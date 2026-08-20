Líbano del Sur: ¿Puede la fórmula Berri desbloquear la retirada?

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Nabih Berri propone una secuencia precisa para romper el estancamiento en el sur: detener las operaciones israelíes, retirar a Israel a la frontera internacional e inmediatamente desplegar el ejército libanés, que se convertirá en la única fuerza armada al sur de Litani. Esta fórmula coloca a Washington en el centro del plan, pero se enfrenta a la repetida negativa de varios funcionarios israelíes a considerar un retiro sin el desarme previo de Hezbolá. Dos meses antes de las elecciones israelíes del 27 de octubre, el margen de maniobra de Benjamin Netanyahu se redujo aún más mediante una campaña marcada por la competencia de derecha y la sobrecarga de seguridad.

ElNabih BerriEl miércoles 19 de agosto, Ain al-Tiné, presentó un elemento más preciso en las deliberaciones sobre el sur del Líbano. A una delegación de laAmerican Task Force for Lebanon, dirigido por el ex embajador de estados unidosEdward GabrielEl Presidente del Parlamento ha establecido una secuencia en tres etapas: Israel detiene sus operaciones, sus fuerzas se retiran a la frontera internacional y el ejército libanés se despliega inmediatamente.

Berri agregó un cuarto elemento esencial. En la zonasur de Litaniel ejército libanés se convertiría en la única fuerza armada.

La formulación es políticamente importante. Sin embargo, no es en sí mismo un compromiso con el desarme general de Hezbolá en todo el territorio libanés. Se refiere explícitamente a la zona sur de Litani y vincula su control militar exclusivo con un retiro israelí.

Esta articulación constituye el núcleo de la propuesta:retiro israelí contra el despliegue del ejército, con una orden de ejecución claramente definida.

Berri propone la retirada israelí seguida por el ejército

El Presidente del Parlamento ya no está pidiendo una cesación del fuego. Describe lo que debe ocurrir inmediatamente después de un retiro israelí.

En su esquema, no habría vacío militar entre la salida de las fuerzas israelíes y el regreso de la autoridad libanesa. El ejército entraría en los evacuados y desempeñaría la función militar sola.

Esta aclaración responde a uno de los principales argumentos presentados por Israel para mantener sus posiciones en el Líbano. The Government ofBenjamin Netanyahuafirma que su ejército debe mantener una zona segura mientras Hezbollah siga siendo capaz de amenazar al norte de Israel.

Berri revierte la lógica. Primero pidió que se pusiera fin a las operaciones y se retirara Israel. El Líbano proporcionará entonces la garantía territorial: el ejército desplegará y tendrá el monopolio de armas al sur del Litani.

Esta diferencia en secuencia sigue siendo uno de los principales puntos de bloqueo.

Hasta la fecha, las negociaciones realizadas bajo mediación estadounidense no han podido conciliar plenamente esas posiciones. En la séptima sesión de debate celebrada en Roma a principios de agosto, Israel se negó a retirarse de un nuevo sector. Solicitó anteriormente la verificación de que las Fuerzas Armadas Libanesas controlaban efectivamente dos zonas piloto ya afectadas por el plan.

Ningunooctava reuniónes, en esta etapa, confirmado.

Berri pide a Trump que consiga el movimiento israelí

Nabih Berri aborda principalmente su propuesta a Washington.

Frente a Edward Gabriel y a la delegación estadounidense, el orador considera queEstados Unidoseran el único país capaz de obligar a Israel a cesar sus operaciones y retirarse. He directly appointed the PresidentDonald Trumpcomo el líder con el apalancamiento necesario.

Esta insistencia refleja la división de roles que Berri busca establecer.

Beirut puede contraer compromisos relativos a su propio territorio. Puede decidir sobre el despliegue del ejército y el principio de un monopolio de armas. Sin embargo, no puede ordenar la retirada del ejército israelí.

Por lo tanto, la demanda estadounidense es producir la reciprocidad que actualmente falta en el proceso.

Edward Gabriel indicó que transmitiría las posiciones expresadas a Ain al-Tiné a funcionarios estadounidenses. Su gira tuvo lugar cuando Washington aumentó los contactos entre Beirut e Israel para evitar el colapso del marco de negociación.

La diplomacia americana tiene un peso especial. Los Estados Unidos desempeñaron un papel central en la conclusión del marco negociado en junio. También participan en debates militares para definir las modalidades de retirada, despliegue y verificación del Líbano.

Pero la declaración de Berri plantea implícitamente una pregunta más difícil:¿Puede Washington obtener de Israel un retiro que varios miembros importantes del gobierno israelí dicen rechazar públicamente?

En Israel, varios ministros rechazan el principio de retirada

Hoy es uno de los obstáculos más visibles a la fórmula libanesa.

El Ministro de Defensa de Israel,Israel KatzRepetidamente afirmó que las fuerzas israelíes permanecerían en el sur del Líbano. Hasta junio mencionó una presencia duradera en las « zonas seguras » ocupadas por Israel en Líbano, Siria y Gaza.

