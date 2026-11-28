En enero de 2002, revelaciones sobre el Boeing para Jiang Zemin amenazaron con oscurecer una cumbre con George W. Bush. Se alega que Beijing no confirma las historias y se celebra la reunión. En un caso en que los archivos diplomáticos arrojan luz sobre los silencios que rodean a la aeronave presidencial china.

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En enero de 2002, un mes de una cumbre china-americana, hubo informes de posible escucha en un Boeing 767 en Texas para el presidente chino Jiang Zemin. Beijing no confirma el descubrimiento. El 21 de febrero, Jiang recibió a George W. Bush como estaba programado.

Un Boeing 767 para Jiang Zemin

Al principio hay una transacción aeronáutica. Debbie Heathers, portavoz de Boeing citado por una agencia de noticias en enero de 2002, describe un 767-300ER entregado al Delta en junio de 2000, y luego vendido a China United Airlines. Una compañía de Texas habría establecido Jiang Zemin. Por lo tanto, el fabricante y la empresa responsable de transformar la cabina no participan en la misma etapa del viaje.

Enero de 2002: salidas de sospecha

El caso salió en la prensa británica y americana alrededor del 19 de enero. Las narrativas apuntan al supuesto descubrimiento en otoño de 2001. No están de acuerdo suficientemente para establecer una fecha específica para la vigilancia. En esta etapa, no existe un informe independiente de inspección pública para reconstruir la escena.

Las versiones se mueven rápido. Un informe de radio australiano el 21 de enero muestra 27 dispositivos de escucha; otras cuentas hablan de más de veinte. No hay registros oficiales publicados en las fuentes consultadas para decidir. La repetición de estas cifras no las transforma en inventarios certificados. Media coverage is largely based on the same core of allegations, relayed by anonymous interlocutors.

La distinción también corresponde al presunto autor de la operación. Suspicions are directed at American services in the information of the time. Sin embargo, ningún documento oficial consultado establece la responsabilidad de la CIA. Una negativa a comentar no es un reconocimiento. La historia puede seguir una carga de espionaje; No puede inventar una firma.

En Texas, las empresas involucradas responden en otro terreno: su trabajo y reputación. Gore Design and Dee Howard Aircraft Maintenance report that they did not receive any complaints about the aircraft, according to their press release. Jerry Gore, presidente de Gore Design, rechaza toda responsabilidad. Esta posición debe ser escuchada por lo que es: la respuesta de un diseñador cuestionado por las narrativas, no una experiencia pública que establece lo que estaba a bordo.

El 22 de enero, Beijing elige sus palabras

Tres días después de las primeras revelaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores chino toma una posición pública. Su portavoz, Sun Yuxi, dijo que oyó hablar del caso, sin confirmar la información. No prevé ninguna consecuencia en otros asuntos relacionados con la relación sinoamericana. The statement was reported on 22 January by an international news agency.

Sun Yuxi no tiene experiencia ni elementos materiales. Beijing no hace un seguimiento público de las sospechas antes de la cumbre.

Febrero: la cumbre tiene lugar

El 21 de febrero de 2002, Jiang Zemin recibió a George W. Bush en el Palacio de la Asamblea Popular de Beijing. Esta vez, la escena pertenece a los archivos oficiales. Los dos presidentes hablan frente a la prensa. Jiang anunció que había aceptado una invitación para visitar los Estados Unidos en octubre. Bush insiste en sus intereses comunes, sin eliminar sus desacuerdos.

Se refieren a la lucha contra el terrorismo, el comercio y Taiwán. El viaje coincide con el trigésimo aniversario de la visita de Richard Nixon a China. Un mes después de la revelación de sospechas sobre el Boeing, los dos gobiernos mantienen la reunión y muestran la continuación del diálogo.

Esta cumbre no exculpa a nadie y no confirma ninguna escucha. Sólo establece que el caso no impidió el nombramiento presidencial. El informe estadounidense presentado el mismo día por Condoleezza Rice describe los intercambios sobre cooperación, proliferación, libertad religiosa y cuestiones regionales. No proporciona una resolución pública del archivo de la aeronave.

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