En vísperas de las elecciones americanas del 3 de noviembre, el poder adquisitivo pesaba sobre la campaña republicana. Los datos más recientes muestran la inflación energética, sin un aumento uniforme de todos los gastos. En tierras agrícolas, Washington anuncia nuevas inversiones para fertilizantes. Su horario no responde inmediatamente a las facturas de los operadores. Las encuestas nacionales miden el descontento económico, pero no permiten determinar los resultados en cada circunscripción o en el nivel de movilización de votantes.

6

Lire l'article Stop

Beta translationCette traduction est produite automatiquement en version beta. Merci de rester prudent sur le contenu et de verifier la version francaise en cas de doute.

En vísperas de los períodos intermedios del 3 de noviembre de 2026, el poder adquisitivo pesaba sobre la campaña republicana en los Estados Unidos. Donald Trump pasó el último domingo antes de las elecciones en Iowa y Kansas. En estos estados agrícolas, como en otros lugares, los gastos diarios y los costos de producción prueban su balance. El voto nombrará a los miembros electos del Congreso, no al presidente. Sin embargo, él diría lo que los votantes del margen político querían dejarlo.

El lunes 2 de noviembre no hubo resultado en convertir el descontento económico en una victoria anunciada para la oposición. Los datos disponibles describen la presión sobre los presupuestos. No determinan la participación ni la elección final en cada distrito electoral.

Medios: poder adquisitivo a la vanguardia

Una encuesta nacional publicada el 15 de octubre aborda esta preocupación. De los electores encuestados, el 85% valoró la economía como uno de los problemas más importantes en su voto. El costo de la vida es del 84%. Estas respuestas indican prioridades, no intenciones de votar en una raza específica.

La encuesta se realizó del 8 al 12 de octubre, por teléfono y en línea, entre 1.119 adultos. Se basa en un panel probabilístico. El margen de error reportado para toda la muestra es de 3.9 puntos. Este marco nacional prohíbe la deducción directa de la distribución de escaños en el Congreso. Tampoco mide ningún movimiento durante la última semana de la campaña.

Para los candidatos republicanos, el desafío es defender su historial en este clima. Para los demócratas, denunciar gastos demasiado altos no es suficiente. Todavía tienen que convencer a los votantes de que sus propuestas pueden mejorar su situación y luego conseguir su participación.

Gasolina acelera, la oferta sigue otra trayectoria

Las últimas estadísticas mensuales disponibles antes de la votación son para septiembre. Publicado el 14 de octubre, muestran un aumento del 3,7% en los precios de consumo durante un año. El aumento fue del 0,6% durante el mes, después del ajuste estacional.

Indicador Cambio en Septiembre 2026 Precios de consumo +3,7% más de un año Energy +20,4% año tras año Alimentos +2,5% año tras año Gasolina +9,1 % más de un mes

El aumento mensual de gasolina representa más de la mitad del aumento del índice general. Por el contrario, el índice de alimentos permanece estable durante el mes. Las compras de alimentos en el hogar disminuyen en un 0,1%, mientras que las comidas fuera del hogar representan un 0,2%.

Estos acontecimientos no se contradicen entre sí. La estabilización mensual no significa que los precios vuelvan a su nivel anterior. Puede coexistir con un aumento anual y con gastos energéticos mucho más pesados. Las situaciones también varían según el movimiento, la vivienda y la composición del hogar.

Anuncios económicos probados contra el calendario

En particular, la administración procura reducir los costos agrícolas. El 22 de octubre, el Departamento de Agricultura eligió ocho proyectos de fabricación de fertilizantes. Representan más de 1,34 billones de dólares en inversiones propuestas, incluyendo aproximadamente 573 millones de fondos públicos. Washington busca aumentar la producción estadounidense y menos dependencia de proveedores extranjeros. Sin embargo, estas sumas no constituyen ayuda ya pagada a cada tenencia. Los efectos previstos en los costos dependerán de la terminación de los proyectos y su ejecución.

Esta diferencia en el calendario pasa por el final de la campaña. Los votantes juzgan los gastos presentes, mientras que algunas de las respuestas económicas prometen efectos futuros. El martes 3 de noviembre, esta evaluación cumplirá las realidades locales de las elecciones: los candidatos, sus oponentes y la movilización en cada territorio.

Une question sur cet article ?Demander à Libnanews