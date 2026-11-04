Los primeros resultados parciales de Ohio pusieron a Sherrod Brown por delante de Jon Husted en el Senado y Amy Acton por delante de Vivek Ramaswamy para el cargo de gobernador. El registro oficial de 0052 UTC indica que 35 de los 88 condados reportaron totales bajo « no presente ». Todavía no se ha declarado que ninguna oficina electoral haya transmitido sus resultados. Estas cifras incompletas no constituyen proyecciones y no permiten anunciar a un ganador en ninguna de las dos carreras.

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Tema 4 noviembre 2026 a las 0052 UTC, es decir 0252 en Beirut y 1952 el martes en Ohio.Los primeros resultados parciales de Ohio pusieron a Demócrata Sherrod Brown por delante del republicano Jon Husted en la carrera del Senado. Para el cargo de gobernador, el demócrata Amy Acton también venció a la republicana Vivek Ramaswamy en los votos mostrados. El recuento sigue siendo incompleto: el cuadro oficial todavía no indica las oficinas diurnas que han transmitido sus resultados.

Brown frente a la declaración del Senado interino

A las 0052:19 UTC, Sherrod Brown tenía un total de 668,599 votos, es decir, el 64,88% de los votos emitidos, en comparación con 329.865 y el 32,01% para Jon Husted. Greg Levy ganó 16,100 votos, o 1,56%, y el libertario William B. Redpath ganó 15,940, o 1,55%. El total publicado para esta carrera es de 1.030.504 votos.

La elección es para un mandato no explorado del Senado, que está previsto expirar el 3 de enero de 2029. Las cifras anteriores son las del cuadro de resultados no oficiales de la Secretaría del Estado de Ohio, no una proyección del resultado de esta elección.

Actón en la cima de las primeras figuras del gobernador

La declaración consultada a las 00:52:03 UTC dio 684,920 votos, o 66,58%, al boleto democrático Amy Acton-David Pepper. El billete republicano Vivek Ramaswamy–Robert A. McColley tiene 321,919, o 31,29%. Los libertarios Don Kissick y James L. Mills recibieron 21.827 votos, o el 2.12%. El total oficial indicado es de 1.028.666 votos.

Un perímetro todavía muy limitado

Para estas dos fotografías, las estadísticas generales del estado indican que 35 de los 88 condados reportaron totales bajo el epígrafe « no presentes ». El recuento de las mesas de votación que informaron de resultados sigue siendo cero, de 8.834 mesas electorales.

Este medidor no significa que nadie votó el martes. Describe los resultados. La declaración consultada no proporciona un desglose de los votos de cada candidato por método; por lo tanto, no hace posible afirmar que todos los votos mostrados son exclusivamente de la votación anticipada o por correo.

El sitio también indica que los resultados de los candidatos cuyos nombres se añadan manualmente en las votaciones no se notifican en la noche de la votación. Los avances aquí presentados siguen siendo provisionales. Ninguna victoria en estas dos carreras se anuncia en este punto.

Foto de ilustración: El Capitolio Federal en Washington, 1997. Arquitecto del Capitolio, dominio público.

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