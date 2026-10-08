Hezbollah y el poder libanés: detrás de la batalla por el desarme, una crisis que amenaza los cimientos del estado

En el Líbano, Nawaf Salam exigió el monopolio estatal de las armas, mientras que Naim Kassem rechazó cualquier desarme sin retiro israelí. Entre la presión estadounidense, las negociaciones y tensiones de Tampa en el Sur, el brazo de Hezbollah revela una crisis institucional importante en torno a la soberanía nacional libanesa.

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Nawaf Salam reclama el monopolio de la fuerza, Naim Kassem rechaza la rendición política y Washington exige resultados. Entre las posiciones israelíes en el sur, las negociaciones de Tampa y las divisiones gubernamentales, el conflicto se centra ahora en la misma definición de soberanía libanesa.

Nawaf Salam coloca las armas de Hezbollah en el corazón de la cuestión constitucional

El 7 de octubre de 2026, con motivo del centenario de la Constitución libanesa, Nawaf Salam pronunció un discurso que superó la conmemoración histórica. El Primer Ministro pone en el centro del debate una cuestión que los sucesivos gobiernos han evitado decidir: ¿quién realmente tiene el poder de decidir sobre la guerra y la paz en el Líbano? Su intervención, en la apertura de la exposición « Entre las líneas de la Constitución », establece un vínculo directo entre la soberanía popular, la autoridad de las instituciones y la existencia de fuerzas armadas más allá del control gubernamental. Sin limitar sus observaciones a Hezbollah, Salam apunta claramente a una situación en la que se pueden tomar decisiones militares fuera de los mecanismos constitucionales.

El Primer Ministro recuerda que el acuerdo de Taif no se limitó a redistribuir competencias entre instituciones. También prevé la disolución de las milicias y el restablecimiento de la autoridad del Estado en todo el territorio. However, more than three decades after its implementation, several fundamental provisions remain unimplemented. Salam subraya esta contradicción al recordar que los dirigentes políticos han aceptado cambios en la distribución del poder, al tiempo que han presentado reformas encaminadas a construir un Estado plenamente soberano. Esta lectura pone en tela de juicio una práctica política basada en la aplicación selectiva de los acuerdos institucionales.

La referencia a Taëf es de particular importancia. Históricamente, Hizbullah considera su arsenal como resistencia contra Israel y no puede asimilarse a las armas de las milicias de guerra civil. Esta distinción permitió mantener una situación excepcional después de la disolución oficial de las otras formaciones armadas. Nawaf Salam ahora coloca el debate dentro de un marco constitucional más amplio. Ya no es cuestión de determinar si las armas de Hezbolá son necesarias contra Israel. La cuestión es si una organización política puede mantener una capacidad militar duradera independiente de las instituciones nacionales de defensa.

Esta posición no es una nueva decisión de desarme. Sin embargo, refuerza la justificación institucional de los esfuerzos del Gobierno. El Primer Ministro procura establecer que el monopolio de la fuerza no es una reclamación impuesta por los Estados Unidos o Israel, sino una obligación derivada de la organización constitucional libanesa. Precisamente esta interpretación es que Hezbollah impugna cuando asocia las solicitudes de desarme con presiones extranjeras.

Naim Kassem se niega a disociar las armas de la retirada israelí

La posición de Hezbollah se basa en una lectura diferente de la soberanía. Bajo la dirección de Naim Kassem, el partido considera que la cuestión de su arsenal no puede separarse de la presencia militar israelí en el Líbano meridional, las operaciones israelíes y las garantías de seguridad ofrecidas a la población. Para sus funcionarios, pedir la entrega de armas mientras el ejército israelí mantiene posiciones en territorio libanés equivaldría a cambiar unilateralmente el equilibrio de poder.

Este argumento se basa en acontecimientos militares en los últimos meses. Las fuerzas israelíes siguen ocupando puestos en varios sectores del Sur. Los alrededores del castillo de Beaufort, las alturas de Ali al-Taher y las zonas cercanas a Litani se encuentran entre las áreas sensibles mencionadas en las discusiones diplomáticas. La destrucción de viviendas y restricciones al regreso de los residentes también complica la normalización de la situación. Hezbollah utiliza estos elementos para defender el mantenimiento de una resiliencia hasta que el retiro israelí esté completo.

