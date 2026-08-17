Joseph Aoun defiende el mantenimiento de Finul en el Líbano

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El Presidente del Líbano Joseph Aoun pidió el lunes 17 de agosto de 2026 que la presencia internacional se mantuviera en el sur del Líbano después de la expiración actual de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano (Final). Sin embargo, su posición se enfrenta a un importante obstáculo diplomático: el Consejo de Seguridad decidió en agosto de 2025 que el mandato actual sería el último, tras un compromiso alcanzado, entre otras cosas, bajo la presión de los Estados Unidos, mientras que Israel había impugnado durante mucho tiempo la eficacia de la misión. Washington y Tel Aviv favorecen ahora otro mecanismo internacional, centrado más en la verificación del desarme de Hezbollah y el despliegue del ejército libanés. Por lo tanto, Joseph Aoun propone dos opciones: tratar de obtener una nueva extensión del Finul o negociar otra presencia internacional capaz de evitar un vacío de seguridad en el Sur.

Joseph Aoun quiere volver al final programado del Finul

La declaración de Joseph Aoun llega en un momento en que el futuro de Finul ya está enmarcado por una decisión del Consejo de Seguridad. En agosto de 2025, los 15 miembros del Consejo aprobaron por unanimidad la resolución 2790. La Comisión prorrogó por última vez el mandato de la Fuerza Provisional de las Naciones Unidas en el Líbano hasta el 31 de diciembre de 2026.

El texto no prevé un nuevo plazo administrativo simple. A continuación, se organiza la cesación de las operaciones de la misión y la retirada ordenada y segura de su personal. La salida debe tener lugar durante un período de hasta un año. Por consiguiente, la solicitud formulada el lunes por el Presidente del Líbano equivale a buscar un cambio en una trayectoria ya decidida por el Consejo de Seguridad.

Con una iniciativa parlamentaria y una petición para mantener la fuerza internacional, Joseph Aoun destacó claramente la preferencia de Beirut. « Nuestra primera opción es extender el mandato del Finul », dijo el Presidente, según los informes de los medios de comunicación libaneses el lunes.

However, it immediately provided for a withdrawal solution. « Si no se renueva este mandato, la segunda opción es adoptar una fórmula para garantizar el mantenimiento de las fuerzas internacionales en el sur dentro del marco legal requerido, junto con el Ejército Libanés y en coordinación con él, para apoyar la estabilidad y llevar a cabo las misiones que se les encomendó », añadió.

La redacción es importante. Joseph Aoun no condiciona la presencia internacional al mantenimiento del nombre o estructura actual del Finul. Sobre todo, el Líbano no desea que ninguna fuerza internacional del Sur desaparezca en un momento en que las principales cuestiones de seguridad sigan sin resolverse.

Los Estados Unidos empujaron hacia una extensión final

El principal obstáculo para la renovación de laAcabadoviene de la posición de Washington en las negociaciones 2025. Los Estados Unidos entonces insistieron en que la extensión hasta el 2026 de diciembre sea la última. El compromiso adoptado finalmente en el Consejo de Seguridad ha permitido mantener temporalmente al personal de mantenimiento de la paz al tiempo que se retira.

Esta posición marcó un importante desarrollo en la política estadounidense. Washington ha apoyado durante mucho tiempo el mantenimiento de la misión, y pide regularmente que se refuerce su eficacia y libertad de circulación. En particular, funcionarios estadounidenses criticaron a Finul por no poder prevenir la presencia de la infraestructura militar de Hezbollah en su área de operación.

En 2025, la administración estadounidense fue más allá. Consideró que las autoridades libanesas debían asumir progresivamente la única responsabilidad de la seguridad en el Sur. En este sentido, el ejército libanés debe convertirse en la única fuerza armada legítima de la zona y sustituir gradualmente el actual acuerdo internacional.

El texto aprobado por el Consejo de Seguridad refleja esa dirección. El fin previsto del Finul debe ir acompañado de un aumento del poder del Estado libanés y de su ejército. Washington asocia este desarrollo con el desarme de grupos armados no estatales, incluyendo Hezbollah.

Esta posición sitúa a Joseph Aoun ante una considerable dificultad diplomática. Para extender el Finul más allá del 31 de diciembre, Beirut debe obtener una nueva decisión del Consejo de Seguridad. Sin embargo, los Estados Unidos tienen un poder de veto y han hecho de la terminación prevista de la misión una condición de la transacción de 2025.

