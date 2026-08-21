Beirut-Tehran: ¿Hasta dónde puede llegar la crisis?

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La presencia en el Líbano de Mohammad Reza Rauf Sheibani, diplomático nombrado por Teherán como embajador, pero cuya aprobación Beirut se ha retirado, se ha convertido en una prueba de soberanía para el Estado libanés. Unos días después de la expiración anunciada de su visado, el 24 de agosto de 2026, el Ministro de Relaciones Exteriores Youssef Rajji apretó el tono: la retención de Sheibani en territorio libanés sería, a su juicio, incompatible con una decisión soberana, definitiva y ejecutable. Detrás de esta cuestión aparentemente técnica es ahora una cuestión más amplia: ¿hasta qué punto el Líbano puede aplicar sus decisiones diplomáticas contra Irán, un socio regional influyente y el apoyo histórico a Hezbollah?

Sheibani, un expediente que se ha convertido en una prueba de soberanía

La secuencia actual no comienza en agosto. On 24 March 2026, the Lebanese Ministry of Foreign Affairs withdrew its agreement to the accreditation of Mohammad Reza Rauf Sheibani and declared persona non grata. Beirut le pidió que saliera del territorio antes del 29 de marzo. El Ministerio ha invocado declaraciones que se consideran injerencias en la política nacional libanesa y reuniones con agentes no oficiales que supuestamente no respetan las prácticas diplomáticas previstas.

Esta distinción es importante. Sheibani es presentado por el Irán como su Embajador designado, pero no ha sido aceptado como Embajador por el Estado libanés. Por consiguiente, la controversia no se refiere a la retirada de un embajador acreditado periódicamente. Se refiere a la presencia prolongada en el Líbano de un diplomático cuya aprobación fue retirada y a quien el país anfitrión ha declarado oficialmente indeseable.

On 20 August, in statements taken from the Lebanese and regional press, Youssef Rajji sought to close the door to any alternative interpretation. Para el Ministro, la existencia de un visado todavía válido hasta el 24 de agosto no puede neutralizar la decisión anterior de la diplomacia libanesa. Desde el momento en que un diplomático fue declarado persona non grata, sostuvo, un permiso de residencia o permiso de entrada previo ya no es una base suficiente para justificar su presencia continua en el país.

Rajji presenta así el caso como cuestión de autoridad estatal, no como un mero problema administrativo. En su argumento, permitir a Sheibani permanecer o regularizar su situación significaría admitir que una decisión soberana del ejecutivo libanés puede suspenderse, eludirse o renegociarse bajo presión política. Es este punto que da al caso un alcance mayor que el estado individual del diplomático iraní.

La crisis de Beirut-Teherán depende ahora de la ejecución

El ministro también puso una condición política para el regreso a las relaciones normales con la misión iraní. Según lo que se informó esta semana, la normalización de las operaciones diplomáticas depende ante todo del respeto a la adopción de decisiones en el Líbano y, más ampliamente, de la soberanía del país y de las normas que rigen las relaciones entre los Estados.

Esta formulación mueve la carpeta. Beirut ya no pregunta lo que Sheibani hará después de la expiración de su visa. El ministerio vincula ahora la calidad de la relación con la representación iraní a la capacidad de Teherán de reconocer una decisión libanesa que desafía eficazmente manteniendo su diplomático en el país.

Rajji también denunció las acciones de funcionarios iraníes en asuntos internos libaneses. Las críticas incluyen declaraciones de Teherán sobre las elecciones gubernamentales y cuestiones relacionadas con Hezbollah. En la lectura defendida por el Ministro, la relación con el Irán sólo puede funcionar normalmente sobre la base de la igualdad institucional: el Irán puede defender sus intereses y posiciones, pero no puede sustituir a las autoridades libanesas cuando deciden cuestiones de política nacional o representación diplomática.

Hezbollah coloca a Irán en el corazón del debate interno

El incidente diplomático no puede separarse del debate sobre las armas de Hezbolá, pero no disminuye. El Gobierno del Líbano ha iniciado un proceso encaminado a fortalecer la autoridad del ejército y limitar las estructuras armadas fuera del control directo del Estado. El propio Rajji ha expresado reiteradamente su apoyo al desarme de Hezbollah y ha descrito públicamente la influencia iraní en el movimiento como factor determinante.

Es en este espacio que el caso Sheibani toma una dimensión simbólica. La controversia no se refiere a un envío de armas ni a una operación militar. Se refiere a la capacidad de un ministerio libanés de imponer una decisión dentro de su competencia a un representante de un Estado que mantiene estrechos vínculos con uno de los principales actores políticos y militares del país.

El contexto regional aumenta aún más la sensibilidad del caso. Washington continúa su campaña de presión contra las redes vinculadas a Irán y Hezbollah. El 20 de agosto, los Estados Unidos anunciaron nuevas sanciones contra las personas acusadas de participar en canales financieros que apoyaban al movimiento libanés y subrayaron nuevamente sus vínculos con las estructuras iraníes. Esta presión estadounidense es parte del paisaje regional, pero no reduce la decisión libanesa sobre Sheibani a una petición de Washington. En los documentos oficiales del Líbano se describe la retirada de la aprobación como decisión del Estado basada en las normas diplomáticas y en las denuncias de injerencia.

