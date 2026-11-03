Períodos intermedios : Guam, incidentes de votación y reacciones

En Guam, los primeros cargos siguen siendo provisionales: los republicanos están a la cabeza del gobierno, un demócrata para el cargo de delegado en el Congreso. En otro lugar, los estadounidenses siguen votando. Las inundaciones están interrumpiendo oficinas en Florida, una escasez de boletas retrasando el voto en Kansas y las autoridades especifican el origen técnico de los problemas de Westchester. Las reacciones políticas aumentaban, mientras que los referéndums sobre el aborto y la tributación acompañaban la renovación del Congreso. El punto antes de los primeros cierres continentales.

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Tema 3 de noviembre de 2026, a las 2218 horas de Beirut (2018 UTC).Los períodos intermedios americanos continúan con dificultades de votación locales y nuevas reacciones políticas. En Guam, en el Pacífico, un conde provisional pone a los republicanos en la dirección del gobierno y un demócrata ante el delegado del Congreso. En Florida, las inundaciones obligaron a reubicar oficinas. En Kansas, la escasez de votos atrasó a los votantes. En Westchester, las autoridades aclararon el origen técnico del problema de la lectura de los boletines. Estos incidentes se producen antes de los primeros cierres en territorio continental, pero no conducen a un resultado nacional.

In Guam, a first provisional count

En el Pacífico, donde el día de las elecciones ya ha terminado, el boleto republicano Ada-Calvo aparece en la parte superior del voto para el gobierno de Guam. La declaración provisional emitida por la Comisión Electoral a las 1:30 horas del miércoles en Guam da 15.945 votos, en comparación con 14.925 votos por el billete demócrata. Estas cifras aún no están certificadas.

Para el cargo de delegado en el Congreso, Demócrata Alicia Limtiaco por delante del republicano James Moylan, con 15.645 votos contra 14,983 en la misma declaración. El delegado de Guam no tiene voto en el plenario de la Sala. Por lo tanto, este resultado territorial no representa un asiento ganado en el cálculo de la mayoría de los 435 representantes.

Donald Trump felicitó a Tony Ada en una publicación sobre Truth Social y dijo que esperaba una señal para el futuro. Esta lectura política del Presidente no nos permite deducir los resultados de las elecciones aún abiertas en los cincuenta Estados.

En Florida, el voto desplazado debido a las inundaciones

Las fuertes lluvias llevaron a funcionarios electorales a transferir 21 sitios electorales a ocho condados en Florida. Esto incluye Brevard, Broward, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach y Santa Lucía. Algunos lugares albergan varios sectores electorales: por lo tanto, el número de oficinas desplazadas no corresponde al número de circunscripciones interesadas.

Los votantes han sido redirigidos a lugares alternativos. En Broward, la oficina en Paradise Village Clubhouse fue transferida al Tree Tops Park. Los servicios electorales han publicado listas actualizadas para permitir a las personas encontrar sus lugares de votación. Mover una oficina no significa cerrarla sin una alternativa.

Esta perturbación afecta a un estado donde los votantes también eligen a su gobernador y representantes al Congreso. Añade una dificultad material al día de la votación, pero no constituye una medida de participación final.

En Kansas, Linwood carece de boletines informativos

En el condado de Levenworth, los votantes esperaron más de una hora en el edificio comunitario Linwood. The office lacked news reports from District H-38 of the Kansas House of Representatives, according to information confirmed by the county services on a local television.

Se imprimieron y enviaron nuevos boletines informativos al sitio. Por lo tanto, el incidente se refiere a una ubicación específica y un boletín modelo. No permite hablar de una escasez general en Kansas. El cierre normal de la oficina sigue a las 19.00 horas (hora central) o a las 15.00 horas miércoles en Beirut.

Westchester: una explicación técnica, acusaciones políticas

En Nueva York, la autoridad electoral estatal proporcionó una nueva explicación para Westchester. Una enmienda a una elección municipal requiere una actualización de la programación después de la preparación y prueba. Los escáneres que mantienen la antigua configuración ya no reconocieron los boletines utilizados el martes.

