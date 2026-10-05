Explosión del puerto de Beirut: Tarek Bitar frente a la prueba decisiva de los mandatos y su ejecución

Seis años después de la explosión del puerto de Beirut, Tarek Bitar se acerca a un paso decisivo. Después de recibir un estudio de 270 páginas, el juez debe decidir las responsabilidades, el destino de los desaparecidos y cualquier orden judicial. Su ejecución será ahora la prueba real para la justicia libanesa y sus instituciones.

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Estudio de 270 páginas pone en movimiento el archivo

Más de seis años después de la explosión del puerto de Beirut, la investigación judicial se acerca a un paso decisivo. El juez de instrucción de la Corte de Justicia, Tarek Bitar, ha recibido ahora un estudio de la Fiscalía del caso. El documento tiene 270 páginas de largo y fue supervisado por el Fiscal General del Tribunal de Casación de Mohammad Saab. Su entrega al juez acerca la investigación a la decisión adversaria que se ha esperado durante años, sin implicar que puede publicarse automáticamente. Bitar sigue siendo libre de evaluar el contenido del documento, completar ciertas investigaciones y adoptar las medidas necesarias antes de examinar su labor de investigación terminada.

Esta precisión es esencial para entender lo que se está haciendo. La presentación del estudio de la fiscalía no es una decisión sobre responsabilidades. Tampoco vincula a Tarek Bitar en sus conclusiones. El juez mantendrá la facultad de evaluar los hechos, las pruebas, las calificaciones jurídicas y las personas susceptibles de ser procesadas. Por lo tanto, puede retener ciertos elementos, excluir a otros o considerar que los actos adicionales son indispensables. Tras años en que la investigación se ha visto desacelerada por los recursos, los problemas jurisdiccionales, la negativa a comparecer y abrir un enfrentamiento dentro del poder judicial, la cuestión ya no es si Bitar podrá redactar su decisión. También debe determinar en qué estado procesal dejará a cada una de las personas afectadas cuando concluya la investigación.

Aquí es donde comienza la parte más delicada del archivo. Varias personas no comparecieron ante el juez. Some refused to appear or challenged his authority through different procedures. Otros habían sido detenidos antes de ser liberados en circunstancias excepcionales que habían marcado el enfrentamiento entre Bitar y el ex Fiscal General del Tribunal de Casación, Ghassan Ouedat. Incluso antes de que el caso comparezca ante el tribunal para juzgar el caso, debemos responder a una pregunta muy concreta: ¿qué hará Tarek Bitar con todas estas situaciones pendientes?

Aquellos que no aparecieron son el primer bloqueo

The case of persons who did not appear before Tarek Bitar is not a procedural detail. Puede determinar cómo la investigación pasará a la fase de juicio. Dos caminos siguen siendo posibles. The judge may decide to call further hearings and attempt to complete the interrogations before making the decision. También puede considerar que el caso contiene elementos suficientes para avanzar directamente y resolver, en su decisión, la situación judicial de quienes no han comparecido.

En esta segunda hipótesis, la cuestión de los mandatos se vuelve central. Bitar podría tomar las medidas que considere justificadas por las pruebas reunidas durante la investigación. A continuación, se pueden emitir órdenes de detención contra determinadas personas si se cumplen las condiciones jurídicas. Pero su firma sólo sería el primer paso. Un mandato sólo tiene efecto concreto si se transmite a las autoridades competentes y se ejecuta. El caso luego dejaría la oficina del juez para entrar en una nueva cadena institucional que involucrara a la fiscalía y a la policía judicial.

Esta etapa será una de las pruebas más importantes desde la apertura de la investigación. Durante varios años, el debate se centró en la capacidad de Tarek Bitar para continuar su trabajo a pesar de los llamamientos y desafíos. La pregunta ahora podría ser mucho más simple y más brutal: cuando un juez emite una decisión contra una persona con peso político, administrativo o de seguridad, ¿es el Estado capaz de aplicarla? Un tribunal que puede escribir una decisión pero no puede ejecutarla permanece encerrado en sus archivos.

Las familias de las víctimas insisten precisamente en este punto. Para ellos, el valor del siguiente paso no se medirá únicamente por el número de páginas de la decisión contenciosa o el número de personas citadas. Medirá la capacidad del poder judicial para transformar las decisiones en acciones. Después de seis años de batallas procesales, la ejecución se vuelve casi tan importante como la propia fiscalía.

El archivo dejado por Ghassan Ouedat sigue abierto

Another significant problem concerns persons who had been released by Ghassan Ouedat when he held the post of Attorney General at the Court of Cassation. Esta secuencia fue uno de los episodios más espectaculares de la crisis judicial que rodea la investigación. Ha demostrado que el conflicto ya no se limita a las relaciones entre Tarek Bitar y los funcionarios que desea escuchar. Había llegado a la cima de la jerarquía judicial.

