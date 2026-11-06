6 novembre 2026
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Generadores: cuatro incautaciones en Beirut

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El jueves 5 de noviembre se incautaron cuatro generadores adicionales en Beirut, anunció el Ministerio de Economía y Comercio. El balance alcanzó así 62 incautaciones desde principios de 2026. El Ministerio coloca la protección de los suscriptores en el centro de su intervención, sin especificar los barrios interesados, los operadores o los delitos identificados. Tampoco detalla las modalidades para mantener el servicio después de las incautaciones. No anuncia nuevos aranceles eléctricos producidos por generadores.

Générateur électrique à l’extérieur d’un bâtiment, archives Libnanews.
Générateur électrique, photographie d’archives Libnanews. Cette image ne représente pas la saisie du 5 novembre 2026. © Libnanews
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El Ministerio de Economía y Comercio anunció el jueves 5 de noviembre la incautación de cuatro generadores adicionales en Beirut. Estas operaciones traen el número de generadores incautados desde principios de 2026 a 62, según su declaración.

El Departamento describe estas medidas como una medida de protección de suscriptores. Afirma que sus derechos constituyen una línea roja y anuncia que no será tolerante con los delincuentes.

Generadores: balance nacional de 62 incautaciones

Las cuatro incautaciones anunciaron el jueves preocupación por Beirut. Desde enero se han registrado 62 transacciones. El comunicado no da la distribución geográfica y no permite que este balance anual se atribuya únicamente a la capital.

La comunicación del departamento sigue siendo breve. No especifica los barrios cubiertos por las últimas intervenciones ni la identidad de los operadores. Tampoco describe los delitos tipificados en cada uno de los cuatro casos.

Términos de servicio aún por especificar

No se proporciona información sobre el funcionamiento de las instalaciones después de su incautación. El Departamento no especifica si los suscriptores de que se trate continúan alimentándose o los arreglos que se hayan adoptado para prestar su servicio.

No hay cambio en la tasa o nueva regla de facturación en el anuncio. Informará sobre las medidas de control ya aplicadas. Las razones detalladas para las cuatro incautaciones y su acción administrativa no se especificaron en el comunicado.

Generador eléctrico, archivo fotográfico Libnanews. Esta imagen no representa la convulsión del 5 de noviembre de 2026.

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