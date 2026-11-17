Los sindicatos de transporte por carretera anuncian una movilización el 25 de noviembre. Las modalidades siguen siendo aclaradas, sobre la base de desacuerdos con el gobierno.

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Las federaciones de transporte por carretera y los sindicatos anunciaron una huelga y movilización para el miércoles 25 de noviembre de 2026. La decisión se adoptó por unanimidad en una reunión celebrada el 16 de noviembre en la sede de la Confederación General de Trabajadores, presidida por Bassam Tleiss. Los términos y condiciones deben ser anunciados en una fecha posterior: ni los horarios ni los puntos de reunión ni los ejes interesados se han especificado en este anuncio.

Conflicto sobre el cumplimiento de los compromisos

Los representantes de la industria culpan al Gobierno de no cumplir los compromisos contraídos con ellos. En particular, Bassam Tleiss insistió en la asistencia prometida a los conductores y en su vínculo con los aranceles oficiales establecidos por el Ministerio de Transporte. En el argumento sindical, esta ayuda no sólo debe apoyar los ingresos de los conductores; también debe permitir que la carga se aplique a los usuarios.

El líder sindical también se refirió a los cambios previstos en el código de carreteras para varias categorías de vehículos, incluidos minibuses, autobuses, buques cisterna y vehículos pesados que se dedicaban al transporte nacional o internacional. Afirma que estos compromisos siguen siendo ineficaces. Sin embargo, el anuncio de movilización no proporciona ningún texto de reforma adoptado ni un nuevo calendario gubernamental para su aplicación.

Competencia del transporte no autorizado

Otra parte de la controversia se refiere a las condiciones para el ejercicio de la profesión. Los sindicatos denuncian la competencia de vehículos privados, tuk-tuks y motocicletas utilizados para transportar pasajeros fuera del marco que consideran legales. Se oponen a esta actividad a la de los transportistas que pagan contribuciones sociales, impuestos, honorarios y seguros.

Esta es la posición expresada por los representantes del sector, no una conclusión judicial elaborada para cada operador. Tleiss pide a las autoridades que apliquen las reglas y decisiones que rigen la actividad. También cuestiona lo que presenta como una diferencia en el trato entre el transporte profesional y público organizado con el apoyo del Estado.

El líder sindical afirma que el transporte por carretera representa a 54.000 familias. Esta cifra describe el peso social que asigna al sector; no constituye una lista validada de beneficiarios de la ayuda pública.

Lo que los viajeros pueden recordar en esta etapa

Se anuncia la fecha del 25 de noviembre, pero se desconoce el alcance concreto de las perturbaciones. La decisión no hace posible afirmar que todas las líneas serán interrumpidas, que todos los transportistas participarán o que las carreteras serán bloqueadas. Tampoco el comunicado de prensa establece un límite de tiempo para presentar el movimiento como una huelga renovada.

Los detalles esperados se refieren a las categorías realmente movilizadas, los horarios y posibles reuniones. Para viajes profesionales, escolares o médicos, es esta información, y no el único anuncio de una convocatoria sindical, que permitirá evaluar las alternativas necesarias. Hasta entonces, el dossier sigue siendo el de una movilización anunciada sobre la base de desacuerdos sobre la ayuda al sector y la aplicación de las normas de transporte.

Ilustración: tráfico en Nahr el-Kalb en marzo de 2021. Fotografía de archivos, sin relación a las condiciones de circulación del 25 de noviembre de 2026. © Libnanews, todos los derechos reservados.

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