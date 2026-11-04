En Rock Point, en la nación Navajo, las inundaciones complican el acceso a las mesas electorales durante los períodos intermedios. Un funcionario local describe a los residentes aislados que todavía están tratando de llegar a las encuestas el martes por la tarde. Arizona recuerda que los votantes registrados en el condado de Apache pueden utilizar otro centro de votación del condado, pero las carreteras siguen siendo un obstáculo. Las autoridades transmiten una oferta de transporte comunitario. No se hace una evaluación definitiva de las personas que no pueden votar en la información disponible.

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Tema 4 noviembre 2026 a las 0032 UTC, es decir, 0232 en Beirut y 1732 el martes en Arizona.Las inundaciones complican el acceso a la votación en Rock Point en la nación Navajo, mientras que los períodos intermedios continúan en el oeste de Estados Unidos. Los caminos dañados y los hogares aislados impiden que los residentes lleguen fácilmente a las oficinas, según testimonios reunidos el martes por la tarde. No se ha hecho ninguna evaluación final de quienes no han podido votar en la información disponible.

La gente busca maneras de llegar a las encuestas

Valinda Shirley, vicepresidente del capítulo local de Rock Point, dijo a la Associated Press sobre cientos de votantes que se enfrentan a inundaciones. El martes por la tarde recibió mensajes de los locales pidiendo ayuda para salir de su sector y votar.

When questioned by KNAU radio, she explained that roads west of Rock Point remained largely impassable. Algunos residentes planeaban llegar al lugar de votación a pie. El funcionario local expresó su enojo por la idea de que los residentes podían ser privados de esta posibilidad.

Otros centros de condado siguen siendo una opción

En un aviso de emergencia emitido el martes, la Secretaría del Estado de Arizona recuerda que los votantes registrados en el condado de Apache no están obligados a votar en Rock Point: pueden ir a cualquier centro electoral en ese condado. Sin embargo, la administración advierte que las inundaciones pueden afectar las carreteras y el acceso a los sitios.

El Secretario de Estado Adrian Fontes aconseja a los residentes que busquen un centro más accesible. Pero Shirley respondió a KNAU que esta solución seguía siendo difícil para las personas aisladas. La disponibilidad de otra oficina no resuelve en sí mismo el problema del transporte.

La página oficial de Arizona también transmite una oferta de viaje gratis ofrecida por Arizona Native Vote en las zonas afectadas. Afirma que este programa comunitario no está organizado ni proporcionado por la Secretaría del Estado.

El voto continúa en Occidente

Para las elecciones estadounidenses en el condado de Apache, la hora normal de cierre se establece a las 7 p.m. en Arizona, es decir, 2 UTC y 4 a.m. en Beirut el miércoles. Las dificultades comunicadas en Rock Point guardan relación con el acceso a las urnas; no constituyen un resultado electoral ni un recuento establecido de boletas perdidas.

Foto de ilustración: El Capitolio Federal en Washington, 1997. Arquitecto del Capitolio, dominio público.

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