La disminución del flete petrolífero entre el Golfo de Omán y China se refiere al costo de los buques fletados, no al precio del petróleo mismo. El registro Baltic Exchange permite localizar este movimiento en una carretera específica. Para entender su alcance, los puntos de escala mundial deben distinguirse de un precio en dólares por tonelada y evitar comparar directamente diferentes rutas. La relajación marítima puede aliviar la logística sin garantizar una reducción equivalente en la factura de energía final.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

La carga de petróleo está disminuyendo en el vínculo entre el Golfo de Omán y China. En su declaración del 13 de noviembre de 2026, la Bolsa Báltica puso TD34 en 310.71 puntos a escala mundial. Este movimiento se refiere al fletamento de los tanques muy grandes, el VLCC. No mide el precio de barril o combustible en la bomba.

Flete de petróleo que sigue siendo específico para cada carretera

El mismo boletín estima el enlace TD3C del Oriente Medio a China para un cargamento de 270.000 toneladas a 1.014.38 puntos de escala mundial. Ambas referencias se refieren a rutas separadas. Por lo tanto, su diferencia no puede leerse como si corresponderan al mismo viaje vendido por dos portadores.

El Baltic Exchange también reportó una disminución en varias rutas en el segmento Suezmax, que utiliza buques más pequeños. Así, el descenso no se limita únicamente al eje de Omán y China, sino que su escala y nivel de salida varían según los mercados.

A escala mundial: porcentaje, no precio en dólares

El sistema mundial se basa en un arancel de referencia establecido para un viaje determinado, teniendo en cuenta, entre otras cosas, el buque, su velocidad, su consumo y las condiciones del viaje. La tasa negociada se expresa entonces como porcentaje de esta base. WS 100 es 100% del arancel de referencia; WS 120 al 120%.

Un nivel WS 310.71 significa 3,1071 veces la base correspondiente. No significa $310.71 por tonelada. Como medida puramente educativa, con una base ficticia de 10 dólares por tonelada, esta tasa sería de 311,71 dólares por tonelada. Para establecer una factura real, es necesario conocer la base aplicable al viaje y los términos del contrato.

Una gota de transporte no es una gota de aceite

Para un comprador de crudo, el costo marítimo es un componente del precio entregado, distinto del precio de la carga. Una economía de alquiler puede así facilitar la logística sin comprar petróleo más barato. Por el contrario, un aumento del barril puede absorber esta ganancia.

El indicador adecuado a seguir sigue siendo el mismo, con una definición constante y fechas comparables. Mezclando un índice de carga, los ingresos diarios de un barco y una cita del crudo daría una imagen engañosa de la relajación. La disminución entre Omán y China indica en primer lugar el precio del envío, no la factura total de energía.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews