Congreso Americano: ¿Qué contrapotencias contra Trump?

Los períodos intermedios del 3 de noviembre determinarán los medios del Congreso de Estados Unidos contra Donald Trump. Una mayoría democrática en la Cámara podría fortalecer las investigaciones y bloquear las leyes. En el Senado, también afectaría a los nombramientos. Pero el veto presidencial y los umbrales de votación limitarían su acción. Una alternancia no terminaría automáticamente la presidencia. Los nuevos funcionarios electos tomarían el cargo el 3 de enero de 2027, no el día después de las elecciones americanas.

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El Congreso de Estados Unidos estará en el centro de las elecciones de mitad de período del 3 de noviembre de 2026. Una mayoría democrática en una sola cámara podría frenar a Donald Trump y abrir nuevas investigaciones. Pero no podía gobernar solo ni terminar automáticamente su presidencia.

En Washington, el voto del martes determinará mucho más que el color político del Capitolio. Él establecerá los medios parlamentarios que Donald Trump tendrá durante los últimos dos años de su mandato. El 2 de noviembre, todavía no hay resultado entre la continuidad republicana y el gobierno dividido.

Los votantes renovan los 435 escaños en la Cámara de Representantes, cuyos mandatos duran dos años. En el Senado, sólo una parte de los escaños están en juego. La cámara superior tiene actualmente 53 republicanos, 45 demócratas y dos independientes. Estos últimos se sientan con los demócratas para la organización del trabajo.

El Congreso de Estados Unidos no elige un nuevo presidente

Los períodos intermedios no son una nueva elección presidencial. Por lo tanto, una derrota del partido gobernante no derribaría al gobierno, a diferencia de algunos regímenes parlamentarios. Donald Trump conservaría sus funciones ejecutivas y prerrogativas.

Sin embargo, el cambio podría ser profundo. La Cámara y el Senado deben adoptar el mismo texto para enviarlo al Presidente. Así pues, la mayoría de la oposición en una sola asamblea podría impedir la adopción de una reforma que rechaza. Tendría un poder de bloqueo, no un mandato para imponer su programa solo.

Si los republicanos retenían ambas cámaras, Trump conservaría socios institucionales para sus proyectos. Esto no eliminaría los desacuerdos entre los funcionarios electos de su partido ni el reglamento. El número de asientos contaría tanto como la etiqueta del ganador.

En la Cámara, investigue y negocie las consignaciones

Una alternancia cambiaría primero la dirección de las comisiones y sus prioridades. Una mayoría democrática podría celebrar audiencias y seguir examinando las decisiones de la administración. Las comisiones tienen, dentro de su competencia, los medios para solicitar documentos y obligar a los testigos a comparecer.

Sin embargo, estos poderes no garantizan el acceso inmediato a toda la información. El ejecutivo puede oponerse, en particular, al privilegio ejecutivo. Las controversias sobre documentos o testimonios pueden dar lugar a litigios. Por lo tanto, el escrutinio parlamentario puede producir revelaciones sin llevar rápidamente a una sanción.

Las consignaciones federales son otra palanca. El Congreso autoriza el gasto por ley. Una cámara controlada por la oposición podría reclamar cambios o condiciones en las negociaciones presupuestarias. Pero un compromiso sería necesario con la otra asamblea y la Casa Blanca. Negar consignaciones no significa tener el presupuesto solo.

En el Senado, el cierre de nombramientos

La sala superior interviene en la confirmación de los jueces federales, embajadores y muchos funcionarios administrativos. Una mayoría democrática podría rechazar a algunos candidatos o retrasar su examen. Sin embargo, no elegirá los reemplazos: la iniciativa de los nombramientos es responsabilidad del Presidente.

Esta es una diferencia importante entre las dos elecciones. Una victoria democrática limitada en la Cámara fortalecería las investigaciones y el bloqueo legislativo. No transferiría a esta asamblea la autoridad para confirmar los nombramientos. Si las dos cámaras iban a girar, los demócratas unirían estas palancas, sin recuperar los poderes presidenciales.

En el Senado, una mayoría estrecha no siempre es suficiente para avanzar en una ley. Cierre el debate generalmente requiere tres quintos de los senadores en el cargo, o 60 votos cuando se llenan los 100 escaños. Algunos procedimientos presupuestarios escapan a este obstáculo. Las citas también siguen reglas separadas.

El veto permanecería en manos de Trump

Incluso si ambas cámaras votan, un texto podría encontrarse con el veto presidencial. Para evitarlo, cada parte debe tener dos tercios de los votos emitidos, con el quórum requerido. Por lo tanto, una simple alternancia del Parlamento no sería suficiente para revertir las elecciones de la Casa Blanca.

La remoción es una cuestión de otro procedimiento, que también es exigente. La Sala podrá encargar a un Presidente. El Senado entonces juzga esta acusación y sólo puede aprobar una condena con dos tercios de los senadores presentes. Una victoria electoral de la oposición no cumpliría automáticamente estas condiciones.

Por último, los nuevos mandatos comenzarán el 3 de enero de 2027. Los representantes electos salientes conservarán sus responsabilidades entre la elección y este plazo. Los resultados del 3 de noviembre determinarán el siguiente equilibrio de poder, sin cambiar la composición del Congreso al día siguiente.

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