? ¿Pueden conseguir un ventilador o aire acondicionado? ¿Quién autoriza este equipo? ¿Hay algún criterio médico o de equipo? ¿Los dispositivos son financiados por familias? ¿La electricidad es facturada o apoyada por el establecimiento?

Sin estas respuestas, queda por demostrar la carga del privilegio.

Pero esta falta de información es en sí mismo un problema.

En un sistema penitenciario transparente, las normas sobre el equipo autorizado deben ser conocidas y idénticas para los reclusos en situaciones comparables. La opinión no debe tener que adivinar si un ex gobernador goza de un favor o de un derecho accesible a todos.

El acondicionador de aire hace la pregunta más vergonzosa

De los cuatro equipos, el aire acondicionado concentra lógicamente la atención.

Requiere una instalación eléctrica y consume mucha más energía que una mesa, silla o incluso un televisor. En el Líbano de 2026, esta cuestión no es trivial.

El país sigue viviendo con un sistema eléctrico frágil, marcado por años de racionamiento y el uso masivo de soluciones privadas. Las propias administraciones públicas han sufrido esta escasez.

En Roumieh, el funcionamiento de un acondicionador de aire por lo tanto requiere suficiente poder.

¿Quién lo proporciona? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué costo? ¿El dispositivo operará en la red de la prisión o necesitará un dispositivo específico?

Mientras estas preguntas permanezcan sin respuesta, debemos evitar decir que el estado pagará a Riad Salamé por aire acondicionado. Pero merecen ser establecidos precisamente porque la autorización no se refiere a un objeto pasivo: implica el consumo continuo de un recurso que el sistema penitenciario no tiene necesariamente en abundancia.

El problema no es que Salamé sea tratado con dignidad

Sería fácil convertir el caso en una solicitud de castigo adicional.

Eso perdería la apuesta real.

Un acusado, incluso cuando uno de los funcionarios públicos más poderosos del país, conserva derechos. Queda la presunción de inocencia. Las condiciones de detención deben respetar la dignidad humana y no pueden constituir una condena temprana.

Por lo tanto, Riad Salamé no tenía que ser sometido a condiciones degradantes porque parte de la población le atribuía responsabilidad política o moral en el colapso financiero.

La pregunta es exactamente lo contrario:si ciertas condiciones son necesarias para la dignidad de Riad Salamé, ¿por qué no serían necesarias para todos los detenidos en Roumieh?

Aquí es donde la autorización se convierte en objeto de la política penitenciaria.

La igualdad de justicia no implica la eliminación de una silla del prisionero rico. Consiste en garantizar que el pobre prisionero también pueda sentarse adecuadamente. No se trata de hacer sufrir calor a un ex gobernador, sino de determinar qué temperaturas y condiciones de ventilación son aceptables para toda la población carcelaria.

¿Roumieh reproduce las desigualdades del Líbano?

Las prisiones deben retirar la libertad, no redistribuir las condiciones de detención según el patrimonio.

Sin embargo, en la realidad libanesa los medios personales y familiares desempeñan un papel importante. Un preso cuya familia puede proporcionar alimentos, medicinas, ropa u otros bienes no está en la misma situación que un preso que no tiene apoyo externo.

El estado carcelario debilitado por la crisis deja así algunas de sus propias deficiencias para ser compensado por recursos privados.

El caso Salamé empuja esta lógica a su punto más visible.

El ex Gobernador tiene los medios financieros, los abogados y la capacidad procesal para solicitar un diseño preciso. La justicia lo permite. Así que el sistema funciona para él.

La cuestión periodística se convierte entonces en la del prisionero puesto unas pocas celdas más adelante: ¿es consciente de este procedimiento, puede formular la misma solicitud y, sobre todo, tiene los medios materiales para beneficiarse de la misma autorización?

Si la respuesta es no, el problema va más allá de Riad Salamé.

Significaría que las desigualdades que estructuran la sociedad libanesa están cruzando las puertas de la prisión sin dificultad.

Un pequeño caso que se refiere a una enorme quiebra

Por supuesto, un acondicionador de aire no constituye el dossier Riad Salamé.

Lo principal sigue siendo en otras partes: el proceso judicial, las transacciones financieras examinadas, las responsabilidades que pueden establecerse o descartarse y la suerte de los fondos objeto de investigación.

Pero este pequeño caso material tiene una fuerza que los registros financieros de varias mil páginas no tienen.

Es inmediatamente comprensible.

Durante tres decenios, Riad Salamé celebró la cumbre de la institución encargada de preservar la estabilidad monetaria y financiera. Después del colapso, los libaneses vieron evaporarse sus ingresos, sus economías se vuelven inaccesibles y los servicios públicos se deterioran. El ex gobernador, ahora detenido y presunto inocente, obtiene autorización judicial para instalar un aire acondicionado y televisión en su celda.

No sería preciso o justo deducir automáticamente un privilegio ilegal.

Pero después de treinta años de poder y seis años de crisis, Riad Salamé sigue siendo un caso dondela transparencia debe ser mayor, no más débilPor consiguiente, el poder judicial y la administración penitenciaria pueden disipar rápidamente las sospechas: publicar las normas aplicables, especificar quién financia el equipo e indicar si cualquier preso colocado en las mismas condiciones puede obtener la misma autorización.

De lo contrario, el acondicionador de aire de Roumieh seguirá siendo lo que el archivo financiero libanés ha estado produciendo con regularidad desde 2019: un pequeño problema de material detrás del cual reaparece inmediatamente la cuestión mucho más amplia de si las mismas reglas realmente se aplican a todos.