Midterms: Georgia prepara la cuenta regresiva

Georgia está preparando la noche electoral mientras los estadounidenses continúan el voto de mitad de período. Brad Raffensperger anunció más de 775.000 votantes el martes en este estado durante su punto de la tarde. En Fulton, el Consejo Electoral debe examinar un procedimiento particular para 1.069 votos después de dos desgloses durante la votación anticipada. Los mensajes de texto errados también circulan en los sitios de votación. En Carolina del Norte, las autoridades están considerando posibles extensiones, que pueden retrasar la publicación de los primeros resultados.

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Tema del 3 de noviembre de 2026, a las 22.40 horas Hora de Beirut (2040 horas UTC).Georgia está preparando el recuento de mitad de período a medida que continúa la votación. Brad Raffensperger, su Secretario de Estado, anunció más de 775.000 votantes para el único día del martes en su hora local de 14:45, 21:45 en Beirut. En Fulton, los funcionarios electorales proponen un procedimiento especial para 1.069 votos registrados durante la votación anticipada. En Carolina del Norte, los incidentes técnicos llevaron a la autoridad electoral a examinar la ampliación de algunas oficinas. Ninguno de estos elementos hace posible asignar los puestos federales en juego en estos estados.

In Georgia, authorities organize midterm evening

El balance proporcionado por Brad Raffensperger se refiere a los votos emitidos el martes, no un resultado partidista. Agregó a las cédulas de votación. En la misma conferencia, el funcionario republicano dijo que la espera media en las oficinas permaneció menos de cinco minutos.

Una oficina en Rockbridge Elementary School, condado de Gwinnett, suspendió su operación durante siete minutos. Un ejercicio de seguridad en la escuela resultó en esta interrupción. La autoridad electoral espera una decisión judicial sobre una posible prórroga más allá del cierre normal de las 19 horas.

Dos elecciones se centran en este estado. El senador demócrata Jon Ossoff defiende su asiento contra el republicano Mike Collins. Para el gobierno de Georgia, Democratic Keisha Lance Bottoms enfrenta al republicano Rick Jackson. Las cifras de participación no dan la distribución de votos entre estos candidatos.

En una entrevista de la mañana del martes, Jon Ossoff presentó la movilización como expresión de una necesidad de cambio. Rick Jackson, entrevistado después de su voto, dijo que se lo entregaría a Dios.

Fulton: dos fallos, dos procedimientos propuestos

En una nota de fecha martes, Nadine Williams, Oficial Electoral Jefe del Condado de Fulton, describe los dos incidentes ocurridos durante la votación anticipada. El primer golpe en la biblioteca de Mechanicsville el 21 de octubre. Una salida accidental de energía detuvo un escáner después de grabar 361 boletines.

Los técnicos estatales no recomiendan cargar tarjetas de memoria debido al riesgo de alteración de datos. El procedimiento propuesto es reescanear los boletines de papel.

El segundo incidente data del 26 de octubre, en el Hugh C. Conley Recreation Center. El escáner indicó un relleno de papel sin bloqueo aparente. Los oficiales se retiraron del servicio después de 708 votos. Para este lote, los técnicos recomiendan primero transferir tarjetas de memoria a otro dispositivo. Si la transferencia falla, los boletines de papel serán escaneados.

El consejo electoral debe revisar estos métodos a las 18.30 horas hora local. Nadine Williams planea iniciar operaciones entre las 7:00 p.m. y las 7:30 p.m., con sujeción a su acuerdo. El tratamiento debe realizarse ante el público y los observadores. Brad Raffensperger declaró el martes por la mañana que no anticipaba ninguna demora en los resultados debido a estas auditorías.

Informes de SMS engañosos en el mismo condado

Fulton también advirtió contra los mensajes anunciando un cambio de lugar de votación a los locales. El condado dice que no envió esos mensajes de texto. Pidió a los votantes que revisaran su oficina con el oficial Georgia My Voter o la administración electoral.

La alerta se refiere al origen y contenido de estos mensajes. No demuestra que las oficinas hayan cambiado de dirección. No se estableció identidad de autor en la información proporcionada por el condado.

North Carolina: Schedules under review

En Carolina del Norte, el Consejo Electoral convocó una reunión de emergencia a las 14.00 horas a tiempo local para discutir las prórrogas. Su agenda menciona oficinas en siete condados: Columbus, Gates, Lenoir, Watauga, Wilkes, y Hertford. Incluye el sitio de la Universidad Estatal de Appalachian en Boone y dos escuelas en Wilson.

Esta lista es un calendario de reuniones, no una decisión de ampliar todos los sitios citados. En su examen por la mañana, la administración informó de problemas técnicos en cuatro condados. Había indicado que esos incidentes se habían resuelto. En este momento no se pudo confirmar ninguna decisión final sobre esas prórrogas en las comunicaciones oficiales consultadas.

El cierre habitual es a las 19.30 horas, o a las 14.30 horas del miércoles en Beirut. Los funcionarios advirtieron que una prórroga podría también retrasar la difusión de los resultados del Estado. La hipótesis sugerida durante el día fue hasta las 8:30 p.m. hora local. Esta brecha siguió siendo una eventualidad, no un nuevo calendario general confirmado.

En particular, el Estado elige a un senador. Demócrata Roy Cooper y republicano Michael Whatley está entre los candidatos para el asiento dejado vacante por Thom Tillis.

En California, la elección después de la negativa de la Corte Suprema

La votación también se lleva a cabo después de una decisión judicial adoptada el lunes. El Tribunal Supremo rechazó la petición urgente del gobierno federal de aproximadamente 20.000 personas en las listas californianas. La administración Trump quería que los boletines postales fueran devueltos por estas personas para ser separados y no contados antes de la verificación. Los presentó como posibles no ciudadanos.

The order of 2 November refuses the injunction sought during the appeal. No es una decisión final sobre toda la controversia. El Secretario de Estado de California Shirley Weber dio la bienvenida a esta negativa y pidió a los votantes que votaran. El Fiscal General Rob Bonta anunció que el Estado seguiría defendiendo los procedimientos electorales.

Decisiones futuras previstas

La reunión de Fulton está prevista para las 1:30 horas del miércoles en Beirut. Normalmente, la votación debe completarse media hora más tarde en Georgia. Las decisiones locales sobre extensiones y validación de procedimientos de contabilidad precederán a la primera publicación de resultados. Los totales transmitidos durante la noche seguirán siendo provisionales hasta los cheques y la certificación proporcionados por las autoridades competentes.

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