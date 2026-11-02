Eisenkot: mayoría a construir en Israel

Avigdor Liberman anunció el lunes 2 de noviembre que Israel Beytenu recomendaría a Gadi Eisenkot formar el próximo gobierno israelí, informa el Jerusalem Post. Este anuncio sigue el de Naftali Bennett el domingo. Fortalece la candidatura del líder Yashar sin garantizarle el mandato presidencial, una coalición o la confianza del Knesset.

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Avigdor Liberman anunció el lunes 2 de noviembre que Israel Beytenu recomendaría a Gadi Eisenkot formar el próximo gobierno israelí, informa el Jerusalem Post. Este anuncio sigue el de Naftali Bennett el domingo. Fortalece la candidatura del líder Yashar sin garantizarle el mandato presidencial, una coalición o la confianza del Knesset.

El anuncio de BYachad, la formación de Bennett y Yair Lapid, aclara una primera pregunta: la elección del candidato para este componente de la oposición. No resuelve el obstáculo principal. Al campamento opuesto a Benjamin Netanyahu asistieron 48 diputados, en comparación con 53 para el Primer Ministro saliente. Los otros 19 asientos se encuentran en las configuraciones árabes.

Estas cifras describen las relaciones de poder, no tres coaliciones ya formadas. La mayoría absoluta en esta habitación de 120 miembros es de 61 asientos. Ninguno de los dos principales campamentos llegó solo.

Eisenkot: una posible mayoría del mandato

Las consultas del Presidente Isaac Herzog están programadas para comenzar el miércoles 4 de noviembre, después de la presentación formal de los resultados. Cada formación puede indicar qué Miembro desea ver designado para formar un gobierno. El Presidente debe elegir al que confiará esta tarea.

La Lista Común y Ra Todavía tenemos que esperar sus pasos formales. Además de los 48 escaños de la oposición, sus 19 términos representarían un posible apoyo de 67 diputados.

Este total no debe presentarse como mayoría adquirida. Requiere recomendaciones coherentes. Sobre todo, apoyar a un candidato por delante de Herzog no significa aceptar su programa, entrar en su gabinete o garantizarle cada voto parlamentario.

Según el mismo informe, Liberman también apoyará a Yair Lapid para la presidencia de Knesset. Esto es apoyo a una nominación, no a una elección. En esta ocasión no se anunció ningún acuerdo amplio entre los componentes de la oposición.

Confianza en el Knesset

Por lo tanto, el procedimiento tiene varias etapas distintas. El diputado designado tiene 28 días para formar un equipo gubernamental. El Presidente podrá prorrogar este período hasta otros 14 días.

Una vez establecido su gobierno, el candidato debe presentarlo al Knesset. Describe su composición, la división de funciones ministeriales y las líneas generales de su política. Luego pidió la confianza de los Miembros. La recomendación presidencial no sustituye este paso.

Esta distinción explica por qué la progresión de Eisenkot aún no permite anunciar la salida de Netanyahu. El Primer Ministro saliente sigue en funciones mientras busca un sucesor. Una designación abre una negociación; no establece el resultado.

Los socios aún separados por sus condiciones

Eisenkot reafirmó el sábado 31 de octubre los principios propuestos a futuros socios. Entre ellos figuran el carácter judío y democrático del Estado, los valores de la declaración de independencia y el servicio militar, nacional o civil para todos. También exige el reconocimiento de Hamas como organización terrorista y la destrucción de sus capacidades militares y gubernamentales en Gaza.

Estas condiciones no constituyen un acuerdo negociado. Deben enfrentar las posiciones de las formaciones que pueden apoyar al gobierno. En la oposición, Yair Golan defendió la cooperación con los partidos árabes. Otros funcionarios establecieron líneas rojas durante la campaña.

El nuevo Knesset tendrá su cargo el 10 de noviembre, independientemente del resultado de las negociaciones. Antes de esta fecha, las consultas celebradas el 4 de noviembre permitirán medir el apoyo real para Eisenkot más allá de las posibles adiciones.

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