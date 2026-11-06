Las ventas inmobiliarias disminuyen en el 20,4% en el Líbano

El Líbano registró 41.138 ventas de bienes raíces en los nueve primeros meses de 2026, un 20,4% menos de un año antes. Sin embargo, su valor acumulativo aumentó en un 3,3%, alrededor de 4.55 millones de dólares. Septiembre mejoró el balance mensual sin borrar la caída de ventas durante el año. Estos datos actualizan la vigilancia del mercado pero no constituyen un índice de precios de vivienda. Las ventas a los extranjeros también están disminuyendo, sin medir todas las compras de la diáspora.

3

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

El mercado inmobiliario libanés registró 41.138 ventas entre enero y septiembre de 2026, en comparación con 51.683 al año anterior. El número de transacciones disminuyó en un 20,4%. Sin embargo, su valor acumulativo aumentó en un 3,3% a unos 4,55 millones de dólares. Estos desarrollos opuestos describen un mercado menos activo en términos de número de transacciones, pero cuyas cantidades registradas resisten.

El balance de nueve meses actualiza las cifras más degradadas desde el comienzo del año. No demuestra un aumento general de los precios de la vivienda. Los actos se refieren a distintas mercancías, en zonas y categorías cuyo peso puede variar.

Inmobiliaria : 10.545 ventas menos de nueve meses

La diferencia entre los dos períodos es de 10.545 transacciones. Esta es una comparación entre los primeros nueve meses de 2026 y los de 2025. Por lo tanto, esta disminución no debe considerarse como una disminución entre agosto y septiembre.

El valor de las operaciones sigue una trayectoria diferente. Está aumentando de alrededor de $4.40 mil millones a $4.55 mil millones. La cantidad de libras fue de 407,100 millones, en comparación con 394,090 millones al año anterior. La conversión en dólares se basa en una tasa de 89.500 libras por dólar.

Ventas inmobiliarias registradas de enero a septiembre Indicador 2025 2026 Cambio Número de ventas 51,683 41 138 -20,4% Valor total en miles de millones de dólares Acerca de 4.40 Aproximadamente 4.55 +3,3%

La reconciliación de estos dos conjuntos excluye una lectura basada únicamente en la cantidad total. Un mercado puede registrar más dinero con menos ventas si los bienes comercializados tienen un valor promedio más alto. Esto no es suficiente para explicar por qué este promedio está cambiando.

Septiembre mejora el balance sin borrar el descenso anual

Septiembre registró 6.589 ventas, en comparación con 5.145 en agosto. El número de operaciones aumenta en un 28,1% por mes. Su valor está creciendo más rápido, a casi 72.000 millones de libras, o alrededor de $804 millones.

Este ajuste mensual ayuda a mejorar la acumulación. No transforma los primeros nueve meses en un período de ventas crecientes. Las dos conclusiones son consistentes: septiembre es más activo que agosto, mientras que el total anual sigue siendo inferior a 2025.

Una comparación mensual también puede ser sensible al calendario de grabación. No permite, sin más información sobre los actos, hasta la fecha todos los acuerdos comerciales o pagos asociados.

El valor medio no mide el precio por metro cuadrado

La relación de las cantidades intercambiadas con el número de ventas proporciona un valor promedio por transacción. Este cálculo no constituye un índice de precios. En particular, mezcla tierras, viviendas y otros bienes, cuyas superficies y características difieren.

Un aumento de este promedio puede resultar de una mayor proporción de bienes caros. También puede reflejar cambios en los valores de determinadas categorías. Los datos agregados no permiten separar estos efectos.

Por lo tanto, sería incorrecto afirmar que todos los apartamentos habían recibido el 3,3%. Esta tasa se refiere al valor total de las transacciones registradas, no al precio de una propiedad comparable con un área y lugar constantes.

Las ventas netas a extranjeros disminuyen

Las ventas a extranjeros aumentaron de 1.141 a 603 en los primeros nueve meses, una disminución del 47,2%. Estas operaciones representan alrededor del 1,47% del total registrado en 2026.

Esta categoría no cubre todas las compras de la diáspora. Un libanés que vive en el extranjero no se clasifica automáticamente como comprador extranjero. Por lo tanto, las cifras no permiten la medición directa de la inversión inmobiliaria de todos los expatriados.

La siguiente lectura útil será la del último trimestre, con la misma distinción entre el número de actos, las cantidades registradas y los precios de bienes comparables. Nos permitirá ver si la mejora de septiembre continúa, sin confundir un mes más activo con una recuperación ya instalada.

Edificios residenciales en Líbano, fotografía de archivo publicada en abril de 2018. Una fecha de tiro sin establecer. Ilustración, sin identificación de mercancías vendidas en 2026. Completa foto preservada; clásico aderezo editorial. © François el Bacha for Libnanews.com.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews