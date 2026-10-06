Electricidad: detrás de la reunión Berri Salam, el retorno de un proyecto de cambio modelo

La reunión entre Nabih Berri y Nawaf Salam pone la electricidad en la cima de las prioridades libanesas. Dos vías emergen: un modelo de construcción, operación y transferencia o un acuerdo internacional. Con el kilovatio-hora de los generadores de 52.840 libras, la estaca va más allá de las soluciones temporales y requiere una reforma estructural.

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El archivo vuelve a la parte superior con dos pistas específicas

La cuestión de la electricidad ha regresado a la vanguardia de las prioridades políticas con la reunión entre el Presidente del Parlamento Nabih Berri y el Primer Ministro Nawaf Salam en Ain al-Tiné. En medio de las discusiones sobre el Sur, los movimientos diplomáticos del Jefe de Gobierno y la situación económica, los dos funcionarios dedicaron parte de su entrevista a la búsqueda de una solución « radical » a la crisis eléctrica. Se colocaron dos vías sobre el cuadro: utilizando un sistema de construcción, operación y transferencia, o concluyendo un acuerdo internacional libanés capaz de lograr un arreglo duradero.

La elección de términos es importante. Ya no es cuestión de aumentar las horas de energía a tiempo o encontrar combustible para las centrales eléctricas. El debate se centró en un mecanismo que podría cambiar la forma en que se financian las inversiones, se desarrolla la infraestructura y se presta servicios de productos. El uso de un sistema de construcción, operación y transferencia permitiría, en principio, a un operador financiar y construir una infraestructura y luego operarla durante un período determinado antes de que se transfiera al Estado. La otra opción mencionada sigue siendo menos detallada: un acuerdo entre el Líbano y los asociados internacionales que crearía una solución global.

Sin embargo, al final de la reunión no se anunció ninguna decisión definitiva. Ningún socio extranjero ha sido designado públicamente. No hay cantidad de inversión, cronograma de licitación o lista de plantas afectadas aparece en la información disponible. Por consiguiente, la reunión constituye una orientación política en lugar de un lanzamiento operacional. Esto es precisamente donde está la cuestión: si el regreso del dossier a la cumbre del estado realmente abre una nueva fase o si permanecerá en la etapa de una nueva búsqueda de fórmulas.

La urgencia es perfectamente mensurable. El Líbano sigue pagando una factura de energía rota entre la insuficiente electricidad pública, los generadores privados y las soluciones individuales. El reciente aumento de los costos muestra que esta organización no sólo es técnicamente deficiente. Cada vez es más oneroso para los hogares y las empresas.

52 840 libras por hora kilovatio en generadores

El precio de los generadores privados fijados para septiembre ha alcanzadolibras libanesas 52.840 por hora kilovatioEl aumento es del 9,5% en un mes. La comparación con febrero es aún más espectacular: el precio fue de 30,244 libras. En siete meses, el aumento se aproxima al 75%.

El petróleo representa una parte importante de este aumento. El precio medio de la placa de aceite de combustible utilizada en el cálculo de precios alcanzó aproximadamente£2.675 millonescontra 1.399 millones en marzo. Este desarrollo afecta directamente a los propietarios de generadores, pero la carga se transfiere a los suscriptores. La crisis energética regional se convierte así en un gasto mensual adicional para los hogares libaneses.

La peculiaridad del sistema libanés amplifica el choque. En una red eléctrica normal, se puede extender un aumento de los precios del combustible sobre una estructura de producción diversificada, contratos de suministro y una red nacional. En el Líbano, una parte importante del consumo se basa en una multitud de generadores de combustible. Cuando el aceite de combustible aumenta, la transferencia a la factura es rápida.

Esta situación también produce una fuerte desigualdad. Un hogar capaz de invertir en paneles solares, baterías u otras soluciones reduce gradualmente su dependencia de los generadores. Un hogar con menos medios sigue siendo prisionero de la factura mensual. Por lo tanto, la transición de la energía individual puede aliviar la carga que pesa sobre algunos consumidores y dejar a otros expuestos al aumento del combustible.

La discusión entre Berri y Salam viene en este mismo momento. La naturaleza estructural de la solución es evidente: incluso una reducción temporal de los precios del petróleo combustible no resolvería el problema. Reduciría temporalmente el proyecto de ley sin cambiar la dependencia de un sistema costoso y fragmentado.

Las empresas están absorbiendo cada vez más el choque

La presión no es sólo sobre individuos. Los indicadores económicos de septiembre muestran una situación paradójica. El índice de administradores de compras en el Líbano ha pasado de50.1 puntos en agosto a 50.5 en septiembrePor lo tanto, por cuarto mes consecutivo, permanece por encima del umbral de 50 que tradicionalmente separa la contracción del crecimiento de la actividad.

