¿Quiere Washington empujar al ejército libanés a enfrentarse a Hezbollah? Las obligaciones ocultas en materia de desarme

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Una misión más grande que un simple despliegue

La presión estadounidense sobre el ejército libanés no es sólo una demanda de despliegue adicional en el Sur. Los funcionarios estadounidenses exigen que el Estado impida que Hezbollah reconstruya las posiciones e instalaciones militares destruidas por Israel. La diferencia es decisiva: la ocupación de una zona evacuada implica una presencia militar, mientras que la prevención del regreso de una organización armada implica controles, inspecciones y a veces operaciones de incautación. En su edición del 8 de octubre de 2026, la prensa describe una administración estadounidense que quiere pasar de compromisos políticos a resultados observables. Un funcionario estadounidense presenta el acuerdo de seguridad como un paso hacia una situación en que las instituciones libanesas son las únicas responsables del territorio, las armas y las decisiones militares. Sin embargo, esto no es evidencia de una orden estadounidense pidiendo al ejército que ataque a Hezbollah. No existen documentos operativos, instrucciones escritas y horarios de asalto en la información disponible. Más bien, el riesgo de confrontación surge de la brecha entre las tareas propuestas y la ausencia de un acuerdo nacional sobre su aplicación. En esta brecha se concentra la dificultad política del gobierno de Nawaf Salam.

El ex diplomático estadounidense Dennis Ross expresa claramente este desarrollo. Considera que las declaraciones del Gobierno libanés son insuficientes y pide que se cumplan efectivamente sus compromisos escritos. Su argumento se refiere al desarme, el desmantelamiento de la infraestructura y la prohibición de que los grupos apoyados por el Irán vuelvan a ocupar puestos en sectores afectados por las operaciones israelíes. Estas declaraciones no son el valor de una decisión de la Casa Blanca. Sin embargo, ilustran un requisito que también se refleja en las declaraciones dadas a los funcionarios de los Estados Unidos: una promesa de desarme sólo si un mecanismo puede ver sus efectos. La pregunta es entonces menos abstracta de lo que parece. ¿Quién identificará los sitios militares para ser desmantelados? ¿Quién encontrará que un depósito está vacío o que el acceso subterráneo ya no se puede utilizar? ¿Cómo puede distinguirse un regreso civil legítimo de un reasentamiento militar? Los textos consultados no describen un procedimiento aceptado por todas las partes. Tampoco especifican qué autoridad decidiría un desacuerdo entre el ejército libanés y un mecanismo de control internacional. En ausencia de esas normas, la verificación podría convertirse en una fuente permanente de desafío, incluso después de una retirada parcial de Israel.

La paradoja territorial de las zonas experimentales

El mecanismo de zona experimental representa la parte más concreta de las propuestas examinadas. En algunas zonas del sur, el ejército libanés asumiría la seguridad, retiraría las armas de Hezbollah y evitaría la reutilización de la infraestructura militar. La idea es probar gradualmente un dispositivo antes de extenderse. Pero hay una contradicción en las condiciones atribuidas a Israel: el ejército israelí tiene la intención de mantener el derecho a intervenir cuando considera que está surgiendo una amenaza. La responsabilidad de asegurar el terreno caería así en el Líbano, mientras que la decisión de utilizar la fuerza podría permanecer parcialmente en manos de Israel. Esta asimetría está en el corazón del desacuerdo. Si una patrulla israelí entra en una zona ya bajo control libanés, ¿qué autoridad debe administrar el incidente? Si Israel cree que el ejército libanés está actuando con demasiada lentitud, ¿podría atacar sin acuerdo? No se establece ningún protocolo específico en la información consultada. Por lo tanto, para Beirut el desafío no es sólo la salida de soldados israelíes. Es asegurar que esta salida restituya efectivamente el poder de decisión al Estado. Una zona libre de armas no estatales, pero expuesta a una intervención extranjera unilateral, sólo estaría en condiciones impecables de hacerlo.

