Diáspora mauritana: siete medidas propuestas

Reunión en Nouakchott del 29 al 31 de octubre de 2026, representantes de mauritanos del extranjero intercambiaron sus preocupaciones con las autoridades. El Presidente Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani inauguró el foro el 30 de octubre. Dos días después de su cierre, la Unión de Oficinas Comunitarias acogió con beneplácito las conclusiones y anunció su disponibilidad para apoyar su aplicación. La cuestión se refiere ahora a la continuidad del diálogo con las administraciones y a las respuestas concretas que seguirán esta consulta.

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On 2 November 2026, the Union of Mauritanian Community Offices abroad welcomed the recommendations of the Nouakchott Forum. Representatives of the Mauritanian diaspora support measures of representation, investment and social assistance. El Consejo Nacional y los fondos dedicados permanecen en la etapa de la propuesta.

Organizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el foro se celebró del 29 al 31 de octubre en el Centro de Conferencias de Moktar Ould Daddah. El Presidente Mohamed Ould Sheikh El Ghazouani pronunció el discurso de apertura el 30 de octubre. Pidió a las administraciones que prepararan el seguimiento de las recomendaciones.

Siete propuestas para la diáspora mauritana

La declaración final contiene siete directrices. En primer lugar, propone la creación de un Consejo Nacional de la Diáspora. Un fondo de apoyo a las inversiones también facilitaría transferencias financieras más seguras y más baratas. El texto también recomienda la emisión de sukuk garantizado por el Estado, en coordinación con el Banco Central y los ministerios pertinentes.

Un programa nacional movilizará las aptitudes establecidas en el extranjero. Otro fondo se destinaría a la asistencia social, incluida la repatriación de restos y situaciones humanitarias especiales.

Las dos últimas propuestas se refieren a la ampliación de la representación consular en países que acogen a grandes comunidades, así como a la apertura de centros educativos y culturales. Estos centros pretenden mantener los vínculos de las nuevas generaciones con sus países de origen.

Seguimiento esperado después del foro

En su conferencia de prensa celebrada el 2 de noviembre, la Unión expresó su disposición a acompañar esas propuestas. Su Presidente, El Mokhtar Khlifa, destacó la continuidad del diálogo con el Gobierno. La organización acogió con beneplácito el compromiso presidencial de traducir las conclusiones en respuestas concretas a las necesidades de los expatriados.

La reunión también permitió a los representantes comunitarios comunicar directamente sus preocupaciones a los funcionarios gubernamentales. La Unión presenta esta participación como un paso hacia una relación más regular entre los mauritanos del extranjero y su país.

El Ministro Mohamed Salem Ould Merzoug se compromete a coordinar el seguimiento con las administraciones interesadas. Las misiones diplomáticas deben informar a las comunidades de sus progresos. Queda por especificar la asignación de fondos y su calendario de apertura.

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