4 novembre 2026
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PFAS: 3M anuncia un acuerdo de $7.35 mil millones

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3M anuncia una liquidación de 7.350 millones de dólares a lo largo de nueve años por lesiones relacionadas con el PFAS. El acuerdo sigue siendo condicional y no constituye reconocimiento de responsabilidad.

Infographie : 3M annonce un accord PFAS de 7,35 milliards de dollars nominaux sur neuf ans, soit 5,8 milliards de valeur actualisée.
Infographie originale Libnanews, d’après le communiqué 3M du 3 novembre 2026. Montants avant impôt ; accord soumis à conditions, sans reconnaissance de responsabilité. © Libnanews, infographie originale. Données : 3M.
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El grupo industrial de los Estados Unidos 3M anuncia un acuerdo pre-tax de 7.350 millones de dólares para resolver reclamaciones por lesiones relacionadas con el PFAS. Según Reuters, quien asumió el anuncio de la noche del 3 al 4 de noviembre, el grupo espera un cargo contable de 5.800 millones de dólares en el cuarto trimestre de 2026.

Dos sumas para el mismo compromiso

Los 7.350 millones de dólares son la suma nominal de los pagos previstos. Los 5.800 millones de dólares representan su valor actual, retenido con fines contables. Por lo tanto, estas dos cifras describen el mismo compromiso según dos medidas diferentes: no se suman.

Reuters afirma que se planea un pago de 50 millones de dólares en 2026, sin pago en 2027. Aproximadamente el 20% de los pagos deben hacerse durante los últimos dos años del calendario. El Grupo mantiene sus previsiones financieras para 2026 y considera que esta carga es un elemento excepcional en sus resultados ajustados.

Reclamaciones tangibles, con condiciones

En su comunicado de prensa emitido el 3 de noviembre a las 6:00 p.m. hora de Nueva York, o 23:00 UTC, 3M declara que el esquema cubre aproximadamente el 99% de las reclamaciones tangibles actuales, dentro y fuera del procedimiento federal AFFF agrupado en Carolina del Sur. Entre 115.000 y 120.000 denunciantes podrán participar, dependiendo de la empresa.

El acuerdo incluye una reserva de 680 millones de dólares, ya incluida en el monto total. Los pagos dependen de la participación de los denunciantes y de otras condiciones. 3M afirma que el acuerdo no constituye reconocimiento de la responsabilidad y que podría continuar su defensa si no se cumplieran ciertos términos.

Este anuncio difiere de la regulación 2023 con proveedores estadounidenses de agua potable. No termina todos los litigios del PFAS: la liberación todavía proporciona mecanismos para procesar reclamaciones restantes o futuras.

Fuentes

Ilustración: Libnanews infográficas originales, basado en cantidades anunciadas por 3M. Ningún documento fotográfico de terceros o imagen generada.

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