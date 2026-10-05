¿Quién tiene el reloj contra él: Trump o la República Islámica?

Donald Trump y la República Islámica enfrentan dos cuentas diferentes. Washington está limitado por las elecciones y el fin del mandato presidencial, mientras que Teherán lucha contra el colapso monetario, la inflación y la presión social. En este enfrentamiento, el tiempo podría convertirse en un arma tan decisiva como la fuerza militar.

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Por Bernard Raymond Jabre

En guerras, miramos misiles, aviones, portaaviones, sanciones, pérdidas, territorios. Contamos con hombres y miles de millones. Sin embargo hay un arma que nadie puede producir y que ningún ejército puede destruir: el tiempo.

Y en la confrontación de hoy entre Estados Unidos de Donald Trump y la República Islámica de Irán, ¿quizás la pregunta clave ya no es quién es el más poderoso?

La respuesta es obvia.

La verdadera pregunta es:

¿Quién tiene el reloj contra él?

Porque Washington y Teherán no viven al mismo tiempo.

Donald Trump vive en el tiempo de la democracia estadounidense: elecciones, encuestas, Congreso, opinión pública y, en última instancia, el fin constitucional de un término.

La República Islámica vive en otro momento: el de la supervivencia.

Y una dieta que busca sobrevivir no necesariamente razona en meses. Puede razonar en generaciones.

TWO HORLOGIES

Donald Trump tiene un poder considerable. Pero este poder lleva en él su propia fecha de vencimiento.

El 3 de noviembre de 2026, los estadounidenses renovarán toda la Cámara de Representantes y un tercio del Senado. FEC.gov

Las encuestas recientes muestran un entorno difícil para los republicanos. Una encuesta de Reuters/Ipsos de septiembre reveló un aumento en apoyo de un Congreso controlado por los demócratas, junto con una baja popularidad presidencial. Reuters

Esto obviamente no predice el resultado de las elecciones. Las elecciones americanas son decididas distrito por distrito y estado por estado, y el voto nacional no es una previsión de la composición final del Congreso.

Pero eso es suficiente para entender el problema estratégico.

Trump escucha la garrapata.

Irán está tratando de no oírlo.

HORLOGÍA AMERICAN: GUING BEFORE POLITICAL TIME CHANGE

Un presidente estadounidense nunca se enfrenta a su oponente externo. También se enfrenta a su propio calendario interno.

Si tiene un Congreso favorable, su capacidad política es importante.

Si pierde la Casa, el paisaje cambia.

Las investigaciones parlamentarias están aumentando. Los presupuestos son cada vez más difíciles de negociar. Las iniciativas legislativas enfrentan más obstáculos. El control sobre el ejecutivo está aumentando.

Y si la oposición también obtuvo el Senado, los nombramientos presidenciales y judiciales también serían mucho más confrontativos.

Trump seguirá siendo presidente. Pero el tiempo de su poder político ya no sería exactamente el mismo.

Luego viene un segundo reloj, más distante y mucho más seguro.

La Constitución de los Estados Unidos establece que el mandato presidencial termina al mediodía del 20 de enero tras su mandato constitucional. Para el mandato actual de Trump, esto significa el 20 de enero de 2029, a menos que haya un acontecimiento constitucional excepcional. Congress.gov

Teherán sabe esa fecha así como Washington.

Es fundamental.

Para derrotar a un presidente estadounidense políticamente, no siempre es necesario vencerlo militarmente.

A veces sólo tienes que sobrevivir.

IRANIAN ART OF ENDURANCE

La República Islámica está ahora extremadamente debilitada.

The disappearance of Ali Khamenei and several senior military officials could have caused the collapse of power architecture. Sin embargo, a pesar de las pérdidas sufridas, las instituciones centrales y especialmente el aparato de los Guardias Revolucionarios siguieron funcionando. Reuters todavía describía en marzo un sistema que mostraba una sorprendente resiliencia después de la decapitación de una parte significativa de su mando. Reuters

Esto no significa que el régimen sea sólido.

Significa algo más, mucho más importante:

sabe sobrevivir herido.

Y es probablemente la calidad esencial de todos los regímenes revolucionarios que duran.

Ellos gradualmente aprenden a distinguir lo que es indispensable de lo que se puede sacrificar.

Un ministro puede desaparecer.

Un general puede ser reemplazado.

La infraestructura se puede reconstruir.

Una moneda puede colapsar.

Una población puede ser pobre.

Mientras se mantengan tres elementos: la cadena de mando, el aparato coercitivo y la capacidad de financiar adecuadamente a quienes defienden el sistema, el régimen puede seguir existiendo.

Es brutal, pero es la lógica de supervivencia política.

PERO IRAN POSSIBLE CON UN HORLOGÍA

Sin embargo, sería erróneo creer que el tiempo necesariamente juega para Teherán.

La República Islámica tiene su propia bomba de tiempo.

Es económico.

A principios de octubre, el rial iraní cayó alrededor de 2.688 millones por un dólar, después de perder más de la mitad de su valor en un año. Reuters también reporta inflación superior al 70%. Reuters

Estos no son sólo números.

La inflación de esta magnitud destruye algo mucho más valioso que una moneda: confianza.

Confía en ahorros.

Confía en los salarios.

Confía en mañana.

Y cuando los ciudadanos comienzan a convertir su dinero en dólares o oro porque ya no creen en su propia moneda, hay un fenómeno profundamente político: ya están votando silenciosamente contra el sistema monetario de su estado.

La República Islámica puede resistir a los aviones estadounidenses.

Puede detener a los oponentes.