El alivio del Líbano meridional ilumina el alcance del conflicto. Las alturas alrededor del castillo de Beaufort, la zona de Ali al-Taher y los ejes que conducen a Rihane se describen como espacios estratégicos. Su interés reside en la visibilidad de los carriles de tráfico y las posibilidades de control de movimiento. Israel cree que la fuerza de Hezbolá Radwan había preparado operaciones hacia Galilea y quiere evitar el regreso de capacidades ofensivas cerca de su frontera. Esta justificación acompaña una doctrina que favorece la prevención de un ataque antes de que se desencadena, en lugar de la respuesta después de la infiltración. El análisis publicado el 8 de octubre prevé así una transformación duradera de la geografía militar del Sur, más allá de una sucesión de huelgas puntuales. Sin embargo, el objetivo dado a los funcionarios israelíes debe distinguirse de los resultados reales alcanzados. El control final de las alturas y la extensión de las operaciones hacia el Rihane siguen siendo hipótesis discutidas, no decisiones cuya ejecución sería confirmada. Para las autoridades libanesas, las consecuencias van más allá del dominio militar: las posiciones ocupadas y la destrucción de viviendas condicionan el regreso de los habitantes. El despliegue del ejército no será suficiente si las aldeas permanecen inhabitables o sujetas a restricciones de acceso.

Poder de negociación y toma de decisiones de Tampa

La reunión militar prevista en Tampa el 20 de octubre debería abordar estas cuestiones. Los funcionarios libaneses desean incluir en la agenda el retiro israelí, en particular alrededor del castillo de Beaufort, así como el despliegue del ejército en las zonas evacuadas. También hay debates sobre los mecanismos de auditoría. Sin embargo, el nombramiento sigue siendo incierto en la información publicada el 8 de octubre: su calendario y mantenimiento final no se confirman de manera uniforme. Un diplomático internacional describió un profundo desaliento entre los funcionarios libaneses, que consideraban que no habían obtenido los gestos israelíes necesarios para avanzar en las negociaciones. He also reports that Israeli interlocutors want security arrangements while maintaining freedom of military action. Por consiguiente, la controversia se refiere al orden de obligaciones. Beirut quiere retirarse para hacer posible una autoridad nacional eficaz. Israel pide salvaguardias militares antes de cambiar sus posiciones. Washington quiere medidas de desarme verificables. En ausencia de acuerdo sobre la secuencia, el ejército libanés podría ser obligado a producir resultados antes de que el Estado recupere el pleno control de la tierra. Este es uno de los principales riesgos políticos del plan.

El Primer Ministro Nawaf Salam recordó en la exposición centenaria que las instituciones constitucionales deben tomar decisiones sobre la guerra, la paz y la seguridad nacional. También propugnó la plena aplicación del Acuerdo de Taif, no una lectura limitada de la redistribución de poderes. Su razonamiento es institucional: un Estado no puede reclamar soberanía completa si no se toman decisiones militares fundamentales. Esta posición está en consonancia con el objetivo americano de fortalecer la exclusividad de las fuerzas del orden, sin probar que el gobierno habría adoptado los medios coercitivos deseados por algunos interlocutores extranjeros. Entre una decisión en principio y una operación de desarme, siguen siendo necesarias varias medidas: definir los lugares de que se trata, organizar responsabilidades, establecer procedimientos y determinar el curso de acción que se debe adoptar en caso de denegación. Los periódicos del 8 de octubre no proporcionan ningún plan militar o orden público detallado que prescriba la confrontación directa. Por lo tanto, asimilar el discurso de Salam a una instrucción para atacar a Hezbollah confundiría una orientación política con una decisión operacional. Esta diferencia también protege el análisis de las sobreinterpretaciones: el objetivo de un monopolio estatal de la fuerza es explícito, pero su método de aplicación sigue siendo cuestionado.

Los límites políticos y materiales del ejército

Hezbollah, dirigido por Naim Kassem, se niega a tratar su arsenal como un asunto separado de la presencia y las amenazas israelíes en el territorio libanés. Sus funcionarios favorecen un diálogo interno y impugnan los plazos impuestos desde fuera. Este desacuerdo no es sólo una fecha para la entrega de armas. Contrapone dos secuencias: los defensores del control estatal anterior consideran que el desarme facilitará la estabilización; Hezbollah sostiene que las garantías de retirada y seguridad deben preceder a cualquier cambio decisivo en sus capacidades. El ejército no puede resolver esta divergencia política. Una inspección realizada en una zona abandonada no presenta los mismos riesgos que una incautación contra los combatientes que se niegan a entregar su equipo. El primer caso puede estar sujeto al control territorial tradicional; el segundo podría causar un enfrentamiento. No hay evidencia de que este segundo escenario fue ordenado. Sin embargo, las solicitudes de verificación, si se aplican sin acuerdo sobre las modalidades, aumentan el riesgo de fricción. Por lo tanto, el reto para el mando militar es tanto definir una misión alcanzable para preservar la cohesión de la institución en un entorno político dividido.

