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Ghineh El santuario olvidado de Adonis

En las alturas de Kesrouan, el sitio Ghineh alberga uno de los santuarios más olvidados del Líbano: adoración de Adonis.

En la roca, un bajorrelieve helenístico muestra una escena de caza: según la leyenda, que donde Adonis fue herido mortalmente por un jabalí.

Las gotas de su sangre, mezcladas con las lágrimas de Afrodita, habrían dado a luz a los anemones que florecen cada primavera en el Líbano.

No lejos de la tumba, un antiguo templo romano, el Palacio de Adonis, será transformado posteriormente en una iglesia bizantina.

El edificio fue destruido por el terremoto del año 550, dejando atrás las ruinas de un antiguo pueblo, entre pozos y lugares olvidados de la vida.

Sin embargo, varios mosaicos han pasado por los siglos casi intactos, decorados con figuras animales.

Cada primavera, los Adonias celebraron aquí el luto y luego el regreso a la vida del dios, en las fiestas reservadas a las mujeres.

Kesrouan, Líbano

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