El destino de estas personas no puede permanecer indefinidamente en un área gris. Tarek Bitar debe determinar ahora las consecuencias de los elementos reunidos desde entonces. Puede considerar que su situación no justifica una nueva medida. También puede llegar a una conclusión diferente con respecto a todo el archivo. Esta elección debe estar legalmente justificada. No puede basarse únicamente en la voluntad de revertir las decisiones de Ghassan Ouedat o, por el contrario, en el deseo de evitar un nuevo enfrentamiento institucional.

Es aquí donde la futura decisión contradictoria debe demostrar su fuerza. Tendrá que individualizar las responsabilidades. No todas las personas que tenían conocimiento de la presencia de materiales peligrosos en el puerto tenían necesariamente las mismas habilidades. No todos tenían el mismo poder de decisión. Algunos pueden transmitir información, otros pueden ordenar una medida, otros pueden intervenir materialmente. Por consiguiente, la responsabilidad penal no puede inferirse únicamente del hecho de que un nombre aparece en una correspondencia administrativa o de que una persona tiene una posición en una fecha determinada.

El juez tendrá que determinar qué sabía cada persona, cuando sabían, qué poderes tenían, qué medidas podían adoptar legalmente y qué hacían o no hacían. Sólo después de esta reconstrucción individualizada, las calificaciones penales pueden ser significativas.

Hangar 12 permanece en el corazón del caso

A pesar de los años de batalla política y judicial, las cuestiones fundamentales siguen siendo sorprendentemente simples. ¿Cómo llegaron los materiales peligrosos al puerto de Beirut? ¿Por qué fueron descargados? ¿Cómo terminaron en hangar número 12? ¿Por qué se quedaron allí durante años? ¿Quién sabía que estaban aquí? ¿Quién sabía su peligro? ¿Qué autoridades habían recibido advertencias? ¿Quién tenía el poder de mover, apoderarse, reexportar o neutralizar estos materiales? ¿Por qué no ha impedido el desastre?

Para Cécile Roukoz, abogado y hermana de Joseph Roukoz, que murió en la explosión, aquí es donde está la verdadera estaca. Las familias no solicitan una lista de funcionarios elegidos según su afiliación política. Esperan un relato judicial completo basado en pruebas e informes reunidos durante la investigación. La decisión debe hacer posible comprender la cadena de acontecimientos y la cadena de responsabilidad.

Este requisito es importante porque el archivo portuario ha sido rodeado, desde el primer día, por una considerable masa de supuestos, narrativas políticas y acusaciones contradictorias. Algunos fueron presentados como certezas incluso antes de ser demostrados. Una decisión judicial seria tendrá que hacer exactamente lo contrario. Tendrá que separar lo establecido de lo que queda hipotético. Deberá explicar por qué un elemento se considera evidencia y por qué otro no permite responsabilidad.

Por consiguiente, el número de nombres no será un indicador suficiente de la calidad de la decisión. Una acusación espectacular pero poco fundamentada debilitaría el procedimiento. Por el contrario, una decisión que pueda demostrar con precisión cómo se ha informado a una persona, qué podría hacer y por qué su comportamiento es jurídicamente pertinente dará al futuro juicio una base mucho más difícil de impugnar.

El origen de los materiales, el otro gran enigma

La ruta externa de los materiales peligrosos es uno de los aspectos más sensibles. Cécile Roukoz señala que la parte de la investigación relativa a la forma en que los materiales entraron en el Líbano y las entidades que podrían vincularse con ellos sigue estando cubierta por el secreto de la investigación. Esto significa que la evidencia disponible públicamente todavía no determina lo que Tarek Bitar ha establecido realmente en esta secuencia.

Sin embargo, esta cuestión es fundamental. Comprender por qué los materiales permanecieron en Hangar 12 implica entender primero cómo llegaron. Su viaje debe ser reconstruido, los documentos que acompañan su transporte, las decisiones que conducen a su descarga y las responsabilidades sucesivas una vez que el cargamento entró en el puerto. Cada etapa puede incluir a sus propios actores y obligaciones.

Por lo tanto, se espera que la decisión contradictoria no sea sólo por lo que dirá a los funcionarios libaneses que se han dado cuenta del peligro, sino también por lo que puede revelar desde el canal anterior. Si la investigación ha identificado a personas o entidades relacionadas con la llegada de materiales, será necesario comprender qué pruebas se basan en la identificación. Si no ha sido posible establecer ciertos elementos, este límite también debe asumirse claramente.

Para las familias, la verdad judicial no puede comenzar cuando los materiales se colocan en hangar 12. Debe ir hasta donde la evidencia lo permita. Es esta reconstrucción global que dará a la decisión su valor histórico y judicial.