El 9 de julio, después de que Donald Trump se hubiera referido a un retiro israelí, Katz respondió que Israel no había solicitado permiso de nadie para entrar en el Líbano y no necesitaba permiso para quedarse.

El 13 de agosto, tras la crítica estadounidense, matizó esta posición sin aceptar el principio de retirada inmediata. He linked the departure of the Israeli army to thedesarme de Hezbollah.

Esta condición mantiene desacuerdo sobre la secuencia de pasos.

Berri propone: retiro, despliegue del ejército, control exclusivo al sur de Litani.

Katz defiende una lógica diferente: desarme verificado de Hezbollah antes del retiro.

Ministro de Hacienda israelí,Bezalel Smotrich, fue más lejos. Alegó que no habría retirada israelí del Líbano meridional mientras Hezbolá existiera en el Líbano y tuviera capacidad militar. In particular, he included the Beaufort region in the areas Israel should retain.

El Ministro de Seguridad Nacional,Itamar Ben-GvirTambién defendió la continua existencia de fuerzas israelíes en el Líbano y rechazó la idea de que un acuerdo negociado por Washington podría obligar automáticamente a Israel a evacuar las posiciones ocupadas.

No todas estas declaraciones constituyen la posición diplomática definitiva de Israel. Sin embargo, muestran la presión política sobre Netanyahu tan pronto como se menciona un retiro.

Las elecciones israelíes están intensificando aún más la ecuación

El calendario político israelí refuerza esta dificultad.

Las elecciones parlamentarias están programadas27 octubre 2026Por lo tanto, la campaña ha entrado en su fase decisiva. Las cuestiones de seguridad, guerra y control de los territorios ocupados son fundamentales para el enfrentamiento político.

Educación primariaLikud, organizado el 17 de agosto, confirmó la competencia interna alrededor de figuras posicionadas muy bien. Netanyahu mantuvo un fuerte control de su partido, pero debe proteger simultáneamente a su electorado de la competencia de formaciones más radicales.

Smotrich se encuentra en una difícil situación electoral. Su partido de sionismo religioso no puede cruzar el umbral electoral según varias encuestas. Esta fragilidad conduce a una línea particularmente dura sobre cuestiones territoriales y de seguridad.

En este contexto, aceptar una retirada completa del Líbano podría exponer a Netanyahu a la acusación de ceder bajo presión estadounidense.

Los funcionarios israelíes citados por la prensa israelí ya han descrito una retirada completa del Líbano como políticamente extremadamente difícil para el Primer Ministro. Algunos fueron tan lejos como para hablar de posible « suicidio político ».

Esta dimensión electoral no hace posible decir que un compromiso es imposible. Sin embargo, reduce el espacio disponible para negociarlo antes de la elección.

La cuestión libanesa también forma parte de un debate israelí más amplio. Netanyahu también defiende una posición exigente sobre Gaza, donde se niega a que la retirada preceda a un desarme efectivo de Hamas.

La lógica de seguridad defendida es por lo tanto similar en varios frentes:el desarme debe preceder a la retirada en lugar de tener éxito.

Esto es precisamente lo contrario de la secuencia que Berri busca obtener en el sur del Líbano.

Lo que el monopolio militar realmente significaría

Sin embargo, la propuesta libanesa no puede evaluarse únicamente sobre la base de declaraciones políticas.

Para que el ejército se convierta en la única fuerza armada al sur del río Litani, debe poder ejercer un control permanente sobre el terreno.

Esto requiere una rápida entrada en áreas evacuadas por Israel. Los militares deben entonces establecer posiciones, controlar caminos, vigilar movimientos armados, asegurar aldeas y permitir el regreso de los habitantes.

Por lo tanto, el control no puede limitarse a la presencia simbólica de algunas unidades.

La experiencia de las áreas piloto ya muestra la dificultad del ejercicio. Israel necesita mecanismos de verificación antes de que continúe retirando. Por su parte, el Líbano considera que la presencia israelí y las continuas huelgas obstaculizan el despliegue normal de su ejército.

El problema es también material.

Las Fuerzas Armadas Libanesas deben contar con personal, vehículos, comunicaciones, equipo de vigilancia y capacidad logística suficiente para mantener las zonas transferidas a él.

Así pues, el apoyo internacional se vincula directamente con el contenido de la propuesta Berri. Una promesa de despliegue sólo tiene valor operacional si el ejército tiene los medios para ejecutarlo.

Las deliberaciones internacionales sobre el apoyo a las fuerzas armadas libanesas se centran específicamente en esas necesidades: equipo, logística, capacitación, financiación y capacidad para ejercer la autoridad del Estado de manera sostenible.

El debate sobre la retirada israelí y el debate sobre el fortalecimiento del ejército se han vinculado inextricablemente.

