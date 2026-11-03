Volver a Siria: Parámetros frágiles para niños

Para los niños nacidos o criados en el extranjero, regresar a Siria a veces significa salir de su escuela y amigos. La memoria familiar no es suficiente para construir nuevos hitos. La escolarización, el idioma, la vivienda y los vínculos sociales determinan las condiciones para el reasentamiento, según los testimonios y las investigaciones humanitarias publicadas en 2026.

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Regresar a Siria puede reunir a una familia alrededor de un país al que sus miembros están unidos de diferentes maneras. Para los padres, abre la posibilidad de encontrar lugares conocidos. Para sus hijos nacidos o criados en el extranjero, a veces implica abandonar la escuela, los amigos y el aprendizaje del idioma.

El 1 de octubre de 2026, Catherine Russell, Directora Ejecutiva del UNICEF, pidió colocar a los niños en el centro de recuperación sirio. Después de una visita de tres días, insistió en educación, salud, agua y protección. The needs of children accompany the entire resettlement process, well after crossing the border.

El regreso a Siria, dos historias en una familia

El escritor Samar Yazbek explora esta brecha en un stand el 3 de noviembre de 2026 dedicado a la memoria de l’exil. Subrayó que algunos niños conocían por primera vez las escuelas y calles del país anfitrión. Las ciudades de sus padres están familiarizadas con sus historias, sin necesariamente pertenecer a su experiencia diaria.

El padre puede intentar reconectarse con una vida interrumpida. Su hijo se acerca a un lugar donde debe construir nuevos hitos. Yazbek nos invita a reconocer esta diferencia sin pedir a las generaciones más jóvenes que reproduzcan la experiencia de las generaciones anteriores para demostrar su lealtad familiar.

Esta reflexión se une al concepto de post-memoria desarrollado por la investigadora Marianne Hirsch. Se refiere a la relación de las generaciones posteriores con las experiencias traumáticas de sus mayores, transmitidas a través de narrativas, imágenes y comportamientos. Esta transmisión puede afectar la vida de los descendientes, incluso cuando no han experimentado los acontecimientos. El concepto ilumina una relación con el pasado; No constituye un diagnóstico aplicable a todos los niños refugiados.

Escuela, cambio de idioma y referencia

Las familias entrevistadas por Refugees International presentan dificultades en la integración escolar tras un regreso de Turquía. Se refieren a las diferencias en los programas y la falta de apoyo. La asociación presenta estos testimonios en un estudio publicado el 15 de octubre de 2026.

Una madre llamada Noura explica que sus hijos exigen su antigua escuela en Turquía. Describe dificultades para comprender la agenda siria, construir relaciones y escapar del bullying. Este testimonio proporciona información sobre una situación familiar, sin medir la frecuencia de estas dificultades.

El estudio se basa en consultas en Turquía entre noviembre de 2025 y abril de 2026, así como en cinco visitas a Siria. Los autores recomiendan la formación de idiomas y el apoyo de los maestros para dar cabida a los estudiantes de otros sistemas escolares.

Caminos escolares a reconocer

La reinscripción también entraña procedimientos administrativos. El ACNUR indicó que los estudiantes que regresaban del extranjero debían presentar documentos que acreditaran su educación. Los procedimientos difieren según el nivel alcanzado y el curso seguido.

Para la educación básica, una prueba de nivel puede permitir la admisión cuando faltan certificados escolares. Algunos archivos incompletos también pueden resultar en el registro condicional, en espera de la documentación de apoyo. Para certificados de programas extranjeros, se pueden realizar pruebas adicionales en árabe, historia y geografía.

El ACNUR también transmite una decisión siria de 27 de abril de 2026 relativa a los estudiantes que tienen un certificado turco que demuestra el éxito del octavo año. Se prevé la admisión condicional en el noveno año, seguida de un examen de la admisión a su establecimiento. Los procedimientos administrativos no garantizan un apoyo docente adecuado en cada escuela.

La vivienda también condiciona la estabilidad de los niños

Save the Children realizó su investigaciónUn golpe hacia atrásentre septiembre y noviembre de 2025. Incluye 90 encuestas de hogares, 12 grupos focales y 12 estudios de casos infantiles. La investigación se refiere a Alepo, Deir ez-Zor y la campaña de Damasco.

De los hogares encuestados, casi dos tercios informaron haber encontrado viviendas dañadas o destruidas. Tres de cada cuatro dicen que un mayor deterioro económico podría llevarles a regresar. Estos resultados describen los hogares estudiados. No son una estimación nacional de todos los retornos sirios.

Publicado en 2026, el estudio examina conjuntamente la seguridad física, las condiciones materiales, los derechos y el bienestar psicosocial de los niños. Por lo tanto, subraya el riesgo de una nueva ruptura después del regreso. La vivienda inestable o los servicios de fracaso pueden comprometer el arreglo familiar y la continuidad de la educación.

Reconstruir una vida diaria y preservar los vínculos

El UNICEF busca financiación sostenible para fortalecer las escuelas, los servicios de salud, el abastecimiento de agua y la protección de los niños. Durante su visita de septiembre, Catherine Russell visitó una escuela rehabilitada en la región de Damasco. El organismo también apoya a las comunidades que acogen a las familias que regresan.

El ACNUR dirige a los niños y a sus seres queridos a centros comunitarios que ofrecen actividades, asesoramiento y asistencia para acceder a los servicios. Recomienda que las familias mantengan hábitos diarios y mantengan contacto con amigos y familiares.

Sus equipos y socios pueden apoyar las necesidades educativas, sociales o de protección, dependiendo de los servicios disponibles localmente. Los espacios infantiles incluyen juegos y actividades de aprendizaje. Dan un lugar a las relaciones y ocupaciones ordinarias al acompañar el regreso.

Fuentes

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