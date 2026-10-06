Qleiaat tuvo que despegar: por qué el aeropuerto todavía está en el suelo

Se esperaba que el aeropuerto de Qleiaat reanudara una actividad, pero su puesta en marcha sigue retrasada por obstáculos técnicos que aún no se detallan. Al mismo tiempo, la Autovía del Mar de Akkar, que es esencial para su accesibilidad, tiene ahora su decreto pero está esperando financiación. Dos bloqueos que todavía retrasan el despegue económico del norte libanés.

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Un proyecto políticamente relanzado, pero aún no técnicamente

El aeropuerto de Qleiaat volvió al discurso público con una fuerte promesa: dar al Norte y Akkar una infraestructura capaz de romper su aislamiento económico y completar el sistema del aeropuerto libanés. Sin embargo, la transición de la política a la construcción sigue retrasada. La información disponible el 6 de octubre de 2026 indica los obstáculos técnicos que aún impiden el comienzo previsto. Al mismo tiempo, otro caso directamente relacionado con los avances del aeropuerto sobre papel: la autopista del mar de Akkar tiene ahora su decreto, pero su financiación todavía necesita ser asegurada. Ambos proyectos terminan haciendo la misma pregunta. La construcción o restablecimiento de un aeropuerto no es suficiente si la infraestructura para conectarla al resto del país sigue siendo incompleta.

El Presidente Joseph Aoun discutió el tema con el ex diputado Hadi Hobeich durante una reunión en Baabda. Las discusiones se centraron en la necesidad de completar la cuestión de la electricidad, pero también en la autopista marítima Akkar. Su decreto fue emitido. Se necesita ahora financiación para su aplicación. El proyecto se presenta como un eje esencial para el Akkar y para el aeropuerto René Mouawad en Qleiaat. Esta asociación entre carretera y aeropuerto es crucial. Muestra que la reactivación de la plataforma no puede considerarse independientemente de su accesibilidad.

El retraso atribuido a razones técnicas no significa que el proyecto sea abandonado. Más bien, muestra que el anuncio político no es suficiente para producir inmediatamente una infraestructura operacional. Un aeropuerto impone requisitos mucho más amplios que la mera presencia de una pista de aterrizaje. Debe determinarse el trabajo, el equipo, las características de seguridad, los accesos y las condiciones necesarios para un funcionamiento regular. Las fuentes proporcionadas no detallan en esta etapa toda la gama de barreras técnicas. Por lo tanto, no permiten que el retraso se atribuya a equipos o obras específicos sin ir más allá de la información disponible.

Este límite es importante. El archivo Qleiaat a menudo ha estado rodeado de considerables expectativas políticas y económicas. Para evitar convertir estas expectativas en certeza, es necesario distinguir lo que se adquiere de lo que queda por alcanzar. El proyecto cuenta con apoyo político. La autopista que debe mejorar su acceso tiene un decreto. Pero la financiación de esta ruta aún no está asegurada, mientras que el aeropuerto en sí sigue retrasado por razones técnicas.

Una infraestructura mucho más allá de Akkar

Qleiaat no es sólo un proyecto local. Su interés reside precisamente en su potencial capacidad de cambiar la geografía económica del Norte. Akkar sigue siendo una de las regiones que desde hace mucho tiempo ha estado demandando más inversión pública. El retorno del archivo del aeropuerto permite vincular varias reclamaciones: transporte, carreteras, inversiones, empleo y desarrollo territorial.

El aeropuerto de René Mouawad se encuentra en Qleiaat, Akkar. Su regreso al servicio abriría la infraestructura aérea en el norte del país, mientras que el tráfico civil internacional se basa ahora en Beirut. El potencial interés económico es obvio. Sin embargo, los documentos disponibles todavía no proporcionan un plan operativo completo para determinar qué parte del tráfico de pasajeros, el flete u otras actividades se transferirían a Qleiaat. Por lo tanto, sería prematuro presentar la plataforma como futuro segundo aeropuerto internacional plenamente definido en sus funciones.

