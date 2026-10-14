Race Ashrafieh 10452 – Edition 2026

« Achrafieh, el punto de partida. Líbano, el destino final. Un nombre y un eslogan lleno de significado, emoción y nostalgia. Los elegimos porque estamos profundamente unidos a nuestro país, a su capital, Beirut, y a Ashrafieh, esta colina que se encuentra en las alturas de la ciudad […]

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« Achrafieh, el punto de partida. Líbano, el destino final. »

Un nombre y un eslogan lleno de significado, emoción y nostalgia.

Los elegimos porque estamos muy unidos a nuestro país, a su capital, Beirut, y a Ashrafieh, esta colina que está sobre las alturas de la ciudad y ocupa un lugar especial en el corazón de cada libanés.

Ashrafieh hace vibrar nuestra memoria colectiva, al igual que la roca Rauché, también conocida como Pigeon Rock, sigue siendo inseparable de la historia y los recuerdos de los habitantes de Beirut.

Esta roca siempre ha sido un refugio natural para aves, símbolos de libertad. Sus cavidades se han convertido en un refugio para palomas, como las calles de Achrafieh que también les ofrecen refugio. Y mientras los pájaros vuelan sobre las olas del Mediterráneo, otros extienden sus alas sobre los edificios de Achrafieh, sus calles y recuerdos.

El curso profesional de la carreraAshrafieh 10452se refiere simbólicamente a la superficie total del Líbano de 10.452 kilómetros cuadrados.

Cada paso de los participantes se convierte así en un homenaje a las medidas adoptadas por quienes han ayudado a construir la grandeza de nuestro país. Un país cuyas canciones continúan resonando, llevando en ellos la memoria de sus seres queridos, sus victorias y sus sueños.

¡Sí, Ashrafieh es el punto de partida!

El punto de partida del amor, pero también del sufrimiento y la resistencia.

El punto de partida para la excelencia en salud y educación, creatividad, cultura y patrimonio.

El punto de partida de alegría, bares y lugares de encuentro donde se expresa toda la energía de la juventud libanesa.

Ashrafieh es también esta zona donde la mezquita de Baydoun está junto a la iglesia de Notre-Dame-des-Dones, donde el llamado a la oración reúne canciones religiosas y perfumes inciensos.

Es la animación de sus calles, la efervescencia de sus establecimientos y el movimiento incesante de Beirut.

Es también su proximidad al puerto de la capital y sus silos devastados, testimonio de una tragedia que sigue profundamente arraigada en la memoria colectiva.

Finalmente, es esta agitación particular, querida por todos aquellos que aman a Ashrafieh y asisten a sus restaurantes siempre animados.

Pero Ashrafieh es también el punto de partida de una profunda e inquebrantable sensación de pertenencia nacional, en la que el Líbano sigue siendo nuestra única motivación, nuestro único horizonte y nuestro destino final.

Nos vemos el 25 de octubre de 2026

Hoy, como nueva edición de laraza Ashrafieh 10452, programado en25 octubre 2026, asociaciónEl camino correctose complace en extender una cálida invitación a los atletas profesionales, los entusiastas de la carrera y todos los entusiastas del deporte.

Esta invitación también es para aquellos que simplemente quieren compartir momentos de alegría, optimismo, música y canciones, en un ambiente festivo y agradable.

Invitamos a todos a unirse a nosotros para traer un mensaje común: contribuir a un cambio positivo, concreto y duradero en nuestra sociedad.

Nos embarcamos en esta aventura porque nos encanta hacer frente a los desafíos, independientemente de su naturaleza y escala.

Primero, hay las dificultades económicas que enfrentamos.

Luego están las pruebas en el sur del Líbano, sus habitantes y todo nuestro país.

También hay los desafíos relacionados con el clima de otoño, que tuvimos que enfrentar durante la edición anterior y que pudimos responder con profesionalidad.

Y sobre todo, hay este amor de la vida que sigue caracterizando a nuestro pueblo, a pesar de las crisis y pruebas que nuestro país está pasando.

Dos caminos, el mismo espíritu de solidaridad

El25 de octubre siguienteRenovamos nuestro compromiso con todos aquellos que aman el Líbano, así como con cada corredor y participante que elige unirse a nosotros.

Se ofrecerán dos cursos:

El curso profesional de 10 452 metros , destinado a corredores que deseen asumir un desafío deportivo.

, destinado a corredores que deseen asumir un desafío deportivo. El sendero Joy 2000m, diseñado para reunir a un público más amplio en un ambiente festivo y agradable.

Este segundo curso reunirá a libaneses, estudiantes y miembros de comunidades extranjeras de diferentes partes del país.

Todos se reunirán para correr por las calles de Ashrafieh y sus alrededores, y para llevar a cabo un mensaje destinado a resonar más allá de las fronteras del Líbano:

« Cuando Ashrafieh corre, todo el Líbano corre con ella. »

Correr para apoyar a los más vulnerables

El producto de este evento se dedicará a iniciativas encaminadas a mitigar las consecuencias de las difíciles condiciones en el Líbano.

Nuestro objetivo es ayudar a satisfacer las necesidades básicas de nuestros ciudadanos, incluyendo alimentos, vivienda, educación y atención médica.

Se prestará especial atención a las personas más vulnerables de nuestra sociedad.

Entre ellas figuran los ancianos, los niños huérfanos y las mujeres que siguen sufriendo diversas formas de discriminación.

A través de esta iniciativa, queremos hacer del deporte un verdadero instrumento de solidaridad y ayuda mutua, capaz de reunir energías alrededor de una causa humana y nacional.

Plaza Sassin en los colores del deporte, la música y la alegría

Este evento nunca pudo haber alcanzado esa dimensión sin el compromiso y el apoyo de empresas, industrias y medios libaneses.

También quisiéramos reconocer la contribución de clubes deportivos, asociaciones e instituciones que participan en la carrera y trabajan para su éxito.

Todos comparten la misma voluntad: hacer de este día una verdadera celebración de la vida, llenando laplaza Sassinede colores, deportes, música y alegría.

Es de este lugar emblemático, que encarna una parte importante de la memoria de Ashrafieh y Líbano, que deseamos enviar un mensaje positivo.

Un mensaje que recuerda que las instituciones y empresas libanesas son capaces, cuando trabajan juntos, de crear momentos de felicidad y transformar los espacios públicos en lugares de encuentro, vitalidad y esperanza.

Queremos demostrar que juntos podemos mantener vivo a nuestro país, celebrar lo que nos reúne y preservar esa energía que es la fuerza del pueblo libanés.

Es en Ashrafieh que empezamos… y es para el Líbano como un todo lo que avanzamos.

« Achrafieh, el punto de partida. Líbano, el destino final. »

Registro e información

Participar en elcarrera Ashrafieh 10452 – Edición 2026Se invita a las personas interesadas a registrarse en el sitio web de The Right Path o a ponerse en contacto con los organizadores directamente.

Fecha del evento:domingo 25 de octubre 2026

Lugar:Ashrafieh, Beirut, Líbano

Por supuesto:10.452 metros y 2.000 metros

Enlace de registro:

⁠https://therightpathngo.com/

Organizing Association: The Right Path

Teléfono:+961 81 175 924

Correo electrónico:events@therightpathngo.com

Instagram y Facebook:@therightpathngo

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