El partido no rechaza necesariamente ningún debate sobre el futuro de sus armas. Sin embargo, sus posiciones favorecen un diálogo interno, realizado sin un ultimátum externo. Esta distinción es fundamental. Una negociación nacional sobre una estrategia de defensa no produce las mismas obligaciones que un calendario de desarme definido bajo la presión de los Estados Unidos. En el primer caso, Hezbollah podría tratar de negociar el papel de sus capacidades militares en un acuerdo nacional. En el segundo, se enfrentaría con el requisito de entregar su arsenal sin colateral para obtener las contrapartes que él afirma.

La dificultad es que ambas partes no están de acuerdo en el orden de las decisiones. El gobierno defiende el fortalecimiento de la autoridad estatal como condición de soberanía. Hezbollah cree que la desaparición de las amenazas israelíes debe preceder a cualquier cambio fundamental en su maquinaria militar. Esta divergencia impide que el conflicto se reduzca a una mera cuestión de tiempo. Se refiere a la definición misma de la seguridad nacional.

Washington exige acciones y ya no quiere contentarse con las declaraciones

Las demandas estadounidenses añaden presión directa al gobierno. Los funcionarios de Washington presentan su política libanesa como un proceso que conduce a una autoridad estatal exclusiva en su territorio, sus armas y sus decisiones de seguridad. Esta orientación va más allá de los arreglos militares para reducir el enfrentamiento en la frontera. Su objetivo es una transformación duradera de las relaciones entre las instituciones libanesas y Hezbolá.

Las declaraciones estadounidenses del 7 de octubre muestran que Washington no considera suficientes compromisos políticos. Los funcionarios de los Estados Unidos están pidiendo medidas verificables respecto de la infraestructura militar de Hezbollah, especialmente en zonas cercanas a la frontera. Quieren impedir que se reconstruya la destrucción de las instalaciones tras un posible retiro israelí. Esto exige una responsabilidad considerable para el ejército libanés: controlar las zonas sensibles y evitar el enfrentamiento directo con una organización armada en la sociedad libanesa.

El ex diplomático estadounidense Dennis Ross defendió un enfoque basado en la verificación concreta de los compromisos libaneses. Destaca la necesidad de ver el desmantelamiento real de la infraestructura militar y de impedir su reasentamiento. Esta posición refleja la desconfianza continua de los mecanismos basados únicamente en las garantías políticas.

Washington también cree que Hezbollah tiene una gran responsabilidad por la situación actual en el sur del Líbano. Los funcionarios estadounidenses creen que sus operaciones militares proporcionaron a Israel los argumentos necesarios para justificar sus acciones contra las posiciones del partido. This interpretation is challenged by Lebanese officials who denounce the continue of Israeli operations despite security arrangements.

Por lo tanto, el gobierno de Nawaf Salam está sujeto a dos requisitos difíciles. Debe demostrar a los estadounidenses que el estado está recuperando efectivamente el control de las armas. Pero también debe impedir que la aplicación coercitiva de esta política cause un enfrentamiento interno. El margen de maniobra es aún más estrecho porque Washington no parece dispuesto a considerar el único compromiso verbal del gobierno como resultado suficiente.

Trampa de negociaciones de Tampa: desarme sin retiro israelí

Las discusiones anunciadas en Florida alrededor del 20 de octubre son un plazo decisivo. Las autoridades libanesas quieren que se avance en la retirada israelí, la liberación de prisioneros y el despliegue del ejército en las zonas actualmente ocupadas. Sin embargo, la información disponible el 8 de octubre no confirma definitivamente la celebración de la reunión ni la existencia de un acuerdo sobre su programa.

La principal dificultad radica en los objetivos divergentes de los participantes. El Líbano está tratando de restablecer su autoridad territorial. Israel quiere garantías que impidan que Hezbollah reconstruya sus capacidades militares cerca de la frontera. Los Estados Unidos son partidarios de un mecanismo para verificar los compromisos en materia de seguridad y prepararse para una evolución política más amplia.

Un funcionario diplomático internacional señala que los debates siguen estando bloqueados por la falta de progresos israelíes en el cumplimiento de las expectativas del Líbano. Según la información disponible, Israel desea mantener la posibilidad de intervenir militarmente cuando considera que aparece una amenaza. Esta posición contradice directamente el objetivo libanés de restablecer la soberanía completa sobre los territorios afectados.