Una preocupación de elementos a menudo pasada por alto significa. Los informes indican que las Fuerzas Armadas Libanesas impartieron capacitación avanzada con más de siete países, incluso en misiones terrestres y aéreas. Esta cooperación puede mejorar las aptitudes operacionales, pero no solo demuestra que la institución cuente con todo el equipo y los recursos necesarios para aumentar la presencia en el Sur. La vigilancia permanente requiere personal, comunicaciones, viajes y capacidad de mantenimiento. También requiere procedimientos de coordinación con las autoridades civiles, en particular cuando las zonas afectadas son destruidas o parcialmente abandonadas. Los periódicos no proporcionan un desglose completo de los costos, el equipo entregado o el número de soldados asignados a cada misión. Por lo tanto, sería artificial concluir que los programas de capacitación son suficientes para que un mecanismo de desarme ampliado sea inmediatamente aplicable. Los funcionarios libaneses también deben tener en cuenta otras misiones militares, incluida la vigilancia fronteriza y la seguridad interna. La multiplicación de tareas, sin financiación precisa, podría socavar la continuidad del control buscado por Washington.

Los riesgos de seguridad más allá de Hezbollah solo

El descubrimiento de un envío de explosivos en la frontera siria ilustra esta diversidad de amenazas. La información publicada se refiere a 245 kilogramos de trinitrotolueno, cuatro equipos listos para usar, ocho detonadores y cables para disparar. The transports reportedly fled to the Syrian side on the arrival of a Lebanese patrol. No se identificaron consignas en los temas examinados. Por consiguiente, sería infundado presentar esta incautación como operación de Hezbolá o como prueba de una desestabilización prevista relacionada con las negociaciones de Tampa. El periodista que reporta el caso mismo hace preguntas sobre el uso previsto de la carga, sin proporcionar una respuesta establecida. The Syrian authorities are described as willing to cooperate in identifying the route and persons involved. El incidente demuestra sobre todo que el control fronterizo sigue siendo una misión importante en un momento en que las expectativas internacionales se centran en el Sur. Al mismo tiempo, una institución encargada de vigilar las fronteras, prevenir la trata y controlar las antiguas infraestructuras militares debe dar prioridad a sus recursos. Esta limitación práctica cuenta tanto como declaraciones diplomáticas para evaluar lo que realmente se puede exigir del ejército.

El futuro de la presencia internacional en el Líbano meridional añade incertidumbre adicional. Los funcionarios del Líbano piden que se mantenga la FPNUL o se examinen otras opciones para evitar un vacío de seguridad. Se mencionan las posibilidades europeas, pero no se establecen arreglos definitivos en la información del 8 de octubre. La cuestión está directamente relacionada con el desarme: las fuerzas internacionales participan en la vigilancia, el intercambio de información y la coordinación en una región donde los incidentes pueden degenerarse rápidamente. Su reducción sin un mecanismo de sustitución aumentaría la carga del ejército libanés. Sin embargo, la misión prevista por Washington requiere un control preciso y verificable. Por lo tanto, sería necesario determinar quién recibe los informes, quién encuentra una violación y cómo se resuelve un desafío antes de que cause una huelga. Estos procedimientos son esenciales en un ambiente donde Israel quiere mantener una capacidad de intervención. Sin reglas aceptadas y sin interlocutores identificados, una simple divergencia de apreciación sobre un movimiento sospechoso podría crear un incidente. Así pues, el fortalecimiento de la autoridad libanesa requiere arreglos diplomáticos y técnicos, no sólo más patrullas.

La confrontación directa no es una decisión establecida

Los hechos muestran una presión real de Estados Unidos por el desmantelamiento de la infraestructura militar de Hezbollah y un mayor control del ejército libanés. También muestran que las propuestas de zonas experimentales se enfrentan a la voluntad israelí de preservar la libertad de intervención. Las autoridades libanesas piden un retiro territorial efectivo, mientras que Hizbullah rechaza el desarme impuesto independientemente de las garantías de seguridad. Por otra parte, los documentos que se examinan no sugieren que Washington ordenó al ejército libanés atacar a Hezbollah, ni que el gobierno de Nawaf Salam haya adoptado un plan de confrontación interno. No se ha establecido ningún ultimátum operacional específico, lista de objetivos públicos y calendario de incautaciones forzadas. Este límite entre hechos y supuestos no reduce la gravedad del caso. Especifica su naturaleza. El peligro surge de un mecanismo que podría requerir que el ejército cumpla las obligaciones impugnadas en territorios donde el Estado todavía no tiene una autoridad plenamente reconocida. Por consiguiente, la cuestión decisiva no es sólo si se requiere el desarme, sino quién negocia sus condiciones, quién controla su aplicación y qué salvaguardias protegen tanto a los militares como a las personas.

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