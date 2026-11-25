Mzaar Ski Resort presentará su temporada de invierno 2026-2027 Viernes 27 de noviembre a las 11.00 horas en el InterContinental Mzaar Hotel en Kfardebian. Organizada bajo el patrocinio del Ministro de Turismo, Laura Khazen Lahoud, la ceremonia marca el lanzamiento oficial de la temporada. No establece una fecha para abrir las pistas.

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Mzaar Ski Resort presentará su temporada de invierno 2026-2027 el viernes 27 de noviembre a las 11 horas en InterContinental Mzaar en Kfardebian. La ceremonia anual se organiza bajo el patrocinio del Ministro de Turismo, Laura Khazen Lahoud, indica el comunicado de prensa.

La ceremonia no vale la pena abrir las pistas

El lanzamiento debe reunir a representantes de las autoridades, el municipio y el mundo del esquí. El anuncio se refiere a la ceremonia en el hotel: no especifica la fecha en que las pistas serán practicables, ni la fecha en que se pondrán en servicio los ascensores. Para preparar una salida, consulte el boletín de apertura de la estación.

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