Qlayaat: el primer calendario ya se ha deslizado, y noviembre se convierte en la prueba real de reapertura

La reapertura comercial del aeropuerto de Qlayaat fue programada para octubre, pero el primer calendario se resbaló. Nawaf Salam ahora establece noviembre como un nuevo objetivo. La pista ya ha acogido aeronaves, mientras que la seguridad, el marco jurídico, las operaciones y la logística siguen siendo el centro de los preparativos finales antes de los primeros vuelos comerciales.

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Octubre iba a ser el mes de reanudación; No lo estará

El 7 de octubre, Nawaf Salam estableció un nuevo objetivo: se prevé que los vuelos comerciales comiencen desde el aeropuerto del Presidente René Moawad en Qlayaat en noviembre. Este anuncio toma otra dimensión cuando se coloca en la línea temporal de los últimos meses. El 6 de junio, el gobierno anunció la reapertura del sitio presentando el proyecto como una decisión política, nacional y de desarrollo. El mes de octubre fue seleccionado para el inicio de la actividad. Los trabajos de actualización continuaron durante el verano y los aviones aterrizaron en la pista para verificar la disponibilidad. En agosto, una primera aeronave de la compañía para operar el aeropuerto incluso aterrizó en Qlayaat, una etapa preparatoria para la puesta en marcha parcial de civiles que todavía se esperaba en octubre. Este calendario no fue guardado.

El retraso no se explica por un problema de pista. El Ministro de Obras Públicas y Transporte, Fayez Rasamny, identificó dos categorías restantes de archivos: la seguridad y los componentes jurídicos. También describió un seguimiento semanal con administraciones, servicios de seguridad y organismos pertinentes, con verificación de dimensiones jurídicas, técnicas, operacionales y logísticas. On 6 October again, he refused to set an exact date and indicated only that he intended to start before the end of the year, insisting that the airport would not be open until it was fully ready, particularly in terms of security and logistics. Veinticuatro horas después, Salam apretó este calendario anunciando noviembre. Por lo tanto, el caso ha cambiado en la parte superior del ejecutivo.

La reunión del 7 de octubre muestra lo que realmente queda por cerrar

La composición de la reunión presidida por Salam es mucho más instructiva que una fórmula general sobre el desarrollo Akkar. Alrededor de la mesa estaban Rasamny, el presidente de la autoridad reguladora de aviación civil Mohammad Aziz, su miembro Rabih El Khatib, asesor del ministro Hadi Moussa, el jefe de seguridad del aeropuerto Fadi Kfoury, el presidente y gerente general del aeropuerto internacional de Beirut Mohammad Choucair, el gerente general de carreteras y edificios Pierre Maalouf, así como Ziad El Mouna, vinculado a la empresa de operaciones, y otros funcionarios. En otras palabras, los actores presentes corresponden precisamente a las cuestiones que aún impedían la apertura: regulación, ley, seguridad, operación, infraestructura y logística.

Esta no fue la primera vez que estos funcionarios fueron reunidos alrededor del caso. El 11 de septiembre, el Comité Parlamentario de Obras Públicas había oído hablar de Rasamny, representante del Tribunal de Cuentas, Mohammad Aziz, Pierre Maalouf, presidente de la junta directiva de la empresa operativa Qlayaat, Ziad El Mouna, y su director general, Elie Sfeir, entre otros. La presencia del Tribunal de Auditores es particularmente interesante porque confirma que el caso no se limita a la conformidad aeronáutica: la forma jurídica y financiera de la operación es una de las preguntas que se siguen. El 7 de octubre, cuando Salam habló de una « fase final », no describió un final simple del proyecto. Describe el cierre simultáneo de varios archivos administrativos que ya han movido el primer calendario.

Una empresa operativa ya existe, que cambia la naturaleza del proyecto

Uno de los elementos que faltan de una lectura superficial del archivo es la existencia de una empresa operativa identificada. Desde septiembre, Ziad El Mouna fue presentado como Presidente de su Junta Directiva y Elie Sfeir como Director Gerente. El aterrizaje en agosto de una primera aeronave de esta empresa también muestra que el proyecto había ido más allá de la etapa de intenciones. Esto no significa que una red comercial regular estaba lista para comenzar: las fuentes disponibles todavía no listan las aerolíneas que venderán entradas, destinos o frecuencias. Pero la explotación ya no es sólo un proyecto que la administración intentaría confiar un día a un operador.

