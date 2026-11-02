Inteligencia Artificial: Europa enfrenta el desafío del hardware

Europa quiere desarrollar inteligencia artificial pero debe tener el cálculo necesario, electricidad y habilidades. Las instalaciones modulares presentadas por Nvidia prometen acortar ciertos pasos sin poner en funcionamiento un centro de datos completo en pocos días. El archivo también examina el uso industrial y la dependencia de los proveedores. La maestría de datos y software, así como el acceso al equipo de empresas y universidades, siguen siendo fundamentales para transformar estas inversiones en capacidades realmente utilizables.

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Europa quiere desarrollar sus usos de la inteligencia artificial, pero los recursos necesarios siguen siendo un tema central. La competencia consiste en procesadores, centros de datos, electricidad y redes. La calidad de los modelos no es suficiente para garantizar su despliegue.

En la conferencia del GTC celebrada en Berlín, Jensen Huang, jefe de Nvidia, destacó las instalaciones modulares para los centros de datos. Promete reducir ciertos tiempos de preparación. Sin embargo, estos módulos no eliminan los requisitos energéticos ni el trabajo de conexión.

Inteligencia artificial: la brecha también se relaciona con el cálculo

Según estimaciones publicadas el 22 de octubre, Europa tendría alrededor del 5% de la capacidad informática mundial dedicada a la inteligencia artificial. La participación de los Estados Unidos alcanzaría aproximadamente el 75%.

Esta comparación abarca la infraestructura disponible. No mide la calidad de la investigación europea. Tampoco cubre todas las formas de computación informática. Esta distinción evita convertir un indicador material en una clasificación general de las capacidades científicas.

Las empresas europeas necesitan recursos para formar y explotar modelos. Esto requiere procesadores avanzados, memoria de alto rendimiento y conexiones rápidas. Las instalaciones también deben enfriar el equipo y mantener su funcionamiento. Si estos recursos siguen siendo escasos o costosos, el desarrollo local se hace más difícil.

La falta de capacidad puede entonces aumentar el uso de plataformas externas. Las empresas también dependen de las condiciones comerciales establecidas por sus proveedores. Por lo tanto, el problema no es sólo la disponibilidad de máquinas. Se refiere a las condiciones de acceso y control del cálculo.

Módulos para acortar parte del sitio

El sistema presentado por Nvidia se basa en una infraestructura modular preparada con socios. Las unidades se transportan a un sitio ya desarrollado. Su forma es cercana a la de un contenedor.

Jensen Huang afirma que esta organización podría reducir la preparación de un sitio de varios meses a unos pocos días. Esta promesa de liderazgo no significa que un centro completo de datos se ponga en funcionamiento dentro de unos días.

La zona de recepción debe tener suficiente alimentación. También requiere enfriamiento, conexiones, autorizaciones y conexión a la red. La preparación industrial de los módulos no elimina estos pasos. Cubre parte de la instalación, no todas las condiciones necesarias para su funcionamiento.

Sin embargo, la estandarización puede facilitar el montaje del equipo. También permite un aumento gradual de la capacidad. Una organización puede agregar unidades según sus necesidades. En la presentación de Nvidia, esta ventaja es particularmente relevante para los actores que desean desarrollar su infraestructura en etapas.

Usos industriales aumentan la demanda

Nvidia también presenta un pasaje a lo que llama inteligencia artificial física. Estas son aplicaciones relacionadas con fábricas, máquinas, coches y robots. Estos usos van más allá de las interfaces que responden a preguntas. Colocan el procesamiento de datos en contacto con el equipo industrial.

Jensen Huang menciona a Siemens, Mercedes-Benz y Audi entre sus socios europeos. El grupo también afirma haber invertido diez mil millones de dólares en start-ups y socios europeos en el año anterior.

Estas aplicaciones incluyen mantenimiento, diseño y planificación. Su difusión puede aumentar la necesidad de procesamiento y circulación de datos. También requiere conexiones confiables. Los usos industriales crean así sus propios requisitos de infraestructura.

La seguridad y la fiabilidad también ocupan un lugar especial. Una aplicación para un robot o sistema industrial no cumple las mismas limitaciones que una herramienta de conversación. Estos equipos requieren pruebas adaptadas a su funcionamiento y los riesgos de su uso.

Dependencia sobre cómo funciona el software

El acceso a los procesadores es parte del problema. El control de datos, actualizaciones y operación también es importante. Las seguridades de Palantir sobre su sistema militar Maven ilustran esta otra dimensión de dependencia.

En declaraciones notificadas el 22 de octubre, Palantir trató de tranquilizar a los europeos sobre su sistema militar Maven. La empresa afirma que no contiene un dispositivo para desactivarlo remotamente. También sostiene que los clientes mantienen el control operacional del software adquirido.

Estas garantías son adelantadas por el proveedor. Según la información publicada en esa fecha, Francia y Alemania no han adoptado este sistema para sus ejércitos. Sus preocupaciones se refieren a la dependencia estadounidense.

Esta cuestión está en consonancia con la de las infraestructuras de inteligencia artificial. ¿Cómo controlan los usuarios las herramientas de las que dependen? También abarca datos, actualizaciones y la disponibilidad de alternativas cuando las condiciones de suministro cambian.

Esta lectura de la soberanía digital no requiere necesariamente la fabricación local de cada componente. Pide conocer las dependencias y sus consecuencias prácticas. Se refiere a la continuidad del funcionamiento, así como a la propiedad del equipo. Por lo tanto, el control real no se limita a la ubicación física de los servidores.

La electricidad y las aptitudes siguen siendo esenciales

El desarrollo de las capacidades europeas depende de varias condiciones materiales y humanas. La inversión pública y privada debe ir acompañada de redes eléctricas apropiadas. También es necesario entrenar a los ingenieros necesarios para la instalación y operación. La compra de equipo no responde a estas necesidades.

También se necesitan normas claras de datos. La competencia es importante para asegurar que los recursos no se concentren entre unos pocos jugadores. El acceso al cálculo se refiere a las empresas, pero también a las universidades. Su capacidad para utilizar las instalaciones depende de la utilidad de la inversión.

El aumento de la infraestructura plantea finalmente la cuestión de sus costos energéticos y su impacto ambiental. Estas limitaciones deben integrarse en el despliegue. Unidades más rápidas para instalar no se dispensan con este examen.

Por lo tanto, el éxito de una inversión se mide por los usos que hace posible, en lugar del número de servidores solos. Las organizaciones deben poder desarrollar sus soluciones, explotarlas y examinarlas. También deben retener opciones a sus proveedores. Para las instalaciones modulares presentadas, los costos, las conexiones y los resultados de los despliegues efectivos siguen siendo documentados.

Fuentes

Al Joumhouria, 2 de noviembre de 2026, página 10.

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