El desacuerdo incluye áreas en las que el ejército libanés podría desplegarse después de un retiro israelí. Washington apoya un enfoque experimental del sector. El ejército libanés se encargaría de proporcionar seguridad, impedir el regreso de la infraestructura militar de Hezbollah y controlar las zonas afectadas. Pero Israel también trataría de mantener una capacidad de intervención.

Este enfoque plantea un riesgo para Beirut. El Estado puede ser considerado responsable de la seguridad de zonas donde un ejército extranjero mantendrá la posibilidad de realizar operaciones. La autoridad libanesa estaría entonces sujeta a limitaciones que limitarían su ejercicio efectivo.

Para Hezbollah, tal situación reforzaría el argumento de que el desarme no garantiza la retirada israelí. Para Nawaf Salam, complicaría la demostración de que el fortalecimiento del Estado realmente restaura la soberanía.

Castillo de Beaufort y las alturas del Sur se convierten en cuestiones estratégicas

Las posiciones israelíes en torno al castillo de Beaufort ilustran la dimensión territorial del conflicto. Esta fortaleza domina una parte importante del sur del Líbano. Las alturas circundantes permiten monitorear varios ejes y localidades. Por lo tanto, su control representa una cuestión militar que supera el único valor simbólico del sitio.

Las autoridades libanesas están solicitando la retirada israelí de las aldeas de la zona para permitir el despliegue del ejército. Los debates también deben centrarse en la destrucción y las restricciones impuestas a los habitantes.

Israel representa un enfoque diferente. Sus oficiales militares consideran que ciertas alturas son posiciones esenciales para prevenir la infiltración o el ataque contra las localidades septentrionales israelíes. Este enfoque se basa en particular en las lecciones aprendidas del ataque del 7 de octubre de 2023.

La cuestión de las alturas de Ali al-Taher y las proximidades del castillo de Beaufort muestra que el conflicto no sólo se refiere al número de combatientes o misiles Hezbollah. También cubre el control de relieves, carreteras y espacios habitados.

Un cambio duradero en estas posiciones podría transformar las condiciones de vida del pueblo del Sur. Las aldeas afectadas podrían seguir sujetas a restricciones a la circulación y la reconstrucción. El regreso de los desplazados internos dependerá entonces de las decisiones militares adoptadas más allá del control de las autoridades libanesas.

Por lo tanto, el gobierno debe defender simultáneamente dos objetivos: asegurar el retiro israelí y fortalecer la presencia del ejército. Uno no garantiza automáticamente al otro.

El ejército libanés enfrenta una misión políticamente explosiva

El ejército es el principal instrumento de que dispone el Estado para aplicar su política de soberanía. Sin embargo, las misiones que le solicitaron excedieron mucho el control territorial tradicional.

Debe garantizar la seguridad en las zonas afectadas por la lucha, el control de los movimientos de armas, la prevención de la reconstrucción de la infraestructura militar y la preparación para su despliegue en zonas evacuadas por Israel. Estas responsabilidades requieren considerables recursos humanos, técnicos y financieros.

La información publicada el 8 de octubre se refiere a los programas de capacitación realizados con más de siete países. Estos ejercicios incluyen misiones terrestres y aéreas avanzadas. Demuestran esfuerzos para fortalecer la capacidad operacional de la institución militar.

Pero los recursos materiales son sólo parte del problema. El ejército también debe preservar su cohesión en un país donde la cuestión de las armas de Hezbolá divide profundamente las fuerzas políticas.

Una operación para imponer el desarme por la fuerza plantearía diferentes riesgos para una misión de vigilancia realizada en virtud de un acuerdo político. En el primer caso, el ejército podría enfrentar resistencia armada. En segundo lugar, debería verificar el cumplimiento de los compromisos negociados.

The information available does not indicate that an order of direct military confront with Hezbollah was given. Por otra parte, muestran que las demandas estadounidenses y las expectativas israelíes colocan a la institución antes de aumentar sus responsabilidades.

Esta distinción es esencial. El deseo de fortalecer la autoridad del Estado no significa que se haya decidido una operación interna de desarme coercitivo.

Doscientos millones de dólares: la financiación iraní complica el equilibrio de poder

El debate sobre las armas llega en un momento en que la nueva información se relaciona con los recursos financieros de Hezbollah. Two informed sources claim that the party received $200 million from Iran in the previous month. Estos fondos estarían destinados a ayudar a los libaneses desplazados por la guerra con Israel.