Las deliberaciones anteriores sobre el modelo económico del sitio también muestran que la explotación privada se consideraba un elemento central. A May dossier referred to a formula whereby an operator would operate for four years, with a 10% share of the annual revenue from the State, as well as maintenance and aircraft responsibilities. Este esquema debe manejarse con cautela: los elementos encontrados no permiten afirmar que esta fórmula precisa es hoy el contrato final en vigor, ni que todos sus parámetros han sido retenidos. Sin embargo, revela el tipo de asamblea estudiada durante el año y explica por qué los aspectos legales, financieros y de control público siguen siendo decisivos antes de la apertura.

El punto de bloqueo ya no es « ¿podemos aterrizar un avión? »

Los ensayos de verano ya han movido el tema. Aircraft utilizó la pista de aterrizaje y el primer avión operativo aterrizó en agosto. Por lo tanto, el problema ya no es que un dispositivo pueda aterrizar físicamente en Qlayaat. Un aeropuerto comercial debe ser capaz de proporcionar toda una rotación: llegada, seguridad, manejo de pasajeros y equipaje, operaciones terrestres, coordinación con control de aviación civil y salida. Fue esta cadena la que Rasamny designó cuando habló de los requisitos técnicos, operacionales y logísticos que aún deben completarse.

La diferencia explica la diferencia entre la imagen de una pista lista y la ausencia de vuelos programados. Una infraestructura puede pasar un aterrizaje de prueba sin tener todos los permisos o procedimientos necesarios para el funcionamiento comercial diario. El gobierno parece haber elegido no abrir simbólicamente el sitio antes de cerrar estos archivos. Esta decisión es compatible con la frase repetida por Salam el 7 de octubre: no se debe acelerar a costa de normas técnicas y de seguridad. Sin embargo, hace que el plazo de noviembre sea mucho más exigente, ya que el primer objetivo de octubre no se cumplió por estas razones.

La seguridad no es un detalle añadido en el último momento

La presencia de Fadi Kfoury en el dispositivo de preparación confirma que la seguridad del aeropuerto es una de las últimas cerraduras. Rasamny había citado explícitamente el día anterior como una de las áreas en las que debía verificarse la disponibilidad total. No se trata sólo de colocar agentes en un terminal. La apertura de un aeropuerto civil significa que se definen las responsabilidades de control, se garantiza el acceso y los procedimientos son compatibles con las normas de transporte aéreo. El corpus no proporciona detalles sobre los procedimientos de personal, equipo o control ya instalados; Inventarlos daría una falsa impresión de precisión.

El contexto libanés otorga a esta cuestión un peso adicional. Uno de los argumentos históricos de los defensores de Qlayaat es precisamente la necesidad de tener un aeropuerto de retirada si la actividad de Beirut es interrumpida. Jamal Khodr, presidente del comité civil para el desarrollo y funcionamiento de Qlayaat, defendió esta lógica de continuidad del transporte aéreo en mayo. Un aeropuerto diseñado como solución de emergencia debe ser capaz de operar en circunstancias difíciles, no sólo durante una apertura. Por lo tanto, la robustez de su sistema de seguridad es parte de su razón de ser.

Qlayaat se presenta oficialmente como un complemento de Beirut, no como su rival

Una aclaración adicional se puede ver en las declaraciones del año. Mohammad El Hout, presidente de la empresa nacional, dio la bienvenida al lanzamiento del proyecto afirmando que Qlayaat era una adición al transporte aéreo libanés y no compitió con el aeropuerto de Beirut. Esta distinción ilumina el modelo buscado. El Estado no parece estar planeando una transferencia de tráfico principal de Beirut al Norte. Busca añadir una plataforma que pueda satisfacer diferentes necesidades y proporcionar redundancia al sistema aéreo.

Esta complementariedad puede adoptar varias formas, pero aún no todas están confirmadas. Un dossier de agosto se refirió en particular al estudio del uso de Qlayaat para dar la bienvenida y el transporte a los viajeros sirios, como parte de una posible reorganización de los flujos entre el Líbano y Siria. Esta era una opción de estudio, no una línea comercial anunciada. La diferencia es importante. El potencial de Qlayaat es real, pero el corpus todavía no permite publicar una lista de destinos como si fuera decidido. El gobierno tiene hoy un calendario para abrirse; todavía no ha hecho público el programa comercial que dará su contenido a esta apertura.