Esto podría dar la imagen de una economía que está empezando lentamente a avanzar. Sin embargo, los datos detallados cuentan una historia mucho más frágil. Las empresas han visto el mayor aumento de los costos de insumos en unos tres años y medio. La energía es parte de esto, junto con alimentos, materiales de construcción, envío y seguros.

La diferencia entre el crecimiento de la actividad y la mejora de la situación de las empresas es esencial. Una empresa puede recibir más pedidos mientras ve su disminución del margen. Si el costo de la electricidad, el transporte y las materias primas aumenta más rápido que sus ingresos, la recuperación se hace difícil de transformar en inversión o empleo.

El comportamiento empresarial está empezando a reflejar esta precaución. El reclutamiento ha disminuido. También se han reducido las adquisiciones. Las órdenes de exportación siguen siendo débiles en un entorno regional inestable. Por lo tanto, las empresas buscan proteger su flujo de efectivo aunque el indicador general de actividad permanezca ligeramente en territorio positivo.

La electricidad está involucrada en casi todas estas decisiones. No representa simplemente una línea de gastos entre otros. Condiciona los costos de producción, la preservación de bienes, el funcionamiento de equipos, aire acondicionado, informática y parte de la logística. Una empresa que no puede predecir su costo energético tiene menos visibilidad para fijar precios y programar sus inversiones.

El modelo de construcción, operación y transferencia vuelve al centro

En este contexto, la trayectoria del sistema de construcción, operación y transferencia adquiere su interés. El objetivo sería aumentar el capital y los conocimientos especializados sin pedir al Estado que financiara inmediatamente toda la infraestructura. El operador seleccionado construiría el proyecto, lo operaría bajo un contrato específico y luego lo transferiría a la autoridad pública.

En papel, el mecanismo aborda uno de los problemas más obvios del Líbano: el Estado tiene márgenes financieros limitados mientras que las necesidades de inversión son considerables. La electricidad requiere capital para producción, pero también para transporte, servicios postales, redes y reducción de pérdidas. Esperar a que las finanzas públicas puedan financiar solo todas estas inversiones podría prolongar la crisis durante años.

Sin embargo, el mecanismo no es una solución automática. Depende del contrato. Es necesario determinar quién financia, quién soporta los riesgos, cómo se remunera al operador, qué precios se aplica, qué garantiza al Estado y en qué condiciones le corresponde la infraestructura. Un mal contrato puede transferir parte del riesgo al sector público al tiempo que garantiza los ingresos del operador. Un contrato bien construido puede, por el contrario, acelerar una inversión que el Estado no pueda realizar solo.

La información disponible todavía no especifica qué parte del sector estaría interesada. Por lo tanto, no es posible afirmar que el gobierno está considerando confiar toda la producción de electricidad a este modelo. El debate abarcaba una posible manera de encontrar una solución definitiva. Quedan por construir detalles técnicos.

Esta falta de precisión es precisamente la próxima prueba. La voluntad política se vuelve creíble cuando se transforma en especificaciones, calendario, mecanismo de financiación y procedimiento de selección. Hasta que estos elementos sean publicados, el sistema sigue siendo una opción y no un proyecto ejecutable.

Otra vía: aún por definir un acuerdo internacional libanés

La segunda posibilidad mencionada por Berri y Salam es la de un acuerdo internacional libanés. La fórmula es más amplia y mucho menos precisa. Podría abarcar diferentes tipos de cooperación, pero la información disponible no identifica un país, institución o consorcio ya elegido. Por lo tanto, sería prematuro asignar el proyecto a un socio específico.

Sin embargo, el interés político de esta vía es claro. Una solución apoyada por asociados internacionales podría proporcionar simultáneamente financiación, conocimientos especializados y garantías. En un sector caracterizado por déficits y controversias, la presencia de un jugador externo también podría ayudar a configurar la implementación.

Pero este camino también impone condiciones. Un socio internacional solicitará información sobre la situación financiera del sector, los mecanismos de fijación de precios, la capacidad de recuperación y las responsabilidades gubernamentales. También deseará tener visibilidad sobre el marco regulatorio. Por consiguiente, la búsqueda de financiación externa no puede separarse completamente de las reformas internas.

Aquí es donde la cuestión de la electricidad se une a la de las finanzas públicas. Nabih Berri recibió al Gobernador del Banco del Líbano,Karim SuaidEn la misma secuencia política. Nawaf Salam también se reunió en el Gran Sérail para discutir la situación financiera y bancaria. No se anunció ningún vínculo operacional entre estas entrevistas y la financiación de la electricidad. Sin embargo, su combinación demuestra que el gobierno y las instituciones clave trabajan en un entorno donde cada inversión importante depende de la restauración de mayores capacidades financieras.