Una decisión contenciosa aún no significa juicio inmediato

Uno de los malentendidos que rodean el caso es que una vez que se dicte la decisión contradictoria, el caso llegará inmediatamente ante el Consejo de Justicia y el juicio comenzará. La realidad procesal puede ser más larga.

En primer lugar, debe aclararse la situación de las personas que no han aparecido. Los mandatos deben transmitirse. Su aplicación puede plantear nuevos desafíos. The case of persons previously released must also be dealt with. Sólo después de estas cuestiones se ha resuelto que el caso puede avanzar en mejores condiciones hacia la siguiente fase.

El Consejo de Justicia se convertirá entonces en el lugar donde las responsabilidades asumidas durante la investigación tendrán que considerarse adversamente. Los acusados podrán defenderse. Las pruebas serán discutidas. Las calificaciones elegidas pueden ser confrontadas con los argumentos de los diferentes partidos. Las familias de las víctimas podrán seguir un juicio que hasta ahora nunca ha comenzado.

Esta distinción entre investigación y juicio es esencial. Tarek Bitar no es responsable de las condenas finales. Su función es investigar, determinar si hay elementos suficientes para acusar a ciertas personas y transmitir el expediente en la condición necesaria para el juicio. El Consejo de Justicia tendrá que decidir sobre su responsabilidad al final del juicio.

This is also why the presumption of innocence remains applicable to all persons concerned. Ser citado en una decisión contenciosa no significa ser declarado culpable. Pero lo contrario también es cierto: el peso político o institucional de una persona no puede ser suficiente para impedir su regreso al tribunal si los elementos de la investigación justifican esta decisión.

Después de los llamamientos, el riesgo de una nueva batalla

El caso podría entrar en una forma de conflicto diferente de la de años anteriores. Hasta la fecha, uno de los principales medios de bloqueo ha sido impugnar a Tarek Bitar, su jurisdicción o los procedimientos que inició. Una vez publicada la decisión, el centro de gravedad podría moverse.

La batalla podría centrarse en la legitimidad del documento, las calificaciones penales, las personas detenidas o desestimadas y las condiciones para la ejecución de las órdenes. Todo nombre importante podría convertirse en el punto de partida de una confrontación política. El riesgo sería entonces que la decisión se examinara principalmente sobre la base de la identidad de las personas afectadas en lugar de sobre la base de las pruebas presentadas.

Esto es precisamente lo que las familias dicen que quieren evitar. They do not request that any party, institution or community be designated as responsible. Quieren saber quién hizo qué. Quieren entender cómo un cargamento peligroso podría haber permanecido en el corazón de la capital durante años y cómo una sucesión de administraciones y funcionarios no logró eliminar el peligro.

Si la decisión es capaz de responder a estas preguntas con documentos, fechas, actos y argumentos legales, será capaz de resistir más los intentos de reducirla a una batalla política. Si, por el contrario, deja áreas importantes sin explicación, los desafíos serán aún más fáciles.

Las familias ya no quieren una decisión

El número recordado en el archivo es el de233 muertesSeis años después del desastre, la duración de la investigación misma creó una segunda expectativa. Se ha añadido la necesidad de saber la verdad a la cuestión de si el Estado libanés sigue siendo capaz de juzgar un caso que implica a personas potencialmente poderosas.

Así pues, la cuestión de la ejecución se vuelve casi existencial para el sistema judicial. Si los problemas de Tarek Bitar justifican y estos siguen siendo ineficaces, el problema ya no será el de la investigación portuaria sola. It will concern the very authority of judicial decisions. Por el contrario, si las medidas se aplican de acuerdo con las normas, independientemente de la identidad de las personas afectadas, el caso podría marcar un cambio profundo después de años de parálisis.

Cécile Roukoz resume este requisito con una simple idea: la importancia del siguiente paso reside no sólo en las decisiones que deben adoptarse, sino en su aplicación. Esta distinción probablemente resume el momento legal actual mejor que cualquier otro.

Durante seis años, el archivo portuario fue presentado como una batalla para permitir que el juez investigara. Puede que esta batalla no se haya terminado. Pero otro ya está empezando a emerger. Se centrará en la capacidad del fiscal para adoptar decisiones, la policía judicial para ejecutarlas y todas las instituciones para permitir que el procedimiento llegue al Consejo de Justicia.

Por lo tanto, la decisión contradictoria será un momento importante, pero no tendrá éxito. Ella dirá lo que Tarek Bitar cree que puede demostrar después de años de educación. El cambio real tendrá lugar cuando estas conclusiones salgan de las 270 páginas del archivo y de las oficinas del Palacio de Justicia para cumplir la prueba más concreta: la de su aplicación.

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