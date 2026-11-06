Ejército libanés: apoyo canadiense en acción

El Canadá ha informado de un balance de 6 millones de dólares C para las Fuerzas Armadas Libanesas desde el 20 de mayo de 2025. Los almacenes rehabilitados en Kfarchima ilustran el apoyo concreto. La visita de Youssef Raji a Ottawa debe especificar el siguiente paso, sin convertir las cantidades ya anunciadas en un nuevo sobre militar concedido esta semana.

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El apoyo canadiense para el ejército está en la agenda con la visita de Youssef Raji a Ottawa. Su reunión con Anita Anand, anunciada el viernes 6 de noviembre, debería centrarse en las instituciones libanesas. Antes de esta entrevista, los documentos públicos distinguen entre un balance financiero canadiense, el equipo efectivamente entregado y los compromisos que quedan por especificar. No mencionan un nuevo sobre militar concedido durante la visita.

La cifra más reciente publicada por Ottawa es de 6 millones de dólares para las Fuerzas Armadas Libanesas desde mayo de 2025. Asuntos mundiales Canadá informó el 4 de noviembre, en el anuncio de la visita ministerial. Esto incluye un programa de fomento de la capacidad para combatir el terrorismo. No debe presentarse como una nueva ayuda de seis millones decidida esta semana.

El apoyo militar canadiense tiene un componente logístico

Un ejemplo material se documenta en Kfarchima. El 4 de febrero de 2026, el ejército libanés anunció una ceremonia que marcó el fin de la rehabilitación de un almacén de su brigada logística. Participaron el Embajador canadiense Gregory Galligan y representantes del Ejército y la UNOPS.

El informe de la UNOPS, publicado al día siguiente, describe el alcance del proyecto: tres almacenes rehabilitados, un nuevo sótano, un sistema operativo mejorado y equipo esencial. La financiación provenía del gobierno canadiense. Las instalaciones están diseñadas para alojar, retener y distribuir recursos de brigada.

Este ejemplo es más específico que una declaración de apoyo. Incluye un lugar, un beneficiario, un socio responsable de la ejecución y una rendición completa. También muestra que la ayuda militar puede tomar la forma de infraestructura de almacenamiento. No se limita a la entrega de armas o vehículos.

Los documentos consultados no proporcionan el costo detallado de cada almacén. Tampoco permiten que cada factura esté vinculada al sobre de seis millones anunciado en el balance de noviembre. Por lo tanto, añadir un costo asumido de esta labor al balance canadiense podría dar lugar al doble de los mismos créditos.

No toda la capacidad se mide por edificios restaurados

La recepción del equipo es un paso verificable. Su funcionamiento sostenible es otro. Para las instalaciones logísticas, la utilidad depende de personal, mantenimiento, gestión de inventarios y suministro de unidades.

El ejército presenta la rehabilitación de los almacenes como refuerzo de sus capacidades logísticas. La UNOPS explica que estas instalaciones necesitan mejorar la conservación y el uso del equipo. Estos son los objetivos anunciados por los organismos interesados. Los comunicados de prensa no proporcionan una evaluación cuantificada, independiente y posterior de sus efectos en las operaciones.

Esta diferencia evita dos errores. La primera sería reducir la ayuda a una promesa diplomática cuando se documente la aplicación concreta. El segundo sería deducir una mejora medida de todas las capacidades militares de la entrega de edificios. El balance material y el balance operacional requieren indicadores diferentes.

Military families report under another scheme

El apoyo canadiense también participa en acciones que no corresponden al equipo unitario. El 30 de junio de 2026, el ejército anunció que recibiría una donación canadiense y noruega de ONU Mujeres. Sus beneficiarios eran mujeres y niñas de familias militares afectadas por la guerra.

La ceremonia se celebró en Kfarchima, la sede de la agencia responsable del riesgo de desastres y la gestión de crisis. Esta ayuda se refiere a las consecuencias sociales de la guerra para las familias. No puede describirse como una entrega de armamento o como una dotación directamente usable por una unidad de combate.

El registro público no proporciona un valor total y un desglose por menor. Por consiguiente, el Canadá no debe asignarse únicamente a un conjunto de operaciones con Noruega. La presencia de un socio conjunto también hace imposible fusionar este apoyo familiar con el proyecto de almacén.

Las sumas humanitarias siguen siendo separadas

En su comunicado de prensa del 4 de noviembre, Ottawa ha presentado varias categorías de apoyo al Líbano desde mayo de 2025. Además de los seis millones para las fuerzas armadas, mencionó más de 83 millones de dólares en ayuda humanitaria. El balance incluye también nueve millones para el desarrollo y ocho millones para la paz y la estabilización.

Estas sumas se expresan en la moneda del país donante. No deben convertirse en dólares estadounidenses sin fecha ni tipos de cambio. Sobre todo, la suma de las diversas partidas no constituiría un presupuesto del ejército libanés. Los beneficios, objetivos y canales de aplicación difieren.

La distinción es importante en el debate libanés sobre la capacidad institucional. La ayuda humanitaria puede apoyar a una población afectada por los combates sin financiar el funcionamiento de las fuerzas armadas. Un programa de estabilización puede acompañar la acción estatal sin convertirse en una subvención libremente disponible para el mando militar.

Lo que la reunión de Ottawa todavía necesita decir

El programa anunciado para la entrevista entre Anita Anand y Youssef Raji se centra en la cooperación, soberanía y estabilidad a largo plazo del Líbano. Incluye apoyo canadiense a las fuerzas armadas y otras instituciones nacionales. En esta etapa, el anuncio de la entrevista no es su resultado.

Debería describirse un posible compromiso adicional en cuanto a la cantidad, el tiempo, el beneficiario, la naturaleza del equipo o la capacitación. Una promesa de financiación, un acuerdo de proyecto y una entrega no coinciden con el mismo grado de ejecución.

Los logros documentados de Kfarchima ya ofrecen un punto de partida concreto. La visita del 6 de noviembre verá si Ottawa y Beirut están añadiendo nuevos recursos a esta evaluación, o si confirman la continuación de los programas existentes.

Credit Line

Fotografía de los archivos del Ejército Libanés, publicada en febrero de 2025. No representa la entrega canadiense ni los almacenes Kfarchima. Libnanews coverage. Fuente de fotos Libnanews, media 259840: https://img.libnanews.com/wp-content/uploads/2025/02/armee-libanaise-18-February.jpg. Crédito original desde la dirección retenida. Foto integral, sin retoques ni agachamientos, redimensionamiento y aderezo de foto solamente.

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