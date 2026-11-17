Bilal Abdallah pidió al Gobierno que justificara las comisiones encargadas por intermediarios privados para recaudar las sumas adeudadas a las administraciones.

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¿Por qué un ciudadano tiene que pagar una comisión a un intermediario privado para pagar una cantidad debida a una administración? El diputado Bilal Abdallah señala esta cuestión a la atención del Gobierno en una investigación de fecha 16 de noviembre y publicada el martes 17 de noviembre. Pidió una explicación de la base jurídica para estos costos, la selección de proveedores y los controles ejercidos sobre sus aranceles.

¿Quién tiene que soportar el costo de recuperación?

En elpor el Presidente de la Sala, el parlamentario impugna el hecho de que el costo de los servicios de recuperación confiados a empresas o personas privadas es sufragado por los usuarios. Considera que su intervención por sí sola no justifica una carga adicional sin una base jurídica clara.

Su razonamiento se basa en los artículos 81 y 82 de la Constitución, que invoca con respecto a la legalidad de los derechos públicos. Sin embargo, no se trata de una decisión jurisdiccional: la clasificación exacta de las comisiones y su conformidad con los textos se encuentran precisamente entre los puntos presentados al Gobierno.

Nueve preguntas sobre contratos y comisiones

The inquiry asks to identify the administrations concerned and their providers. Pide los criterios para seleccionar a este último, los procedimientos de competencia que puedan aplicarse y las disposiciones que permiten que una comisión sea facturada al ciudadano en lugar de al organismo que se beneficie de la recuperación.

Bilal Abdallah preguntó también si el Gobierno había comparado los honorarios imputados a los costos reales del servicio, estudiado su armonización o considerados límites máximos. Critica las diferencias entre operadores y desea conocer los mecanismos de monitoreo. Sin embargo, el texto no proporciona una lista exhaustiva de empresas ni un cuadro de comisiones comprobado.

A request for control, not a removal of costs

El Miembro dijo que no se había respondido a una pregunta escrita anterior y pidió que se examinara la cuestión en sesión plenaria. El orador insta al Gobierno a que aclare las medidas previstas para examinar los contratos y poner fin a prácticas que no tengan fundamento jurídico.

En esta etapa, los documentos consultados no contienen una respuesta gubernamental a esta investigación. No establecen una decisión de reembolso ni la cancelación general de comisiones ni la entrada en vigor de un nuevo límite máximo. Las críticas expresadas siguen siendo las del parlamentario y las preguntas planteadas no constituyen una conclusión judicial de irregularidad.

Para los usuarios, la cuestión es concreta: distinguir la suma debida al servicio público del precio cobrado para pagarla. La respuesta esperada tendrá que aclarar quién establece esta segunda cantidad, sobre qué base y bajo qué control, sin confundir la modernización de los medios de pago con la autorización de cualquier facturación adicional.

Ilustración: Parlamento libanés en Beirut, fotografía de archivo sin fecha. François el Bacha / Libnanews. No representa un período de sesiones dedicado a esta investigación.

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