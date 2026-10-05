Líbano: Las panaderías exigen plazo para los trabajadores extranjeros

Las panaderías libanesas piden al Ministro de Trabajo Mohammad Haidar un nuevo plazo para regularizar a sus trabajadores extranjeros. A medida que se supere el plazo del 30 de septiembre, el sector desea continuar sus esfuerzos con el Ministerio y la Seguridad General para impedir que los controles administrativos interrumpan la producción diaria de pan.

2

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

The Union of Bakeries and Pastry Trade Unions of Lebanon asks the Minister of Labour, Mohammad Haidar, to extend the deadline for companies to regularize the situation of their foreign workers. La solicitud llega unos días después de la expiración el 30 de septiembre de 2026 del período de regularización previsto por las autoridades. El sector desea continuar las conversaciones con el Ministerio de Trabajo y la Seguridad General a fin de evitar la interrupción de las actividades de los establecimientos mediante procedimientos administrativos.

Una solicitud después de la expiración del plazo del 30 de septiembre

En un comunicado de prensa emitido el lunes 5 de octubre, la Unión presentó la prórroga del plazo para la regularización de los trabajadores extranjeros como uno de los principales temas tratados con Mohammad Haidar en una reunión celebrada la semana anterior.

Los representantes de la panadería acogieron con beneplácito la apertura del Ministro y su voluntad de mantener el diálogo con los profesionales. Sobre todo, pidieron un nuevo período de tiempo para los establecimientos que no han completado sus procedimientos para poner en línea a sus empleados extranjeros.

Esta solicitud viene dentro de un plazo específico. El 29 de junio, el Ministro de Trabajo adoptó la decisión No 159, por la que se prorrogó hasta el 30 de septiembre de 2026 la aplicación del sistema de regularización de las personas en violación de las normas que rigen la labor de los extranjeros. Al mismo tiempo, la Agencia General de Seguridad había pedido a personas, empresas e instituciones que emplearan extranjeros ilegales que presentaran sus archivos al Ministerio de Trabajo a más tardar en esa fecha.

The scheme concerned Arab and foreign workers who entered Lebanon legally to work but subsequently became in breach of the rules on residence or employment. Esto podría incluir una transferencia de garantes, un cambio de estado o un cambio de categoría ocupacional.

La vía administrativa no se detuvo en el Ministerio de Trabajo. Los empleadores deben declarar primero a los empleados interesados y solicitar la regularización y permisos de trabajo. A continuación, un procedimiento con los centros regionales de la Seguridad General era obtener un permiso de residencia correspondiente al carácter real del empleo.

¿Por qué las panaderías están pidiendo una nueva extensión

La Unión considera que las instituciones necesitan más tiempo para completar estos procedimientos de manera legal y ordenada. In its October 5 communiqué, it stated that Mohammad Haidar had expressed his understanding of the request and had undertaken to examine the grounds for an extension.

Sin embargo, en esta etapa no se trata de un anuncio oficial de prórroga. El plazo del 30 de septiembre ha expirado y la declaración de la Unión se refiere a una solicitud dirigida al Ministro. El sindicato espera ahora que esto conduzca a una nueva decisión de las autoridades competentes.

Esta distinción es importante para los empleadores. In June, when the previous extension had been decided, the Ministry had called on the persons concerned to complete their formalities before the deadline in order to avoid legal action or action after the end of the period granted.

La Seguridad General también advirtió que, tras el final del período de regularización, se realizaría un seguimiento en cooperación con el Ministerio de Trabajo en todo el Líbano. The measures announced were intended to cover both the employers in breach and the workers concerned.

Por lo tanto, la solicitud de las panaderías viene después de la expiración de este plazo y tiene por objeto reabrir una ventana administrativa que permita a los establecimientos seguir armonizando su trabajo.

Regularización de los trabajadores extranjeros: un viejo caso en las panaderías

El tema ha sido una parte importante de las discusiones entre representantes de la industria y el estado desde principios de 2026. En enero, la Unión ya había colocado permisos de trabajo y permisos de residencia en el centro de sus conversaciones con las autoridades.

La cuestión se hizo más importante con medidas para regular el trabajo extranjero, incluidos los trabajadores sirios empleados en las panaderías. A finales de julio, la Unión había apoyado públicamente el principio de legalización de situaciones mediante la obtención de permisos de trabajo y la regularización de permisos de residencia.

Sin embargo, consideró que el tiempo asignado a las instituciones era insuficiente para procesar todos los archivos. Su argumento se basó en particular en la complejidad de las formalidades y en las características particulares del sector. Las panaderías piden así que la aplicación de las normas tenga en cuenta las limitaciones operacionales de las empresas sin abandonar el principio de regularización.

Esta posición aclara la solicitud formulada el 5 de octubre. La Unión no pide el abandono de las obligaciones aplicables a los trabajadores extranjeros. Por el contrario, afirma que quiere mantener los establecimientos dentro del marco legal, pero desea tener un tiempo adicional para finalizar los procedimientos.

Diálogo con el Ministerio y la Seguridad General

Más allá de la cuestión de los plazos, la Unión desea continuar las deliberaciones sobre una serie de cuestiones que todavía considera que podrían reconsiderarse. Pide que esta labor se lleve a cabo en coordinación entre el Ministerio de Trabajo y la Dirección General de Seguridad General.

Esta coordinación está directamente vinculada al procedimiento mismo. La regularización combina dos dimensiones: la autorización para trabajar, que corresponde al Ministerio de Trabajo, y la situación de estancia, que se ocupa de la Seguridad General. Por lo tanto, para una empresa, el pleno cumplimiento de un empleado extranjero implica que estos procedimientos administrativos pueden ser seguidos.

La Unión también destaca la « especificidad » de las panaderías y las condiciones de trabajo específicas del sector. No detalla en su comunicado de lunes ninguna nueva serie de medidas técnicas. Su reclamación inmediata sigue siendo la prórroga del período de regularización y la continuación de los debates con las administraciones interesadas.

Las relaciones entre el sector y las autoridades ya habían visto varias rondas de negociaciones este año. En enero, los representantes de la panadería se refirieron a los progresos en la cuestión del permiso de trabajo después de las conversaciones con el departamento. Para julio, habían solicitado nuevamente más tiempo para establecer trabajadores extranjeros.

El problema inmediato es ahora la respuesta de Mohammad Haidar. La Unión agradece al Ministro por su actitud en la reunión de la semana pasada y espera con interés una decisión a favor de su petición.

No se ha anunciado ningún nuevo plazo

En este momento no se menciona ninguna nueva fecha en el Comunicado de la UE. El último plazo oficial fue el 30 de septiembre de 2026. Por consiguiente, sería necesario que las autoridades adoptaran nuevas medidas.

Para las panaderías, la cuestión va más allá de la gestión administrativa de los archivos individuales. La Unión vincula la regularización con la continuidad de las operaciones de establecimientos y busca evitar la interrupción de los cheques o dificultades documentales en un sector responsable de producir pan y otros productos de panadería diariamente.

También establece que toda solución debe salvaguardar los derechos del Estado, las empresas y los trabajadores. Esta línea tiene por objeto conciliar la aplicación de las normas laborales extranjeras con las limitaciones de un sector que ha estado demandando tratamiento administrativo durante varios meses en consonancia con sus condiciones de funcionamiento.

El próximo paso depende ahora del Ministerio de Trabajo y Coordinación con la Seguridad General. El punto concreto que esperan los profesionales es la decisión de reabrir o no el plazo que venció el 30 de septiembre, así como la duración de un posible nuevo período de regularización.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews