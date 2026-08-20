Turquía quiere un lugar en el archivo libanés

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Turquía está acelerando su compromiso en el Líbano. En el espacio de unas semanas, el Primer Ministro Nawaf Salam y el Presidente Joseph Aoun fueron recibidos por Recep Tayyip Erdogan, mientras que Ankara ha multiplicado las señales de un papel más activo en la seguridad, la reconstrucción y las relaciones entre Beirut y Damasco. Este aumento del poder llega en un momento en que las tensiones entre Turquía e Israel se están intensificando en Siria, tanto por lo que varios análisis israelíes apuntan ahora al riesgo de confrontación futura entre las dos potencias regionales.

Ankara acelera sus contactos con Beirut

El movimiento es el primer diplomático. Nawaf Salam fue recibido en Estambul el 10 de julio por Recep Tayyip Erdogan. Ambos dirigentes examinaron las relaciones bilaterales, la situación regional y el apoyo turco a la estabilidad en el Líbano. El Presidente turco declaró entonces que deseaba intensificar los contactos políticos y continuar la asistencia humanitaria, y destacó el valor de mejorar las relaciones entre el Líbano y Siria.

Tres semanas después, el 30 de julio, Joseph Aoun viajó a Ankara para su primera visita oficial a Turquía desde su elección. Recep Tayyip Erdogan luego amplió el alcance de la cooperación propuesta. Afirma que Turquía sigue los esfuerzos para poner fin a los ataques israelíes y que desea contribuir a los arreglos para proteger la soberanía del Líbano. Ankara también anunció su deseo de continuar su apoyo humanitario, técnico e institucional.

La sucesión de estas dos visitas demuestra que Turquía ya no limita su relación con el Líbano con la diplomacia convencional. Busca situarse en los dossiers donde hoy se juega el equilibrio del país: seguridad del Sur, reconstrucción, relaciones con Siria y capacidad del Estado libanés para recuperar el control de su territorio.

Bilal Erdogan e Ibrahim Kalin, dos registros diferentes

Esta estrategia también pasa por diferentes canales. Los informes de prensa del Líbano se refirieron a los desplazamientos de Bilal Erdogan e Ibrahim Kalin en el Líbano. Hasta que estas visitas sean confirmadas formalmente en su calendario y contenido, deben ser tratadas como proyectos anunciados o reportados, no como eventos reales.

Bilal Erdogan, hijo del presidente turco e implicado en varias estructuras civiles y educativas, estaría asociado principalmente con un aspecto humanitario y social. Esta visita formaría parte de la influencia de la diplomacia que Turquía ha venido desarrollando desde hace varios años a través de organismos de ayuda, fundaciones, programas educativos y acciones para apoyar a las poblaciones afectadas por crisis.

El caso de Ibrahim Kalin es de otra naturaleza. El jefe de la MIT, el Servicio de Inteligencia Turca, ocupa una posición directamente relacionada con cuestiones de seguridad regional. On 6 August, he received in Ankara Syrian Foreign Minister Assaad al-Shaibani. According to the information provided at the end of the meeting, the discussions included developments in Lebanon and Syrian-Lebanese relations.

Por consiguiente, una posible visita de Kalin a Beirut tendría un efecto político y de seguridad mucho más fuerte. Podría permitir a Ankara abordar directamente la situación en el Sur, los mecanismos de desescalación y, según informes de la prensa, la posibilidad de un diálogo sobre las tensiones entre el Estado libanés y Hezbolá. En esta etapa, sin embargo, ninguna mediación oficial turca en este archivo puede considerarse adquirida.

El Líbano meridional entra en interés turco

Turquía tiene varias razones para querer involucrarse más en la cuestión del Sur. La primera se refiere a la seguridad regional. Ankara considera ahora que las operaciones israelíes en el Líbano y Siria tienen un impacto directo en sus propios intereses. Reep Tayyip Erdogan dijo públicamente en junio, creyendo que los ataques israelíes contra estos dos países terminaron amenazando también a Turquía.

El segundo es el vacío diplomático que puede crearse en torno a los arreglos de seguridad del Líbano. Ankara indicó su disposición a participar en iniciativas que seguirán la transformación o terminación del actual papel de la Final. En esta etapa, Turquía no tiene un mandato específico sobre el terreno libanés, pero está claramente tratando de estar presente en los debates sobre la arquitectura de seguridad que podrían surgir.

Esto no significa que Ankara pueda reemplazar a Washington. Los Estados Unidos siguen siendo fundamentales para las negociaciones entre el Líbano e Israel, incluida la retirada israelí, el despliegue del ejército libanés y los mecanismos de verificación. Turquía puede ofrecer canales adicionales, facilitar algunos diálogos o apoyar la reconstrucción, pero no controla las decisiones israelíes ni las garantías estadounidenses.

Siria como palanca principal de Turquía

La principal ventaja estratégica de Turquía radica en Siria. Desde la caída de Bashar Al-Assad, Ankara ha tenido considerable influencia sobre el nuevo poder de Damasco. Participa en la formación de ciertas fuerzas, apoya la reconstrucción de las instituciones sirias y mantiene un estrecho diálogo político y de seguridad con los líderes del país.

Esta posición da a Turquía una influencia especial en la cuestión libanesa. Las relaciones entre Beirut y Damasco siguen siendo responsables de cuestiones delicadas: fronteras, seguridad, refugiados, contrabando, personas desaparecidas, cooperación económica y circulación de bienes. Al fomentar un acercamiento entre las dos capitales, Ankara puede tratar de estabilizar su entorno regional y consolidar su propio papel como poder de mediación.

Recep Tayyip Erdogan alentó explícitamente al Líbano y Siria a desarrollar buenas relaciones vecinales durante su reunión con Nawaf Salam. Repitió esta disposición ante Joseph Aoun. The subject was then discussed between Ibrahim Kalin and the Syrian Foreign Minister.

Esta continuidad es significativa. Muestra que el caso libanés se integra ahora en la política siria de Turquía y no se trata por separado.

Israel y Turquía enfrentan desafíos cada vez mayores en Siria

Es precisamente esta influencia turca en Siria que hoy alimenta tensiones con Israel. El 18 de agosto, el ejército israelí golpeó la base aérea de Abu al-Dhour en el noroeste de Siria unas horas después de que una delegación turca visitara el lugar. Israel afirmó que quería prevenir un despliegue militar turco que consideraba una amenaza potencial.

Damasco negó que se planificara ese despliegue. Ankara rechazó las acusaciones de Israel y denunció un intento de desestabilización. El Ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, también ha aumentado las advertencias contra la expansión militar turca en Siria.

Este episodio aún no constituye una confrontación directa entre los dos países, pero demuestra que su rivalidad ha cambiado de naturaleza. Ya no se limita a Gaza, relaciones con Hamás o intercambios de declaraciones. Ahora abarca cuestiones de presencia militar, bases, espacio aéreo y equilibrio estratégico en Siria.

Varios análisis israelíes han comenzado a tratar a Turquía como una amenaza regional a largo plazo. El Instituto Israelí de Estudios de Seguridad Nacional ha planteado, en algunos escenarios, la posibilidad de que la fricción política y militar en Siria pueda ir tan lejos como el enfrentamiento directo. En la prensa israelí, otros análisis presentan a Turquía como un creciente rival estratégico al retroceder la influencia iraní.

Sin embargo, sería excesivo presentar una guerra israelo-turca como inevitable. El propio Ministro de Relaciones Exteriores turco Hakan Fidan dijo en julio que no había razón para provocar un conflicto abierto. Ankara sigue siendo miembro de la OTAN, mantiene importantes relaciones con Washington y busca evitar que la competencia regional se convierta en guerra directa.

Líbano en medio de una mayor rivalidad

Por lo tanto, el creciente interés de Turquía en el Líbano debe leerse dentro de esta competencia. Ankara quiere fortalecer la estabilidad libanesa, pero también quiere evitar que la influencia israelí se extienda de manera desbalanceada en Siria y en el Mediterráneo oriental. Por lo tanto, el Líbano se convierte en un espacio adicional en el que intervienen estrategias regionales más amplias.

Esta dimensión puede reforzar el interés de Turquía en la reconstrucción. The Turkish authorities have announced their willingness to contribute to the areas affected by the destruction, without specifying at this stage detailed amounts, timetables or projects. La ayuda humanitaria ya es uno de los instrumentos tradicionales de la presencia turca en la región.

En el caso libanés, la reconstrucción ofrece menos conflictos que cuestiones de seguridad. Permite a Ankara apoyar a las instituciones, mejorar su imagen entre las personas y fortalecer sus relaciones con el Estado sin intervenir directamente en los equilibrios internos más sensibles.

Influencia visible más allá de las instituciones

La presencia turca no se limita a los palacios presidenciales y a los contactos intergubernamentales. En varias partes del Líbano, incluyendo Trípoli, Akkar, Saida y alrededor del campamento de Beddawi, hay signos regulares de simpatía con Turquía y Recep Tayyip Erdogan en algunos círculos políticos, religiosos o populares.

Estas manifestaciones deben interpretarse con cautela. La presencia de banderas turcas, retratos de Erdogan o asociaciones cercanas a las redes turcas no mide estadísticamente la influencia de Ankara en toda una ciudad o comunidad. Sólo demuestra que existe un capital de simpatía en ciertos sectores, en particular en las regiones sunitas donde Turquía ha desarrollado durante varios años la diplomacia cultural, educativa y humanitaria.

Para Ankara, este ancla social puede complementar las relaciones oficiales. Sin embargo, no sustituye el peso de los actores tradicionales libaneses, sean partidos políticos, poderes del Golfo, Francia, Estados Unidos o Irán.

¿A qué distancia puede ir Ankara?

Turquía ahora tiene varias cartas. Tiene relaciones directas con Joseph Aoun y Nawaf Salam. Tiene acceso privilegiado al nuevo poder sirio. Cuenta con importantes capacidades humanitarias, económicas y de seguridad. Su jefe de inteligencia sigue directamente los archivos libaneses y sirios, mientras que Recep Tayyip Erdogan anuncia públicamente su disposición a participar en la estabilización libanesa.

Sin embargo, sus límites son igualmente claros. Ankara no controla las decisiones israelíes y sus relaciones con Israel se han deteriorado considerablemente. Su creciente participación en Siria puede incluso hacer que Israel sea más sospechoso de un papel turco en el Líbano. Tampoco puede Turquía sustituir a los Estados Unidos en los debates sobre la retirada israelí o imponer un compromiso solo a Hezbollah.

Por consiguiente, su influencia dependerá de su capacidad de transformar sus numerosos contactos en funciones concretas: ayuda, reconstrucción, facilitación entre Beirut y Damasco, apoyo a las instituciones libanesas o participación en un futuro mecanismo de seguridad.

Los próximos movimientos turcos anunciados, si se confirma, ayudarán a medir esta ambición. Una visita predominantemente humanitaria de Bilal Erdogan sería una señal política y social. Una visita de Ibrahim Kalin, por otro lado, demostraría que Turquía tiene la intención de entrar más directamente en los problemas de seguridad del Líbano. Es en esta diferencia que se medirá el alcance real de la ofensiva diplomática de Ankara.