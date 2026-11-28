Desde el 26 de noviembre, Bélgica tiene un código amarillo para las infecciones respiratorias. El plan de invierno recomienda una mejor aeración, sin imponer nuevas obligaciones.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

Desde el 26 de noviembre, Bélgica tiene un código amarillo para las infecciones respiratorias. El plan de invierno recomienda una mejor aeración, sin imponer nuevas obligaciones.

El jueves 26 de noviembre, el Grupo Belga de Gestión de Riesgos planteó el nivel de atención para las infecciones respiratorias. El cambio de verde a amarillo corresponde a una circulación moderada de infecciones, con presión sobre el cuidado que las autoridades todavía consideran controlado. La Conferencia Interministerial sobre Salud Pública confirmó la aplicación del plan de invierno.

Amarillo no significa que los hospitales estén saturados

El dispositivo sigue varias infecciones: influenza, Covid-19, infecciones de virus sincitial respiratorio (VRS) e infecciones neumocócicas se encuentran entre las mencionadas en el comunicado de prensa. Por lo tanto, el código amarillo no es un informe de la epidemia de gripe. En la escala de cuatro niveles, la naranja corresponde a una fuerte circulación y una presión significativa sobre la atención. La sobrecarga del sistema de salud caracteriza el rojo.

El monitoreo de aguas residuales Sciensano ilustra esta distinción. En su mesa pública, las muestras del 16 de noviembre indicaron un nivel muy alto de SARS-CoV-2 y niveles moderados para la gripe y RSV. Esta red cubre el 39% de la población en 172 municipios. Estas medidas informan de la circulación de virus en el área siguiente: no son un recuento nacional de pacientes ni un chequeo hospitalario. La próxima actualización fue anunciada antes del 30 de noviembre.

En el trabajo y en casa, el foco es en el aire interior

Para el código amarillo, las autoridades belgas recomiendan abrir ventanas y puertas regularmente, si es posible a dos lados de una habitación, y dejar sin obstáculos las rejillas de ventilación. Cuando el edificio tiene un sistema mecánico, recomiendan comprobar que funciona y ajustar la velocidad de flujo cuando varias personas ocupan la habitación. El comunicado de prensa recuerda también el consejo en vigor durante todo el año, incluyendo el lavado de manos y el contacto reducido cuando uno está enfermo.

El plan incluye lugares de trabajo, transporte y reuniones. El cambio de color no crea una obligación general de llevar una máscara en el transporte o la escuela. El grupo de gestión de riesgos puede elevar o reducir el nivel dependiendo de la circulación de infecciones y sus efectos en la atención.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews