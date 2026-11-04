Salario mínimo: los negociadores permanecen divididos

El salario mínimo sigue siendo el centro de los debates sin un acuerdo anunciado el 4 de noviembre. Nabil Fahd afirma que los organismos económicos no han acordado una propuesta costosa. Los informes de Béchara Asmar conducen de algunos empleadores, sin una oferta común confirmada. Las prestaciones por terminación del servicio también complican las negociaciones. Queda por definir su posible calendario. El subsidio de transporte sigue una decisión separada y no constituye un aumento del salario mínimo. Las discusiones futuras deben aclararse entre sí.

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El salario mínimo en el Líbano sigue siendo de 28 millones de libras esterlinas en los debates en curso, sin ningún acuerdo anunciado sobre su próximo aumento. Al 4 de noviembre, los representantes de empleadores y sindicatos todavía no describen el estado de las negociaciones de la misma manera. Nabil Fahd afirma que los organismos económicos no han acordado una propuesta costosa. Béchara Asmar, por otro lado, evoca desde ciertos empleadores. Esta diferencia impide que las cantidades circulantes sean consideradas como una oferta común.

El comercio se reanudó a principios de septiembre dentro de la comisión índice. Se espera que esta semana se celebre una reunión con el Ministro de Trabajo, tras el aplazamiento de un nombramiento anterior. No se anuncia un calendario definitivo para la adopción. El desacuerdo se refiere a los ingresos mensuales, pero también a las obligaciones de las empresas con el Fondo Nacional de Seguridad Social.

Salario mínimo en el Líbano: dos lecturas de propuestas

El vicepresidente de las organizaciones económicas, Nabil Fahd, dijo que su posición aún no se ha discutido en cifras. Se distinguen sus intercambios internos de conversaciones con otras partes. Según él, los representantes de los empleadores no han establecido una cantidad o un límite aceptable para la capacidad de las empresas.

Fahd también se refiere a la cifra de $600 como un nivel considerado lógico por la otra parte. No lo presenta como una propuesta aceptada por los empleadores. Esta aclaración significa que citar una cantidad en una negociación no significa que un negociador se comprometa a apoyarla.

El Presidente de la Confederación General de Trabajadores Libaneses, Béchara Asmar, proporciona otra luz. Reporta aumentos del 70-80% previstos en algunos círculos económicos. El Grupo considera insuficientes en relación con la pérdida de poder adquisitivo. Sin embargo, esta declaración no permite que se haga una oferta formal a todos los órganos económicos.

Por consiguiente, los dos funcionarios hablan de diferentes niveles de debate. Asmar evoca ideas que circulan entre algunos interlocutores. Fahd afirma que queda por definir una posición colectiva. Reunirlos en una sola propuesta enmascararía la incertidumbre que rodea la reanudación de las conversaciones.

Un mínimo en libros, marcadores en dólares

El umbral de 28 millones de libras es de unos 313 dólares a razón de 89.500 libras por dólar. Esta conversión describe un valor comparativo. No transforma el mínimo legal en un salario nominado en dólares.

Asmar utiliza el mínimo de $450 antes de la crisis como punto de referencia. En 2019, alcanzó £675,000 a la tasa oficial de £1,507.5 por dólar. Por consiguiente, el aumento nominal desde este período no significa que los empleados hayan recuperado una remuneración equivalente.

Sin embargo, la comparación del dólar sigue siendo incompleta para medir el poder adquisitivo. Solo no es un índice del costo de la vida. El precio de la vivienda, el transporte o los servicios pueden cambiar del tipo de cambio. Los negociadores deben especificar lo que quieren corregir: el umbral salarial, los costos laborales o los beneficios sociales.

Asmar también excluye un mínimo de 1.200 dólares en las circunstancias actuales. Dijo que estaba abierto a compromisos. Esta disponibilidad no equivale a una aceptación de una suma específica o una renuncia a un aumento.

El pasivo social acompaña la discusión salarial

El otro punto delicado son las cantidades adeudadas por las empresas a CNSS para prestaciones por terminación del servicio. Una distribución de los pagos es una de las pistas discutidas. Queda por determinar la cantidad, duración y tratamiento de los intereses.

Fahd defiende dos trabajos paralelos: corregir el salario mínimo y hacer frente a estas obligaciones. Esperaba que ninguno de los dos archivos esperara la terminación del otro. Este método aún no es un acuerdo de aplicación.

Asmar establece una condición para cualquier ajuste: no debe aplazar el pago de los derechos de los empleados al final de su servicio. Por consiguiente, el debate se centra también en la forma de proteger a los beneficiarios mientras las empresas asumen sus obligaciones.

El transporte sigue una decisión separada

El subsidio de transporte corresponde a otro mecanismo, vinculado al precio de la gasolina. Su ajuste no constituye un aumento del salario mínimo. Ambas líneas pueden cambiar los ingresos desechables de un empleado, pero no son intercambiables.

Para los debates de noviembre, el punto que debe elaborarse sigue siendo una propuesta común y las condiciones que lo acompañan. En la próxima reunión se deben especificar los números defendidos por cada parte y el destino del expediente de la prestación por terminación del servicio.

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