La prioridad anunciada es restaurar al menos una máquina en cada lugar de votación. Los anuncios ya recogidos en bolsas de emergencia pueden ser procesados. The State authority stated that it had not identified any defects in the paper preventing its reading once the equipment problem had been resolved.

The incident, however, fuelled accusations of fraud. Laura Loomer, Katie Miller y la representante republicana Claudia Tenney desafiaron a los demócratas en publicaciones sobre X, reportadas por la prensa. The technical evidence made public does not establish these charges. Los funcionarios electorales sostienen que los electores pueden votar y que se contabilizarán las votaciones válidas.

El funcionario del condado, Ken Jenkins, anunció una investigación bipartidista sobre fracasos. Mike Lawler, el representante republicano que defendía su asiento en un distrito electoral que incluía una parte de Westchester, también invitó a los votantes a permanecer en la línea.

Cartas amenazantes ante la justicia federal

Las autoridades federales también acusaron a Robin Martin, residente de Oklahoma City, con un caso de amenaza de correo que contenía polvo blanco. Los envíos apuntaron a funcionarios públicos antes de las elecciones de 2024 y 2026.

Según documentos del FBI publicados el martes, las sustancias ya analizadas eran levadura o harina. No todas las cartas todavía se habían probado. El hombre, arrestado el lunes, es acusado de falsas alertas y de enviar comunicaciones amenazadoras. Estos cargos no constituyen una condena.

Los períodos intermedios siguen siendo una batalla de movilización

Donald Trump defendió su récord el martes por la mañana en Fox News y pidió a sus constituyentes que apoyaran a los republicanos. En el campo demócrata, Kamala Harris emitió el martes una llamada para bloquear su administración de la votación. El ex Vicepresidente también pidió más movilización después de la votación.

La publicación de Harris acompaña un discurso pronunciado la semana anterior en el condado de Fulton, Georgia. Por lo tanto, no debe confundirse con un discurso pronunciado el martes delante de los votantes. Las declaraciones de ambas partes expresan sus objetivos políticos, sin anunciar el resultado de la urna.

Las apuestas van más allá de las carreras del Senado. Los 435 escaños en la Cámara de Representantes son renovados, así como 35 escaños en el Senado. La mayoría en la Casa es de 218 asientos cuando todos están llenos. Los nuevos funcionarios electos asumirán su cargo en enero: el voto del martes no cambia inmediatamente la composición del Congreso.

Aborto e impuestos sobre billonarios también sujetos a votación

Las cédulas de votación también contienen decisiones sustantivas. En California, la propuesta 40 prevé un impuesto excepcional del 5% sobre la riqueza de algunos contribuyentes con más de 1.000 millones de dólares. Los ingresos deben financiar principalmente la salud. La guía electoral oficial presenta este impuesto como una sola compensación, no como un impuesto anual.

En Missouri, la Enmienda 3 pide a los votantes que reconsideren la protección constitucional del aborto aprobada en 2024. El texto prevé excepciones, en particular para emergencias médicas, anomalías fetales y embarazos resultantes de violación o incesto antes de 12 semanas. Un rechazo dejaría en vigor la disposición 2024.

Estas consultas tienen su propio cargo. Su resultado no se confunde con la elección de un gobernador, ni con la mayoría en Washington.

El siguiente paso: los primeros cierres

Las primeras oficinas en el continente cerrarán a las 18.00 horas en la costa este, en las partes orientales de Indiana y Kentucky. Esto corresponde a 1 hora miércoles en Beirut. Los sectores de estos estados en la zona central cerrarán una hora más tarde.

A las 2:30 horas de Beirut, Ohio, a su vez, debe completar la votación. California esperará seis horas. Las primeras cifras serán conteos parciales, y luego los organismos podrán otorgar victorias cuando tengan elementos suficientes. La certificación oficial entonces tiene lugar, según el calendario de cada autoridad electoral.

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