El proyecto está vinculado a un plan mucho más amplio para el Norte

Salam no presenta Qlayaat como una infraestructura aislada. En una intervención de septiembre, lo puso en una visión más amplia para el Norte y Akkar incluyendo el desarrollo del puerto Trípoli, el proyecto ferroviario, la activación de la zona económica especial y el papel del complejo Rachid Karami. Esta articulación es más sustancial que la fórmula general del « equilibrio regional ». Indica que el gobierno busca crear varios puntos de conectividad en el norte del país: aire, mar, tierra y economía. El proyecto portuario de Trípoli y la reciente integración de los puertos libaneses en una red vinculada al corredor entre la India y el Medio Oriente y Europa refuerzan aún más esta lógica.

Por lo tanto, el éxito de Qlayaat dependerá en parte de su capacidad de encajar en este conjunto. Un aeropuerto con pocos vuelos seguirá siendo equipo local. Un aeropuerto vinculado a la logística, las necesidades económicas de Trípoli y Akkar pueden tener un efecto diferente. De nuevo, faltan las cifras: el corpus no proporciona un estudio actualizado del número de puestos de trabajo, tráfico esperado o ingresos. La manera correcta de tratar el caso no es hacer estas proyecciones, sino ver que el gobierno ya ha definido la arquitectura política en la que quiere registrar el aeropuerto.

El archivo también tiene una historia de promesas, que explica la desconfianza local

Qlayaat no nació en 2026. El sitio fue inaugurado en 1949 y su regreso a una administración pública regular se ha reclamado durante años. Talal El Merhebi recordó en junio que el proyecto ya era una de las prioridades de Rafic Hariri y consideró que el aeropuerto tenía el espacio y la capacidad para ofrecer servicios comparables a los de Beirut. Jamal Khodr, por su parte, destacó que la recuperación podría apoyar el turismo, el transporte, los servicios y la exportación de productos agrícolas. Estas declaraciones son las de los defensores del proyecto; Expresan expectativas, no resultados ya alcanzados.

Aún más interesante es su preocupación por la gobernanza. Khodr había pedido explícitamente un plan transparente y una licitación internacional basada en un modelo de asociación con el sector privado. Esta solicitud muestra que el debate local no es sólo acerca de la apertura. Cubre la forma en que se operará el aeropuerto, la transparencia de la instalación y la parte de los ingresos al Estado. La posterior presencia de la Corte de Auditores en las reuniones parlamentarias confirma que esta cuestión no es un accesorio. Para un proyecto a largo plazo, la calidad del contrato operativo pesará casi tanto como la fecha del primer vuelo.

El cambio de octubre a noviembre se convierte ahora en un indicador político

El nuevo compromiso de Salam debe leerse a la luz de este primer retraso. En junio, octubre fue el horizonte inicial. On 6 October, Rasamny further explained that he could not give an exact date before full availability and was simply aiming for an opening before the end of the year. El 7 de octubre, el Primer Ministro anunció vuelos comerciales para el mes siguiente. Esto no es una simple repetición. Salam apreta la ventana y convierte a noviembre en un plazo político.

Si el aeropuerto se abre en noviembre, el gobierno podrá argumentar que el aplazamiento de octubre fue el cierre de los archivos legales y de seguridad, no un estancamiento. Si noviembre pasa sin vuelos comerciales, será necesario identificar el bloqueo restante: certificación, seguridad, contrato operativo, logística o falta de oferta comercial. Esta distinción será esencial para juzgar el proyecto. Otro retraso sin una explicación precisa traería la historia de los anuncios no seguidos con efecto que ha acompañado a Qlayaat durante años.

El primer vuelo no será suficiente: uno tendrá que mirar quién vuela, dónde y según cuál modelo

El gobierno puede ahora celebrar una inauguración. La cuestión económica comienza después. Un vuelo de una sola vez no prueba que un aeropuerto tenga un modelo sostenible. La información que sigue faltando es precisamente la información que le permitirá evaluar: identidad de empresa, destinos, frecuencia, política de precios, condiciones otorgadas a los operadores y articulación con Beirut. Las fuentes disponibles al 7 de octubre no proporcionan esas respuestas. Es su ausencia, no debilidad editorial, que debe aparecer en el artículo.

El archivo Qlayaat es por lo tanto más avanzado que una lectura limitada del anuncio del día sugiere, pero menos completo que la fórmula « luz el mes próximo » sugiere. Existe una empresa operativa, los dispositivos han probado el sitio, el primer calendario se ha deslizado, los comités parlamentarios han examinado la asamblea y los administradores de seguridad, regulación y operación están trabajando en la misma secuencia. Noviembre será el momento en que estas partes finalmente tendrán que producir un servicio comercial real. Sólo entonces Qlayaat dejará de ser un proyecto de desarrollo recurrente para convertirse en un aeropuerto utilizado por los viajeros.

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