Según los informes, las transferencias se realizaron a pesar del fortalecimiento de las sanciones estadounidenses. Intermediaries reportedly required commissions representing up to four times the usual rates, due to the risks involved. Algunos informes sugieren una comisión de hasta un 20%.

Hezbollah reconoció que había obtenido recursos financieros para la ayuda, sin confirmar su origen o cantidad exacta avanzada. El Departamento de Estado de Estados Unidos desafió la información sobre una transferencia iraní de esta magnitud.

Estas versiones conflictivas impiden la presentación de los 200 millones de dólares como financiación definitiva. Sin embargo, revelan un reto importante: la capacidad de Hezbollah para retener recursos financieros a pesar de las sanciones y dificultades regionales.

La financiación para los desplazados internos también tiene una dimensión política. En las zonas afectadas por la destrucción, la capacidad de apoyar a las familias y financiar determinadas reparaciones ayuda a mantener la influencia social. Esta actividad no se confunde con la financiación militar, sino que opera en el mismo entorno político.

Por consiguiente, para el Estado libanés el problema va más allá de la cuestión de las armas. También se refiere a la capacidad de las instituciones públicas para prestar servicios y protección social en las zonas donde Hizbullah tiene redes de asistencia.

Tres años después del 7 de octubre, el registro militar alimenta las divisiones

El tercer aniversario del ataque del 7 de octubre de 2023 tuvo lugar en un contexto muy diferente al que prevalecía al comienzo de la confrontación. Los combates han causado una destrucción significativa en el Líbano y han alterado las condiciones militares en el Sur.

Las declaraciones de Hizbullah en esa ocasión reafirmaron su compromiso con la causa palestina. Describen la continuación del conflicto como consecuencia de la ocupación y las operaciones israelíes.

Sin embargo, las consecuencias de la guerra también alimentan las preguntas sobre las opciones estratégicas del partido. La destrucción, el desplazamiento y la pérdida de vidas han afectado profundamente a las regiones afectadas.

El debate incluye la relación entre los objetivos militares anunciados y los resultados logrados. La acción puede producir un efecto táctico sin garantizar una ventaja política duradera. La capacidad de confrontación también debe distinguirse de la capacidad de proteger a las personas y preservar la infraestructura.

Estas cuestiones revisten particular importancia en el debate sobre el desarme. Los partidarios del monopolio estatal de la fuerza creen que las decisiones militares deben estar sujetas a responsabilidad política nacional. Hezbollah cree que sus capacidades siguen siendo necesarias ante Israel.

Por consiguiente, la diferencia se refiere tanto al historial de enfrentamientos anteriores como a la preparación de posibles confrontaciones futuras.

Crisis institucional sin solución inmediata

Al 8 de octubre de 2026, no había un acuerdo político completo para resolver la cuestión de las armas de Hezbollah. Nawaf Salam mantiene su demanda de soberanía institucional. Naim Kassem defiende el mantenimiento de una resiliencia relacionada con la amenaza israelí. Washington pide resultados verificables, mientras que Israel busca mantener las salvaguardias militares sobre el terreno.

Las negociaciones de Tampa pueden cambiar ciertos parámetros, en particular si conducen a retiros israelíes y a un despliegue más amplio del ejército libanés. Pero su historial y resultados siguen siendo inciertos en el momento de la información disponible.

Tampoco el gobierno tiene un mecanismo acordado por todas las partes para integrar o desmantelar las capacidades militares de Hezbollah. No se establece un calendario de consenso. Se siguen impugnando los procedimientos de vigilancia, las garantías de seguridad y el tratamiento de la infraestructura militar.

El desacuerdo contrasta así dos conceptos de soberanía. La primera es la exclusividad institucional de las decisiones militares. El segundo considera que sigue siendo necesaria una capacidad de resistencia independiente siempre que el Estado no pueda garantizar la protección del territorio contra Israel.

Esta oposición se manifiesta en decisiones gubernamentales, negociaciones diplomáticas y debates sobre el papel del ejército. También se refiere a los habitantes del Líbano meridional, cuyo regreso y reconstrucción dependen de la cambiante situación de seguridad.

Por lo tanto, la crisis no se limita a una confrontación entre Nawaf Salam y Naim Kassem. Encomia el funcionamiento de las instituciones, la definición de la defensa nacional y las condiciones en que el Líbano puede ejercer su autoridad sobre todo su territorio.

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