Puede reconstruir la infraestructura.

Pero no puede ordenar indefinidamente que una población crea en una moneda en la que ya no cree.

Así que este es el segundo reloj.

Trump es dueño del reloj electoral.

Irán tiene el reloj económico y social.

Y nadie sabe hoy cuál sonará primero.

TRUMP PARADOX

Hay una paradoja notable aquí.

Cuanto más Trump aumenta la presión sobre Irán para acelerar su debilitamiento, más costo económico puede tener este mismo enfrentamiento en Estados Unidos.

El petróleo, la gasolina, el transporte y la inflación entran inmediatamente en la vida diaria del votante americano.

Reuters señaló a finales de septiembre que el conflicto con Irán y el aumento de los precios de la energía eran precisamente un problema político para la administración en el enfoque de mitad de período. Reuters

Esta es toda la paradoja estratégica:

para acortar el reloj iraní, Trump puede acelerar inadvertidamente el suyo.

Una larga guerra puede empobrecer a Irán.

Pero una larga guerra también puede cansar América.

Y ambas sociedades no apoyan políticamente el sufrimiento de la misma manera.

La democracia refleja rápidamente su insatisfacción con las elecciones.

Una dictadura busca repeler este momento por coacción.

Esto no hace que la dictadura sea más fuerte.

Esto simplemente significa que sus mecanismos de ruptura son diferentes.

TEHÉRAN NO NECESITA GUYAR

Este es probablemente el punto estratégico clave.

Quizás la República Islámica ya no necesita derrotar a los Estados Unidos.

Sólo debe evitar ser destruido.

Imagina su estrategia como boxeador dominado en gran medida que sabe que la lucha tiene una duración fija.

Ya no busca KO.

Está colgando.

Él protege sus órganos vitales.

Está dispuesto a perder rondas.

Está esperando la campana.

Para Teherán, esta « belde » puede ser el 3 de noviembre de 2026.

Luego el 3 de enero de 2027, cuando el nuevo Congreso asumió el cargo.

Entonces 2028.

Entonces 20 de enero de 2029.

La lógica entonces se convierte en:

esperen hoy a negociar mañana con una América diferente.

Este razonamiento obviamente no garantiza la supervivencia del régimen. El colapso económico, una fractura dentro de las fuerzas de seguridad, una revuelta masiva o un colapso de élite podría alterar la ecuación.

Pero explica por qué la resistencia se convierte en una estrategia en sí misma.

¿Y SI LA REPÚBLICA ISLAMIC SE FUSIONÓ SIN TOMBER?

Finalmente, hay una tercera posibilidad, probablemente la más interesante.

Con demasiada frecuencia imaginamos dietas como edificios.

Existen.

Entonces se derrumben.

La historia raramente funciona así.

Una dieta puede morir mientras conserva su nombre.

La República Islámica podría sobrevivir institucionalmente pero cambiar profundamente de naturaleza.

El poder religioso podría ceder gradualmente a la seguridad y al aparato militar.

Los Guardianes de la Revolución podrían convertirse menos en protectores de la República Islámica que la propia República Islámica.

Antes de la desaparición de Ali Khamenei, una evaluación de los servicios estadounidenses reportados por Reuters previó específicamente la posibilidad de que elementos duros del IRGC ocuparan un lugar decisivo en el poder en caso de desaparición de la Guía. Era sólo un escenario entre muchos, no una certeza. Reuters

Pero revela algo esencial.

Tal vez la verdadera pregunta no es:

« ¿El régimen iraní caerá? »

Podría convertirse en:

« ¿Qué régimen iraní sobrevivirá? »

TIME AGAINST FORCE

Entonces llegamos al corazón de la pregunta.

Estados Unidos tiene superioridad militar.

Irán tiene la profundidad histórica de un estado que ha aprendido a vivir bajo presión durante décadas.

Trump tiene una habilidad extraordinaria para actuar.

Pero gobierna en un sistema donde cada poder vuelve periódicamente al elector.

La República Islámica tiene mucho menos poder.

Pero no organiza su propia alternancia.

Así, uno tiene fuerza, pero su tiempo se cuenta constitucionalmente.

El otro tiene mucho menos fuerza, pero trata de hacer su tiempo indefinido.

Y ahí es donde comienza la guerra real.

No sólo entre misiles y defensas aéreas.

Pero entre dos concepciones del tiempo.

América quiere un resultado.

Irán quiere durar.

Trump quiere que pase algo.

Teherán quiere evitar que algo suceda hasta que Trump ya no tenga el mismo poder para provocarlo.

¿QUIÉN TIENE QUE LUCHAR CONTRA ÉL?

Ambos.

Pero no lo mismo.

Trump escucha la garrapata electoral.

La República Islámica escucha la twitch económica, social y quizás revolucionaria.

El primero sabe exactamente cuándo se producirán ciertos plazos: 3 de noviembre de 2026, 20 de enero de 2027 y 20 de enero de 2029.

El segundo no sabe el día en que su población, economía o propio aparato de poder podría pasar un punto de ruptura.

Tal vez eso es lo que hace que esta confrontación sea tan peligrosa.

Trump sabe cuánto tiempo tiene política.

El régimen iraní no sabe cuánto tiempo histórico ha dejado.

Y cuando un hombre con prisa se enfrenta a un régimen asediado, cada uno puede ser tentado a acelerar el tiempo del otro.

Entonces los errores se vuelven posibles.

Para la historia nos enseña una última cosa:

los poderes a menudo piensan que controlan el reloj.

Pero al final, es casi siempre el reloj que controla los poderes.

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