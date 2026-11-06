Generadores: cuatro incautaciones en Beirut

El Ministerio de Economía y Comercio anunció el jueves 5 de noviembre la incautación de cuatro generadores adicionales en Beirut. Estas operaciones traen el número de generadores incautados desde principios de 2026 a 62, según su declaración.
El Departamento describe estas medidas como una medida de protección de suscriptores. Afirma que sus derechos constituyen una línea roja y anuncia que no será tolerante con los delincuentes.
Generadores: balance nacional de 62 incautaciones
Las cuatro incautaciones anunciaron el jueves preocupación por Beirut. Desde enero se han registrado 62 transacciones. El comunicado no da la distribución geográfica y no permite que este balance anual se atribuya únicamente a la capital.
La comunicación del departamento sigue siendo breve. No especifica los barrios cubiertos por las últimas intervenciones ni la identidad de los operadores. Tampoco describe los delitos tipificados en cada uno de los cuatro casos.
Términos de servicio aún por especificar
No se proporciona información sobre el funcionamiento de las instalaciones después de su incautación. El Departamento no especifica si los suscriptores de que se trate continúan alimentándose o los arreglos que se hayan adoptado para prestar su servicio.
No hay cambio en la tasa o nueva regla de facturación en el anuncio. Informará sobre las medidas de control ya aplicadas. Las razones detalladas para las cuatro incautaciones y su acción administrativa no se especificaron en el comunicado.
Generador eléctrico, archivo fotográfico Libnanews. Esta imagen no representa la convulsión del 5 de noviembre de 2026.
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