La importancia política del proyecto también viene de lo que representa para el Akkar. El sentido de marginación de la región aparece en varios casos del mismo día. La crisis en el basurero de Srar llevó a funcionarios electos y funcionarios municipales a reunirse con el Primer Ministro Nawaf Salam. Los representantes locales se niegan a permitir que Akkar se convierta en un destino de desechos de otras regiones. Exigen que Srar sea reservado a los desechos generados en la provincia. Al mismo tiempo, el propio Mufti de la República Abdel Latif Derian insistió en que el Akkar no debía quedar marginado ni privado del desarrollo.

Qleiaat toma así un valor que va más allá de su función de transporte. Para algunos de los líderes del norte, el proyecto debe demostrar que el estado es capaz de invertir en Akkar además de gestionar crisis sociales o ambientales. Un aeropuerto, autopista e infraestructura asociada cambiaría la naturaleza de la relación económica entre la región y el centro del país.

Sin embargo, esta ambición sólo puede funcionar si las diversas inversiones avanzan juntas. Un aeropuerto que está mal conectado a las principales zonas urbanas pierde parte de su interés. Una carretera sin financiación sigue siendo una vía administrativa. Por lo tanto, la verdadera dificultad es sincronizar los proyectos.

La autopista marítima tiene su decreto, aún no su financiación

El registro de carreteras permite medir precisamente la diferencia entre la decisión y la ejecución. Se dictó el Decreto sobre la autopista Akkar. Este paso da al proyecto una existencia administrativa más concreta. Pero la cuestión financiera sigue abierta. Hadi Hobeich insistió con Joseph Aoun en la necesidad de asegurar los fondos necesarios para su realización.

El eje se presenta como una verdadera « lung » o arteria principal para el Akkar y para el aeropuerto de Qleiaat. La lógica es simple: una infraestructura aérea necesita una red vial capaz de absorber pasajeros, empleados, proveedores y posiblemente bienes. Sin acceso eficiente, la ventaja geográfica del aeropuerto se reduce.

La cuestión de la financiación se vuelve tan importante como la decisión de reactivar Qleiaat. La información disponible todavía no da el nombre de un arrendador que ha hecho un compromiso definitivo para financiar la autopista. Tampoco proporcionan una cantidad o un calendario de trabajo acordados. Por lo tanto, el decreto no debe confundirse con el comienzo del sitio de construcción.

Esta distinción es esencial en un país donde muchos proyectos de infraestructura han adoptado varias medidas administrativas antes de quedar bloqueados en la financiación. El desafío no es sólo decidir. Es necesario obtener recursos, iniciar procedimientos y trabajar.

La reactivación de Qleiaat apenas puede escapar de esta regla. El equipo de aeropuerto y el acceso a la carretera deben considerarse un ecosistema. La financiación de uno sin el otro podría producir una infraestructura parcialmente funcional, incapaz de alcanzar los objetivos económicos que justifiquen su costo.

El contexto regional refuerza el argumento de un segundo punto aéreo

El reenvío de Qleiaat también está ocurriendo en un momento en que la seguridad del transporte aéreo se ha convertido de nuevo en un problema político. El propio Nawaf Salam destacó la prioridad dada a la seguridad del aeropuerto de Beirut y los pasajeros cuando se dirigió al archivo de vuelo iraní. Sus comentarios se referían directamente a la plataforma de la capital, pero recuerda la dependencia del Líbano de un punto central de entrada aérea.

Naturalmente, las tensiones regionales dan más peso a cualquier reflexión sobre la diversificación de la infraestructura. Las operaciones militares en la región, las tensiones con Israel y las posibles perturbaciones del tráfico aéreo refuerzan el interés estratégico de una segunda plataforma. However, the available sources do not present Qleiaat as a formal emergency plan to replace Beirut in the event of closure. Por lo tanto, sería excesivo asignarle esta función como si ya se hubiera decidido.