Hezbollah: Berri y Geagea no proponen la misma secuencia

La cuestión de las armas deHezbollahsigue siendo el punto político más sensible.

Las formulaciones deben distinguirse aquí.

Berri habla del monopolio de armas del ejércitosur de LitaniIsrael se ha retirado a la frontera internacional. Por lo tanto, su compromiso está definido territorialmente y condicionado por un paso previo.

The Head ofFuerzas libanesas,Samir Geagea, formula el problema de manera diferente.

Geagea cree que la demanda de retirada israelí debe ir acompañada del desarme de Hezbolá. Se niega a tratar la retirada como cuestión independiente de la de las armas escapadas del Estado.

Ambas posiciones pueden converger en un objetivo: restaurar la autoridad del Estado y dar al ejército el monopolio de la fuerza legítima.

Sin embargo, difieren en el método y especialmente en la secuencia.

La fórmula de Berri se basa en un movimiento israelí inicial seguido de un despliegue libanés exclusivo en la zona evacuada.

La posición de Geagea hace hincapié en una progresión paralela entre la retirada israelí y el desarme.

Esta sombra es importante. Prohíbe presentar la declaración de Berri como aceptación explícita del desarme inmediato y general de Hezbollah.

También prohíbe la conclusión de una ruptura definitiva entre las distintas posiciones libanesas. Parte de las negociaciones es si estos enfoques pueden transformarse en medidas verificables en el mismo proceso.

¿Por qué la fórmula Berri todavía puede fallar

El primer obstáculo sigue siendo la continuación de las operaciones israelíes.

Hits killed again11 personas en el Líbano el 15 de agosto, en una de las escaladas más mortales desde que la tregua entró en vigor en junio. Israel afirmó haber apuntado a Hezbollah. Las autoridades libanesas han denunciado ataques que socavan las negociaciones y la estabilización del Sur.

Esto hace difícil establecer un mecanismo basado en un cese duradero de las operaciones.

El segundo obstáculo se refiere a los sectores ocupados y en disputa. Las partes todavía no tienen un calendario común para pasar progresivamente de las zonas piloto a la retirada total.

El tercero se refiere a la verificación.

Las deliberaciones se centraron en la posible intervención de terceros países para supervisar el cumplimiento de los compromisos. Pero Beirut negó, el 13 de agosto, que ya se había llegado a un acuerdo definitivo en una lista de países confiados a esta misión.

Sin un mecanismo aceptado por ambas partes, se podrá impugnar cada paso.

Israel podría considerar insuficiente el control libanés. Beirut podría estimar que Israel está utilizando los requisitos de verificación para aplazar indefinidamente su retirada.

El cuarto obstáculo es político. Hezbollah sigue rechazando el desarme impuesto mientras Israel ocupe territorios libaneses. Israel ahora se niega a retirarse hasta que Hezbolá sea desarmado.

El riesgo es quecondición circularcada uno requiere que el otro acto primero.

La fórmula Berri trata precisamente de romper este círculo arreglando un orden. Pero por el momento esta orden sigue siendo rechazada por funcionarios israelíes que requieren el desarme previo o, por lo menos, verificada en paralelo con la retirada.

Cuatro pruebas para determinar si la fórmula funciona

Por consiguiente, el alcance real de la declaración del 19 de agosto se medirá sobre el terreno, no en formulaciones diplomáticas.

La primera prueba será la deretiro verificable de israelun nuevo sector. Después de las dificultades encontradas en el séptimo período de sesiones, un nuevo movimiento sería el primer signo tangible de desbloqueo.

El segundo serádespliegue inmediato del ejército libanésen la zona evacuada. Cualquier demora entre las dos operaciones alimentaría las objeciones israelíes y debilitaría la propuesta de Berri.

El tercero serácontrol exclusivo eficaz. La presencia del ejército tendrá que corresponder a un verdadero dominio militar de la zona, no sólo un cambio de bandera o la instalación de algunos puestos.

El cuarto seráretorno sostenible de los habitantes. La estabilización del Sur no puede considerarse alcanzada hasta que los desplazados puedan regresar a sus aldeas sin temor a nuevas huelgas o a nuevos combates.

La declaración de Berri proporciona una secuencia más legible que las posiciones libanesas expresadas hasta ahora: detener las operaciones, el retiro, el despliegue del ejército y el monopolio militar del Estado al sur de Litani. Pero no resuelve la cuestión de la verificación, la cuestión del tiempo o el desacuerdo sobre las armas de Hezbollah más allá de esa zona.

Por encima de todo, llega en un momento en que varios ministros israelíes están haciendo del Líbano un argumento para la seguridad interna y la campaña del 27 de octubre está empujando a las fuerzas de derecha para reforzar sus posiciones. La siguiente pista clave, por lo tanto, no vendrá de una nueva declaración en Beirut, sino de la capacidad de Washington para obtener una primera retirada verificable de Israel, a la que respondería inmediatamente un despliegue libanés.