Por lo tanto, el apoyo de Estados Unidos se está volviendo decisivo. Sin cambiar de posición en Washington, la primera opción anunciada por Joseph Aoun el lunes parece difícil de lograr.

Israel ya no quiere a Finul en su forma actual

La posición israelí es el segundo obstáculo importante. Israel ha sido crítico con el funcionamiento del Finul durante años y cree que la misión no ha cumplido uno de sus objetivos fundamentales: prevenir la reconstitución de un avión militar de Hezbolá en la zona sur del río Litani.

Las autoridades israelíes afirman haber descubierto, especialmente desde que las operaciones militares contra Hezbollah, túneles, depósitos de armas, puestos militares y diversas infraestructuras pertenecientes al movimiento chií en zonas teóricamente sujetas a las disposiciones de la resolución 1701.

Para Israel, estas conclusiones demuestran las limitaciones del modelo aplicado desde la guerra de 2006. The presence of thousands of peacekeepers would not have prevented Hezbollah from maintaining or developing military capabilities near the border.

Esta crítica explica por qué Tel-Aviv no favorece una simple renovación del Finul. Israel quiere ahora un mecanismo que pueda verificar eficazmente el desarme de Hezbolá y evitar que el movimiento restablezca su infraestructura después de la posible retirada de las fuerzas israelíes.

Las diferencias se refieren también a las facultades otorgadas a las fuerzas responsables de la verificación. Israel desea que se realicen inspecciones suficientes para buscar armas o instalaciones militares, incluidos los sospechosos de estar en propiedad privada.

Esta cuestión es extremadamente delicada en el Líbano. El Ejército Libanés quiere impedir que las inspecciones de viviendas o tierras privadas causen enfrentamientos con los habitantes de las localidades meridionales. Beirut también desea mantener su autoridad sobre las operaciones realizadas en su territorio.

Por lo tanto, el desacuerdo ya no se refiere solamente a la existencia de la Final. Se ocupa de la naturaleza misma del futuro sistema de seguridad en el sur del Líbano.

Washington e Israel favorecen otro mecanismo

Las discusiones en 2026 muestran que Estados Unidos e Israel ya están pensando en post-Final. Según información disponible sobre las negociaciones, Washington está trabajando con las partes en un mecanismo internacional independiente para verificar el despliegue del ejército libanés y el proceso de desarme de Hezbollah.

Los Estados Unidos e Israel expresaron reservas acerca de confiar automáticamente esta misión a las Naciones Unidas. Varios países se mencionaron como posibles contribuyentes a un nuevo acuerdo internacional. In particular, the United Kingdom, Italy, Switzerland and Indonesia have been included in the discussions reported in recent weeks.

Beirut destacó, sin embargo, que aún no se había llegado a un acuerdo final sobre la composición de una posible fuerza. Continúan las negociaciones y siguen siendo posibles varios modelos.

Una misión podría formar un grupo de países aceptados por el Líbano e Israel. Otra posibilidad sería establecer un acuerdo internacional con una nueva base jurídica. También se mencionó una fuerza europea en los debates diplomáticos.

Es precisamente en este espacio que la « segunda elección » presentada por Joseph Aoun toma todo su significado. El Presidente parece reconocer públicamente que una extensión del Finul podría encontrar una negativa estadounidense e israelí. Por lo tanto, busca preservar lo esencial: una presencia internacional sobre el terreno, aunque su nombre, composición y mandato deben cambiar.

Este enfoque también permite a Beirut participar en las negociaciones posteriores al fin y no someterse a un mecanismo diseñado exclusivamente por Washington e Israel.

Joseph Aoun quiere una fuerza colocada junto al ejército

El Presidente del Líbano ha establecido una condición importante para cualquier fórmula alternativa. Las fuerzas internacionales deben desplegarse « con y en coordinación con las Fuerzas Armadas Libanesas ».

Esta aclaración se refiere directamente a la cuestión de la soberanía. Para Beirut, una fuerza futura no debe tener una autoridad autónoma para operar libremente en el territorio sin coordinación con las instituciones libanesas.

Joseph Aoun puso así al ejército en el centro del dispositivo futuro. Esto es coherente con su posición constante desde que asumió la presidencia: las fuerzas armadas libanesas deben convertirse gradualmente en el actor militar central en todo el país.

El ex comandante en jefe del ejército conoce directamente los mecanismos de cooperación con el Finul. Durante años, tropas libanesas y personal de mantenimiento de la paz han estado realizando patrullas y coordinando parte de sus operaciones en el Sur.

El reto ahora es aumentar considerablemente las responsabilidades del ejército. Debe controlar las zonas desde las que se retiren las fuerzas israelíes, identificar la infraestructura militar no autorizada y evitar el restablecimiento de posiciones armadas más allá de la autoridad del Estado.

Esta misión es aún más difícil a medida que continúan los incidentes militares. El fuego israelí se informó de nuevo el lunes en el sur del Líbano, unos días después de una nueva secuencia de huelgas y tensiones con Hezbollah.

Para la presidencia del Líbano, pedir al ejército que asuma todas estas responsabilidades inmediatamente mientras se elimina la presencia internacional crearía un riesgo adicional.

La reanudación del fuego refuerza los argumentos de Beirut

El momento de la declaración presidencial no es insignificante. Joseph Aoun defiende el mantenimiento de una fuerza internacional a medida que se reanudan los incidentes en el sur y los mecanismos de escalación siguen siendo demandados.

Los acontecimientos del fin de semana recordaron la fragilidad de la situación. The Israeli strikes of 15 August resulted in several casualties in Lebanon, including civilians. Israel presentó sus operaciones como respuesta a una acción atribuida a Hezbolá que había herido gravemente a tres soldados israelíes en la zona de Ali al-Taher.

El ejército israelí también anunció que había eliminado a dos comandantes de Hezbolá. Luego se iniciaron contactos diplomáticos para evitar una respuesta del movimiento y una nueva espiral de represalias.

Sin embargo, la reanudación del fuego israelí el lunes demuestra que la situación todavía no corresponde a la de una frontera estabilizada. Varios sectores siguen expuestos a operaciones militares y siguen abiertos las controversias sobre posiciones israelíes.

Para Beirut, este contexto refuerza el argumento de la continuidad internacional. El Finul no puede impedir todas las huelgas ni imponer una solución política, pero mantiene funciones de observación, enlace y coordinación sobre el terreno.

Su desaparición sin un mecanismo de sustitución eliminaría esas capacidades en un momento en que el Líbano e Israel todavía no tienen relaciones diplomáticas directas.

El retiro israelí y el desarme de Hezbolá siguen vinculados

El futuro de la presencia internacional depende en gran medida de dos cuestiones: la retirada israelí y el desarme de Hezbolá.

Israel afirma que no dejará los sectores que controla hasta que haya obtenido suficientes garantías sobre el desarme del movimiento chiíta. Las autoridades israelíes quieren impedir que se retire el regreso de combatientes, armas o infraestructuras de Hezbollah.

Hezbollah defiende la lógica opuesta. Cree que la presencia israelí y las continuas huelgas justifican la continuación de sus armas. El movimiento se niega a abordar la cuestión de su arsenal como si Israel ya hubiera evacuado plenamente el territorio libanés.

Esta contradicción produce un impasse. Israel exige resultados sobre el desarme antes de su retirada. Hezbollah invoca la ausencia de retiro para justificar la retención de sus capacidades militares.

Las autoridades libanesas están tratando de romper esta lógica fortaleciendo el papel del ejército. El objetivo declarado es permitir que el Estado recupere progresivamente el monopolio de armas al obtener la retirada israelí.

Washington apoya esta dirección, pero quiere un mecanismo internacional capaz de verificar compromisos. Israel también requiere garantías concretas antes de abandonar las posiciones que considere necesarias para su seguridad.

Por consiguiente, una futura fuerza internacional podría convertirse en el instrumento para articular estas distintas etapas. Debería comprobar el terreno, acompañar al ejército libanés y proporcionar las garantías necesarias para la retirada israelí.

¿Por qué Israel considera al Insuficiente Final

La desconfianza israelí de la misión actual no se remonta a 2026. Desde la guerra de julio a agosto de 2006, Israel ha declarado sistemáticamente que la aplicación de la resolución 1701 ha permanecido incompleta.

En la resolución se dispone, entre otras cosas, que no existen fuerzas armadas ni armas entre la Línea Azul y el Litani, aparte de las del Estado libanés y el Finul.

Hezbollah ha mantenido una presencia militar en el sur durante años. Israel cree que la infraestructura revelada durante las operaciones recientes demuestra que la misión internacional no tenía los medios necesarios, la libertad de acción o la voluntad de prevenir el arreglo.

Por su parte, Finul recordó periódicamente los límites de su mandato. Los cascos azules no son una fuerza ocupante y no pueden sustituir a las autoridades libanesas. Su capacidad para acceder a ciertos sitios o propiedades también depende del marco jurídico y operacional aplicable sobre el terreno.