No obstante, el interés estratégico existe en el contexto. Un país con varias infraestructuras operacionales tiene más opciones que un país con un importante aeropuerto civil. Esta diversificación puede incluir pasajeros, fletes, operaciones de socorro o necesidades económicas. La segunda plataforma todavía necesita ser verdaderamente operacional y vinculada a las redes nacionales.

El debate aquí se suma al de la soberanía económica. Una infraestructura tiene valor estratégico sólo si el Estado puede operarla, protegerla y garantizar su acceso. Por lo tanto, Qleiaat no puede ser tratado como un simple proyecto inmobiliario alrededor de una pista existente. Su regreso al servicio implica una cadena completa de infraestructuras e instituciones.

El Norte espera beneficios económicos

Gran parte del interés local se basa en los trabajos y la actividad que la plataforma podría generar. Un aeropuerto moviliza personal directamente involucrado en la operación, pero también puede apoyar el transporte terrestre, logística, catering, hoteles y otros servicios. La construcción o renovación de infraestructura también crea una actividad temporal significativa.

Sin embargo, las proyecciones deben mantenerse cautelosas. No se proporcionan cifras consolidadas para el futuro empleo en el corpus del 6 de octubre. No se detalla el volumen previsto de pasajeros o carga. Por consiguiente, la producción de miles de empleos específicos o de una cantidad determinada de beneficios económicos equivaldría a inventar datos que carecían de fuentes.

Sin embargo, el interés económico puede establecerse sin cifras ficticias. El Akkar sufre un déficit de infraestructura. La conectividad mejorada reduce los costos de viaje y puede facilitar la instalación de actividades. Si Qleiaat eventualmente desarrolla un negocio de fletes, su influencia podría exceder solo a los viajeros. Pero esta orientación debe ser confirmada por los planes operativos antes de ser presentada como adquirida.

El proyecto también podría cambiar la relación entre Akkar y Trípoli. La principal ciudad norteña tiene su puerto y un tejido económico distinto. Una plataforma aérea más al norte podría complementar esta infraestructura marítima. De nuevo, los documentos examinados no se refieren a un plan integrado de puertos aéreos oficialmente detenido. La idea es una posibilidad económica, no una decisión ya tomada.

Por lo tanto, el reto principal es no sobrecargar Qleiaat con todas las ambiciones del Norte incluso antes de que comience. Cuanto más se presenta el proyecto como solución a todos los problemas regionales, más aumenta el riesgo de decepción. Una infraestructura puede estimular una región. No sustituye una política general de desarrollo.

Akkar exige política de inversión, no una sucesión de anuncios

El contexto local muestra precisamente esta expectativa. La movilización alrededor de Srar revela una región que se niega a ser tratada sólo a través de archivos de residuos y emergencia. Funcionarios municipales elegidos solicitaron que el vertedero se utilizara exclusivamente para Akkar. Nawaf Salam reunió al Ministro de Medio Ambiente Tamara El Zein, MP Assaad Dergham, el Consejo de Desarrollo y Reconstrucción, el Comité de Alto Socorro, la Autoridad de Residuos Sólidos y varios funcionarios locales.

Al mismo tiempo, Abdel Latif Derian pidió poner fin a la marginación de Akkar y mencionó la necesidad de una herramienta de desarrollo específica. Estas solicitudes dan a Qleiaat una dimensión política adicional. El aeropuerto se convierte en uno de los símbolos para medir si el regreso del estado a las regiones periféricas resulta en inversión real.

Joseph Aoun está directamente involucrado en esta expectativa. El Presidente da seguimiento a la autopista marítima y a la necesidad de garantizar su financiación. Su intervención da al proyecto alta visibilidad institucional. Pero también aumenta la presión para lograr resultados.