Decisión del Líbano parcialmente sin efecto

El corazón del problema está precisamente aquí. The March decision was clear: withdrawal of the accreditation agreement, declaration of persona non grata and request for departure. Sin embargo, Sheibani todavía estaba en el Líbano varios meses después. Esta persistencia convierte un incidente diplomático en cuestionar la capacidad de ejecución del Estado.

En virtud del derecho diplomático, el Estado receptor tiene una amplia discreción para rechazar o retirar la aceptación de un representante extranjero. La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas establece que un Estado puede declarar a un miembro de una misión personala no grata sin estar obligado a dar razones para su decisión. El Estado que envía entonces recordará a la persona interesada o terminará sus funciones. Por lo tanto, el principio deja pocas dudas sobre el derecho del Líbano a rechazar a Sheibani como representante diplomático.

La dificultad se mueve hacia la aplicación práctica. ¿Cómo se puede aplicar esta decisión si la persona interesada no se retira? ¿Hasta dónde puede llegar la administración libanesa sin causar una escalada con Teherán? ¿Y qué institución debe intervenir después de la expiración del visado si el diplomático permanece en el territorio?

Teherán puede responder sin romper con Beirut

La escalada diplomática es posible, pero sus formas siguen abiertas. El Irán podría protestar oficialmente, reducir el nivel de sus contactos con el ministerio, convocar al representante libanés en Teherán o adoptar una medida de reciprocidad hacia un diplomático libanés. También podría optar por dejar caer el caso cambiando su representación en Beirut. Al 21 de agosto, no hay indicios de cuáles de estos escenarios se utilizarán.

Sobre todo, la crisis en torno a Sheibani debe distinguirse de un colapso de las relaciones diplomáticas. Hasta el 24 de marzo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Líbano había declarado explícitamente que el retiro del diplomático iraní no constituía una ruptura con Irán. Por el contrario, Beirut afirmó querer mantener buenas relaciones, siempre que se basaran en la reciprocidad, el respeto mutuo y la no injerencia.

Por lo tanto, la crisis puede empeorar considerablemente sin alcanzar este umbral. Entre una relación normal y un desglose oficial existe una serie de medidas: reducción de contactos, reiteradas citaciones, revocación de embajadores para consultas, restricciones administrativas, denegación de nombramientos diplomáticos o congelación de determinados mecanismos de cooperación.

El anterior cuenta tanto como el diplomático

Esta dimensión explica la firmeza del vocabulario de Rajji. Si el ministerio acepta que un diplomático declaró restos indeseables en el país durante mucho tiempo, el precedente superaría inmediatamente el caso iraní. Significaría que una decisión de política exterior puede impugnarse en su aplicación de acuerdo con el peso político del Estado interesado o sus relés locales.

La soberanía no se limita al control fronterizo ni al monopolio de la fuerza. En este caso, se mide a algo mucho más administrativo: la capacidad de una institución para aplicar una decisión adoptada en su área de competencia cuando altera a un poderoso socio regional.

Esto es también lo que distingue al dossier de Sheibani del debate general sobre las relaciones entre el Líbano e Irán. El Ministerio de Relaciones Exteriores no trata formalmente de redefinir toda la relación bilateral en esta materia. Pide que se aplique una medida específica a un diplomático específico. Si esta medida no se puede aplicar, entonces la dificultad institucional se vuelve más importante que su propósito original.

24 de agosto se convierte en un plazo político

El vencimiento anunciado del visado el 24 de agosto no constituye, en el argumento de Rajji, el origen de la obligación de salir. En su opinión, este fue el resultado de la decisión de marzo. Pero la fecha ahora proporciona un plazo administrativo claro en torno al cual la crisis puede cristalizarse.

Si Sheibani sale del territorio, Beirut puede considerar que su decisión finalmente se ha aplicado y allana el camino para un nuevo nombramiento iraní de conformidad con los procedimientos del Líbano. La relación con Teherán seguirá siendo tensa, pero el litigio podría volver al marco diplomático tradicional.

Si permanece, la pregunta cambiará de naturaleza. Ya no se tratará de una divergencia de interpretación respecto de su condición, sino de los medios de que dispone el Estado libanés para aplicar una decisión que presenta como definitiva. El gobierno tendrá que determinar hasta qué punto se propone ir y con qué instrumentos administrativos, diplomáticos o políticos.

Esto hace que el caso Sheibani sea más que un episodio entre dos ministerios. Pone a prueba una promesa central del discurso oficial libanés: restaurar la capacidad del Estado de decidir sin el peso de un actor interno o poder regional capaz de suspender el efecto de sus decisiones. El próximo desarrollo concreto está ahora cerca: la visa que dice Youssef Rajji expirará el 24 de agosto coloca la respuesta iraní, y especialmente la capacidad de acción de Beirut, en el centro de los próximos días.