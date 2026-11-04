MINURSO: Comienzo de la liquidación, sigue habiendo controversia

La MINURSO entra en liquidación después de la expiración de su mandato, sin acuerdo político sobre el Sáhara Occidental. Rabat quiere cerrar el archivo de la ONU, mientras que Argel deplora la no renovación. António Guterres recuerda el derecho a la libre determinación y mantiene una oferta de diálogo. El cierre de las instalaciones se llevará a cabo en etapas.

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La Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, MINURSO, cesó de sus operaciones tras la expiración de su mandato el 31 de octubre de 2026. Su liquidación comenzó el 1 de noviembre, confirmó a las Naciones Unidas. Este cierre operacional no llega a un acuerdo político entre Marruecos, que reclama el territorio y el Frente Polisario, que exige su independencia.

En su información publicada el 1 de noviembre, el Departamento de Operaciones de Paz de las Naciones Unidas informa de que el Consejo de Seguridad no aprobó ninguno de los dos proyectos presentados el 30 de octubre. Rusia vetó el texto americano. El proyecto ruso de prórroga de un año no obtuvo el número necesario de votos.

Cierre gradual de las instalaciones

La sesión informativa de prensa del portavoz del Secretario General el 2 de noviembre declaró que un pequeño equipo, que informaba al Departamento de Apoyo Operacional, debería organizar el cierre y la entrega de 13 sitios utilizados por la misión. Las Naciones Unidas describen una liquidación gradual, con apoyo de la sede y precauciones ambientales.

En la declaración del 1o de noviembre se prevé también el regreso del equipo de los países contribuyentes y el procesamiento del equipo perteneciente a las Naciones Unidas. Por consiguiente, el fin de las operaciones no significa que ya se haya completado la partida de todo el personal y el equipo.

António Guterres solicita la cooperación de las partes para llevar a cabo esta transición en orden. También advierte sobre el riesgo de intensificación de las hostilidades y pide moderación. The information consulted does not set a final date for the completion of the withdrawal.

Rabat y Argel dan lecturas opuestas

En su comunicado de 30 de octubre, publicado por un portal ministerial marroquí, el Gabinete Real acoge con beneplácito la no renovación. Se presenta como un paso hacia el cierre del archivo Sahara en las Naciones Unidas y espera el final de la presencia del personal y el equipo de la Misión en los días siguientes.

El Gabinete Real también considera que esta cuestión debe dejar el programa del Consejo de Seguridad. Esta solicitud corresponde a la posición marroquí: el comunicado no es una decisión del Consejo de eliminar el expediente de su agenda. Rabat reafirma su compromiso con la cesación del fuego, respetando lo que considera su integridad territorial.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Argelia lamenta la ausencia de renovación en una declaración emitida el 31 de octubre por su embajada en Abuja. Los Argel reafirman su apoyo a una solución política duradera, aceptable para ambas partes y permitiendo la libre determinación del pueblo saharaui. Según Associated Press, el 1 de noviembre, el Frente Polisario también denunció la no renovación.

Qué última resolución preveía

La resolución 2797, aprobada el 31 de octubre de 2025, prorrogó el mandato hasta el 31 de octubre de 2026. Su texto, consultado en el registro oficial de los mandatos de las Naciones Unidas, apoya las negociaciones basadas en la propuesta marroquí de autonomía. Al mismo tiempo, solicitó una solución mutuamente aceptable para la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental.

La resolución aprobada debe distinguirse de los proyectos rechazados en octubre de 2026. El rechazo de este último no es válido para sus disposiciones sobre el futuro de la misión o sobre la solución de la controversia.

El 1o de noviembre, António Guterres reiteró que la salida de la MINURSO no removía el derecho a la libre determinación. Mantuvo el ofrecimiento de apoyo de las Naciones Unidas al diálogo de su enviado personal, Staffan de Mistura. La liquidación de la misión y la búsqueda de una solución política siguen siendo así dos cuestiones distintas.

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