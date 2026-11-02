Sandra Mehanna explora secretos familiares

Sandra Mehanna publica « Tout bien… », su segunda novela, en Les Éditions Complicités. La historia sigue a Henri, un hombre de negocios que descubre la existencia de un hijo, James. Esta revelación molesta a su familia, incluyendo a su esposa Jacqueline y a su suegra, Madame Catherine. Un abogado en el bar de Beirut desde 2002, el autor ya había publicado « Pure Delight ». Dedicó este nuevo libro el 11 de octubre de 2026 en la Feria Internacional del Libro Árabe en Beirut, en el stand de la Librería Antoine.

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ConEstá bien..Sandra Mehanna dedica su segunda novela a los secretos familiares y a la burguesía libanesa. Publicado en las ediciones complicadas, el libro fue objeto de una sesión de firma el 11 de octubre de 2026. El autor estuvo presente en el stand de la Librería Antoine en la 67a Feria Internacional del Libro Árabe en Beirut.

« Está bien… »: una familia frente a un hijo desconocido

La intriga está organizada alrededor del Sr. Henri, un hombre de negocios cuya existencia parece estar bien resuelta. Un día, un joven llamado James vino a su puerta. El parecido entre los dos hombres es sorprendente. James era su hijo, cuya existencia Henry nunca había conocido antes.

Este descubrimiento molesta a una familia apegada a las convenciones. Ella toca particularmente a Jacqueline, la esposa de Henry, y la señora Catherine, su suegra. La historia aborda secretos familiares, la búsqueda de identidad y el peso de las tradiciones sociales. Los silencios que rodean viajes individuales también ocupan un lugar central en esta historia.

Sandra Mehanna, abogada y novelista

Sandra Mehanna es abogada del Colegio de Abogados de Beirut desde 2002. Ella presentó su primera novela,Puro placer, en su primera feria de libros el 4 de noviembre de 2017. Esta labor ya era de interés para la sociedad libanesa.

Está bien..continúa este viaje literario a través del entorno familiar y sus convenciones. La novela tiene 201 páginas en formato 15.5 × 23.5 cm. Lleva ISBN 9782386478949.

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