The Government of Nawaf Salam faces the same demand in several regions. En el sur, quiere demostrar que los proyectos anunciados en Nabatiyah están siendo implementados. En Akkar, los municipios solicitan respuestas sobre desechos e infraestructura. Por lo tanto, la cuestión se convierte en una de las capacidades del Estado para pasar del tratamiento de emergencia a la política de inversión.

Qleiaat es una prueba particularmente visible porque el proyecto ha existido durante mucho tiempo en el debate público. Cada nuevo retraso revive la impresión de que el Norte todavía está esperando. Por el contrario, un lanzamiento concreto podría ser de mayor importancia política que el sitio de construcción.

El retraso técnico debe explicarse ahora

The main weakness of the case as at 6 October is the lack of public details on the technical reasons for the delay. La información disponible indica que la puesta en marcha se retrasa por esas razones. No proporciona ventilación adecuada para determinar qué componente bloquea la apertura.

Esta falta de detalles alimenta inevitablemente las preguntas. Un obstáculo técnico puede relacionarse con el trabajo físico, el equipo, las normas, los procedimientos o más. Sin un documento más preciso, elegir una de estas explicaciones sería especulativa. Por lo tanto, el siguiente paso en la transparencia debe ser publicar claramente las condiciones restantes.

Esa aclaración también permitiría distinguir los obstáculos técnicos de los obstáculos financieros. Ambos archivos pueden superponerse, pero no son idénticos. La autopista marítima, por ejemplo, tiene un decreto pero busca su financiación. Para el aeropuerto, el retraso se presenta como técnica. La mezcla de los dos problemas impediría comprender lo que hay que resolver como prioridad.

El Gobierno también se beneficiaría de definir medidas para medir el progreso. Un proyecto del aeropuerto no cambia instantáneamente de la inactividad a la operación completa. Entre ellos se encuentran estudios, obras, equipos, procedimientos, pruebas y autorizaciones. Un calendario público transformaría el debate político en un seguimiento concreto.

Este requisito es aún más importante dadas las altas expectativas económicas. Los residentes e inversores no pueden construir sus decisiones en una fecha en movimiento. Por lo tanto, la credibilidad del proyecto depende menos de un nuevo anuncio de apertura que de la publicación de hitos verificables.

La financiación será el verdadero punto de encuentro para proyectos

Incluso cuando se resuelvan las dificultades técnicas, Qleiaat tendrá que integrarse en un conjunto de inversiones. La autopista marítima es el ejemplo más obvio. Sin financiar el eje vial, parte de los beneficios esperados del aeropuerto se retrasará.

Esta situación se refiere a una dificultad más general del Estado libanés. Varias cuestiones importantes requieren capital simultáneo: electricidad, reconstrucción del Sur, carreteras, servicios públicos e infraestructura. El Gobierno busca asociados y mecanismos internacionales para movilizar inversiones sin todos los recursos necesarios.

Por consiguiente, la competencia para la financiación será firme. Qleiaat tendrá que demostrar su utilidad económica y estratégica ante otros proyectos igualmente urgentes. La financiación externa podría acelerar el proceso, pero no hay ningún anuncio específico en los documentos del 6 de octubre para identificar a un socio ya comprometido a apoyar todo el programa.

El aeropuerto está entrando en una fase en la que el apoyo político ya no es suficiente. El decreto de la autopista, las declaraciones presidenciales y el regreso del proyecto en las noticias muestran que la idea no está enterrada. Pero la medida de su progreso será ahora en términos mucho más concretos: financiación garantizada, eliminación de obstáculos técnicos, trabajo iniciado y calendario publicado.

Qleiaat ya no carece de razones para desarrollarse. El Norte exige infraestructura. El Akkar pide una política de desarrollo. La diversificación del acceso al país tiene un interés económico y estratégico. Lo que todavía falta es la transformación de estas razones en una cadena de decisiones ejecutables. Por lo tanto, el despegue real de Qleiaat comenzará bien antes del primer plano: cuando se determine con precisión el retraso técnico, se asegurará la financiación y el camino hacia el aeropuerto también dejará de ser un proyecto pendiente.

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