Períodos intermedios: primer conteo parcial en Georgia

Los primeros cargos de Georgia pusieron a Jon Ossoff delante de Mike Collins en el Senado y Keisha Lance Bottoms delante de Rick Jackson para gobernador. A las 0021 UTC el miércoles, 27 de cada 159 localidades reportaron resultados para cada una de estas carreras. Estos totales sólo incluyen votación anticipada y votación por correo. Ningún voto será emitido el día de votación. Las cifras siguen siendo provisionales y no permiten anunciar un ganador o una mayoría en el Senado federal.

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Tema 4 noviembre 2026 – 0021 UTC, es decir, 021 horas en Beirut y 1921 horas el martes en Georgia.Los primeros resultados parciales de los períodos intermedios pusieron a Jon Ossoff por delante de Mike Collins en la carrera del Senado en Georgia. Pero estas cifras, publicadas por la Secretaría del Estado, se refieren exclusivamente a la votación temprana y por correo. No hay voto en el día de votación todavía está incluido en esta fotografía del conteo. No permite anunciar a un ganador.

Ossoff adelante en las votaciones ya registradas

El Senador Demócrata Jon Ossoff tiene un total de 631,920 votos, o 72,21% de los votos emitidos. Su oponente republicano Mike Collins recibe 243 254, o 27.79%. El cuadro oficial muestra que 27 de las 159 localidades reportaron resultados para esta carrera.

Se trata de comunidades que han comenzado a informar de sus cifras, no de una serie de oficinas cuya cuenta se terminaría. Este indicador tampoco muestra la proporción de las votaciones esperadas ya contadas.

El desglose oficial incluye 838.630 votos de la votación anticipada y 36.544 de la votación por correo en la carrera del Senado. El día de votación y las columnas provisionales de votación siguen siendo cero. Por consiguiente, el avance observado se refiere a un conjunto limitado de boletines, cuya composición puede diferir de los próximos resultados.

Los átomos también conducen en un conteo incompleto

Para el cargo de gobernador, Democratic Keisha Lance Bottoms ganó 594,271 votos, o 67,95% de los votos emitidos, en comparación con 280,279 y 32,05% para el republicano Rick Jackson. Una vez más, el cuadro enumera 27 de los 159 lugares de presentación de informes.

Los detalles por método confirman el mismo límite: 838.398 votos en votación anticipada y 36.152 votos en el correo, sin voto alguno en el día de votación o votación provisional todavía registrada en estas columnas.

Resultados provisionales, ninguna raza atribuida aquí

La administración electoral presenta estos datos como resultados no oficiales. Los porcentajes anteriores son los indicados en el momento indicado, no una estimación del resultado final. Las dos carreras siguen seguidas por las escaladas locales. Esta primera encuesta no establece su resultado ni la futura mayoría en el Senado federal.

Foto de ilustración: El Capitolio Federal en Washington, 1997. Arquitecto del Capitolio, dominio público.

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