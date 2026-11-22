En este foro gratuito, Douglas Vandergraph nos invita a medir la continuidad escolar en el Líbano más allá de la matrícula. El programa anunciado se dirige a unos 59.000 niños. Para evaluar los resultados, propone supervisar la asistencia, las dificultades de transporte y el acceso a la captura, sin comprometer la confidencialidad familiar.

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Tribuno gratis de Douglas Vandergraph

El anuncio del apoyo escolar a 59.000 niños afectados por la crisis en el Líbano es una noticia importante. Pero el número que se incluirá en la versión de lanzamiento no debe convertirse en el número que se citará automáticamente para medir el éxito. Un niño puede ser reinscribido e incapaz de pagar el viaje. Puede encontrar una clase sin recuperar el aprendizaje perdido. Puede asistir a clases unos días, luego desaparecer de nuevo de los registros. Por lo tanto, el reto de la nueva financiación no es sólo la entrada en la escuela, sino la continuidad real del viaje, cuidadosamente verificado y sin exponer la vida de las familias.

El 21 de noviembre, Libnanews presentó el programa de $13 millones anunciado el día anterior por el Fondo Cannot Wait Education. Esta inversión de tres años apunta aproximadamente a 59.000 estudiantes afectados por las crisis. Según el artículo, se prevé la asistencia para el transporte, la educación correctiva, el apoyo psicosocial y las instalaciones en 50 escuelas públicas. La cifra de 59.000 corresponde a un objetivo, no a un balance de niños ya registrados. Del mismo modo, las 50 escuelas cubiertas por las instalaciones no constituyen todas las escuelas en las que el centro podría ayudar a los estudiantes.

Estas distinciones no disminuyen el interés del anuncio. Evitan un error común: convertir una promesa de medios en un resultado adquirido. El anuncio debe poder ser seguido, de una etapa a otra, por las familias que preguntan si su hijo puede realmente aprender. Los socios conocen las limitaciones del campo mejor que un autor externo. Pero la cuestión de la responsabilidad pública merece ser claramente formulada: ¿qué signos dejarán claro que el apoyo viene en el momento adecuado, y que los niños más expuestos a una nueva interrupción no son los últimos en beneficiarse de ella?

La primera medida útil sería un viaje de información comprensible. Una familia debe poder encontrar, cuando esté disponible, información fiable sobre las condiciones de acceso, las zonas afectadas, los interlocutores competentes y las etapas de aplicación. Libnanews reported that the schools benefiting from the works were not yet publicly identified and that the practical arrangements for registration were not specified in the presentation consulted. Por lo tanto, es necesario solicitar que estos elementos sean anunciados, no inventar una permanencia o un procedimiento que aún no haya sido confirmado.

La segunda medida no es confundir el registro con la asistencia. Los equipos educativos pueden, de acuerdo con las normas de protección de datos, observar si los estudiantes asistían a la estancia en clase después de 30 días y después de un mandato. Si aumenta la ausencia, el objetivo no sería publicar nombres, sino comprender la causa: el transporte se hizo inaccesible, el cambio de alojamiento, el equipo desaparecido, el miedo, la enfermedad o la necesidad de acompañamiento especializado. Estas situaciones requieren respuestas diferentes. Una línea general en una mesa no lo resolverá solo.

El transporte es un ejemplo particularmente concreto. El apoyo presupuestario puede marcar la diferencia entre una promesa creíble y un retorno imposible. Pero todavía tiene que corresponder al viaje real y los días en que el niño debe venir. Un estudiante desplazado cuyos cambios en la vivienda pueden experimentar un rápido cambio en el curso. Los asociados podrían establecer una verificación periódica de la forma en que se entiende y utiliza la asistencia para viajar, permitiendo a las familias identificar un problema sin tener que informar públicamente de su situación.

La captura escolar requiere la misma atención. Resumir cursos no significa resumir en el nivel de la clase donde se suponía que era. Los maestros pueden necesitar tiempo, materiales y grupos adecuados que sean lo suficientemente flexibles para no convertir un retraso en aprendizaje en una vergüenza duradera. Por lo tanto, se debe preguntar a un mecanismo de seguimiento no sólo cuántos niños asisten a cursos de reparación, sino si los aprendices se reinician en buenas condiciones. El reconocimiento pedagógico debe permanecer para los profesionales; las estadísticas públicas nunca deben convertirse en una etiqueta adjunta a un niño.