Esta diferencia de interpretación explica parte del actual enfrentamiento diplomático. Israel quiere que la próxima misión realice cheques más intrusos. El Líbano subraya la necesidad de respetar su soberanía y el papel de su ejército.

Washington está ahora más cerca de la posición israelí sobre la necesidad de fortalecer las capacidades de verificación, aunque Estados Unidos apoya la autoridad del gobierno libanés y el despliegue del ejército.

Una fuerza europea es uno de los escenarios

La desaparición planeada del Finul ya ha llevado a varios países europeos a pensar en alternativas. Alemania se refirió en julio a la posibilidad de que una fuerza de mando europeo impidiera un vacío de seguridad tras la salida del personal de mantenimiento de la paz.

Esa fuerza podría acompañar el despliegue del ejército libanés y proporcionar garantías durante el retiro israelí. También podría participar en los mecanismos de verificación solicitados por los negociadores internacionales.

Esta opción se une parcialmente al segundo escenario defendido por Joseph Aoun. Permitiría que el Presidente del Líbano aceptara la desaparición institucional del Finul al tiempo que obtenía la continuación de una presencia militar internacional.

Pero las dificultades siguen siendo numerosas. Debe definirse el mandato de la nueva fuerza, sus normas de participación y financiación. Los países participantes también deberían estar de acuerdo en enviar personal militar a una zona donde sigan siendo posibles huelgas e intercambios de fuego.

La cuestión de la autoridad política sería igualmente sensible. Una fuerza europea, una coalición internacional o un mecanismo creado por un acuerdo específico no tendría necesariamente la misma legitimidad que una operación de mantenimiento de la paz establecida por el Consejo de Seguridad.

Por consiguiente, Beirut tendrá que determinar hasta qué punto está dispuesta a aceptar una transformación del plan a fin de evitar un retiro internacional completo.

El Consejo de Seguridad sigue siendo esencial para salvar a Finul

Si Joseph Aoun quiere obtener su « primera elección », el camino pasa por Nueva York. Como en la resolución 2790 se estableció el final de la misión, una prórroga exigiría que el Consejo de Seguridad adoptara otra decisión.

El problema no es sólo conseguir una mayoría. Debe evitarse el veto de uno de los cinco miembros permanentes. Por lo tanto, Estados Unidos tiene una palanca decisiva.

La petición parlamentaria al Presidente puede fortalecer la posición política del Líbano, pero no altera esta relación de poder internacional. Beirut tendrá que convencer a Washington de que la situación de seguridad de 2026 justifica la revisión de la decisión adoptada en 2025.

El Líbano tiene un argumento concreto: no se cumplen plenamente las condiciones para retirarse de la Final. Las fuerzas israelíes no han abandonado completamente las zonas afectadas, el historial de desarme de Hizbullah sigue abierto y continúan los incidentes militares.

Sin embargo, Washington puede responder que estas dificultades demuestran claramente las limitaciones de la misión actual y la necesidad de pasar a otro sistema de verificación.

Es alrededor de esta divergencia que las discusiones en los próximos meses deberían centrarse.

La batalla está ahora sobre el post-final

Por lo tanto, la declaración de Joseph Aoun no era simplemente una petición para los pacificadores. Inauguró oficialmente la batalla diplomática en el sistema para garantizar la seguridad en el sur del Líbano después del 31 de diciembre de 2026.

El presidente libanés comienza defendiendo la solución más simple de Beirut: mantener una misión ya desplegada, con una base jurídica internacional y acostumbrada a trabajar con el ejército. Pero reconoce simultáneamente que tal extensión puede ser bloqueada.

Israel quiere un mecanismo más eficaz para verificar el desarme de Hezbolá. Los Estados Unidos, que han impulsado el último mandato en 2025, comparten el objetivo de transformar el sistema y disponen de medios diplomáticos para evitar una renovación que no satisfaga sus requisitos.

Por lo tanto, Joseph Aoun trató de hacer avanzar el debate. Si el propio Finul no puede salvarse, Beirut quiere al menos negociar las condiciones para su sustitución en lugar de someterse a un retiro sin una solución de transición.

Los próximos meses tendrán que determinar si Washington finalmente acepta una prórroga temporal, si se puede formar una nueva fuerza internacional o si un mecanismo de verificación más limitado sustituirá al personal de mantenimiento de la paz. La reanudación del fuego en el Sur da a esta negociación una urgencia adicional: el 31 de diciembre las condiciones de seguridad que permitirían un retiro internacional seguro todavía no están vigentes.

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