Libnanews también señala que el programa proporciona apoyo psicosocial, espacios para adolescentes y dispositivos individualizados para niños con discapacidad. De nuevo, lo esencial es comprobar el acceso concreto. Una ayuda técnica anunciada no tiene el mismo valor que una herramienta disponible y usable en clase. Una orientación hacia un acompañamiento no sustituye el nombramiento en el que se recibió efectivamente al niño. Para cada elemento, es necesario distinguir lo que se programa de lo que se logra, sin exigir a las familias que divulguen información médica o íntima para demostrar que merecen ayuda.

Otra cuestión positiva es la función de las organizaciones libanesas en este programa. El anuncio afirma que deben gestionar casi tres cuartas partes de la financiación junto con los asociados internacionales. Esta responsabilidad merece gestión, recursos del personal y una capacidad real para escuchar las escuelas. A local organisation should not be seen as a mere distribution relay whose opinion is no longer consulted once the programme is launched. Los equipos comunitarios pueden denunciar problemas que un indicador nacional no verá; Debemos darles tiempo para hacerlo.

La cantidad de emergencia también requiere una lectura precisa. De los 13 millones de dólares prometidos para el Líbano, 1,3 millones de dólares se destinarían a una respuesta rápida en los umbrales de alerta acordados. Esto no significa que esta cantidad ya haya sido gastada. La diferencia entre una reserva disponible y un gasto real es fundamental. Si una nueva crisis interrumpe las clases, las familias tendrán que saber que las decisiones apropiadas pueden tomarse rápidamente. Sería útil que los asociados explicaran, en la medida en que sean compatibles con la seguridad y sus procedimientos, cómo se evaluaría la activación de esta reserva.

La tentación de reducir todo a una figura es comprensible. Los donantes deben ser responsables, las administraciones deben comparar las necesidades y los editoriales para informar de los progresos sin perderse en cientos de situaciones individuales. Sin embargo, ninguna de estas necesidades justifica sugiriendo que el anuncio de un objetivo ya demuestra su logro. Un informe público podría organizarse en torno a algunas preguntas honestas: ¿cuántas familias han recibido información útil, cuántos niños han reanudado realmente la escuela, cuántos han permanecido en la escuela y qué obstáculos siguen reportando los maestros? Cuando todavía no se dispone de datos, debe indicarse.

Para mí, un cristiano, el encuentro de Jesús con los niños reportados por Marcos 10 proporciona una orientación sencilla. Cuando los adultos quieren excluirlos, les da un lugar real. La escena no propone un método de contabilidad o una política escolar total. Recuerda que el niño no debe convertirse en un componente secundario del programa diseñado en su nombre. En una sociedad donde las creencias son diversas, esta lección puede dar lugar a un requisito que todo el mundo entiende: pedir a la organización que se adapte a las necesidades del estudiante en lugar de traer la carga de las dificultades al alumno solo.

Una escuela, una asociación vecinal, una comunidad religiosa o un familiar pueden ayudar a transmitir información oficial y acompañar a una familia al contacto adecuado, siempre que respeten su elección y confidencialidad. No deben inventar la posibilidad de inscribirse, condicionar el apoyo a la participación religiosa, ni sustituir a un trabajador social o a un profesional educativo. Su asistencia será más valiosa, ya que sigue siendo discreta, verificable y coordinada con los directores de programas.

El primer paso que podrían adoptar los actores del esquema es concreto: anunciar modalidades de acceso progresivamente claras, y luego publicar exámenes anónimos que distinguen entre la matrícula, la presencia real y la retención en el aprendizaje. Debe haber una forma protegida de asegurar que los padres, maestros y adolescentes puedan decir lo que todavía falta. La cifra de 59.000 es una ambición que debe seguirse seriamente, no un resultado que se celebrará antes de la hora. Un año escolar salvado reconoce que un niño puede haber seguido aprendiendo cuando la dificultad, el desplazamiento o el miedo podrían haber impedidolo.

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