Por lo tanto, el Líbano no puede tratar la electricidad como un sector aislado. Su reforma depende de la confianza, la financiación, la capacidad del Estado de firmar contratos creíbles y la existencia de instituciones capaces de hacer cumplirlos.

Los industriales también están pidiendo una respuesta sobre la energía

La cuestión también aparece en conversaciones con el sector productivo. Representantes empresariales de los suburbios del sur presentaron sus prioridades al Consejo Económico, Social y Ambiental. En particular, piden un enfoque estructurado para apoyar los establecimientos afectados por la destrucción, relanzar las empresas detenidas y preservar los empleos.

La cuestión de la energía es una de sus preocupaciones. Para una empresa industrial, la dependencia de los generadores es un impedimento aún mayor que para un negocio o una oficina. Las máquinas consumen más. Las interrupciones pueden interrumpir los ciclos de producción. Las soluciones individuales requieren una inversión significativa.

El problema se vuelve particularmente agudo para las empresas dañadas por la guerra. Deben financiar simultáneamente la reparación de sus locales, la posible sustitución de su equipo y sus necesidades energéticas. Sin una solución eléctrica más estable, la reconstrucción material no garantiza la reanudación de la producción.

Los industriales de los suburbios del sur también están pidiendo una base de datos detallada de las empresas, su actividad, tamaño, número de empleados, capacidad de producción, necesidades y daños. Esperan que los asentamientos afectados reciban prioridad en los planes de recuperación y reconstrucción.

Esta demanda muestra por qué la reforma eléctrica tiene ahora una dimensión de reconstrucción económica. Restaurar edificios sin garantizar la energía necesaria para su funcionamiento no es suficiente. El mismo razonamiento se aplica al Sur, donde las autoridades buscan restaurar los servicios esenciales para permitir el regreso de los habitantes.

El Sur convierte la electricidad en una cuestión de soberanía

Nawaf Salam hizo del retorno de los servicios públicos un elemento central de su discurso sobre el Sur. Después de su visita a Nabatiyah, insistió en la necesidad de ver concretamente la restauración del agua y la electricidad, el progreso de los proyectos, la renovación de las escuelas y el regreso de los habitantes.

Este enfoque da a la electricidad una dimensión política adicional. En las zonas afectadas por las operaciones militares, el poder no sólo mejora la vida cotidiana. Está permitiendo que la gente se quede o regrese. Ayuda a las empresas a reabrir. Está reiniciando los servicios públicos. Por consiguiente, participa en la restauración de la presencia efectiva del Estado.

El presidente Joseph Aoun desarrolló una lógica similar cuando insistió en apoyar a los habitantes que permanecieron en sus aldeas en el sur. La capacidad del Estado para satisfacer sus necesidades se convierte en un componente de soberanía. La autoridad no sólo se mide al despliegue del ejército. También se mide por agua, carreteras, escuelas y electricidad.

Esta dimensión explica por qué la cuestión de la energía apenas puede aplazarse hasta el retorno de la estabilidad regional perfecta. Las tensiones en el Oriente Medio hacen que la energía sea más costosa y la inversión más arriesgada. Esperar a que desaparezcan significaría dejar que los hogares y las empresas continúen financiando el status quo.

Los hogares más vulnerables pagan proporcionalmente el precio más alto

El aumento de la factura de electricidad está llegando finalmente a un país donde una gran proporción de hogares ya está reduciendo sus gastos esenciales. Los datos sociales disponibles muestran que muchas familias reducen sus gastos de salud y educación. Algunos ya no pueden proporcionar medicamentos adecuados o alimentar a los niños. Otros venden bienes domésticos o activos generadores de ingresos.

En este contexto, el aumento de la electricidad no se absorbe simplemente reduciendo el tiempo de ocio. Compite directamente con gastos esenciales. Un hogar debe arbitrar entre generador, alimentación, medicina, transporte y escuela. El aumento de la hora kilovatio se convierte así en un factor adicional de empobrecimiento.

Las soluciones individuales pueden reforzar las desigualdades. Una familia con capital puede instalar una solución solar y reducir su exposición a generadores. Una familia sin ahorros sigue comprando energía costosa cada mes. El hogar menos capaz de invertir entonces se convierte en el más dependiente del sistema más caro.

Esta realidad debe afectar el diseño de cualquier reforma. Una solución puramente técnica puede mejorar la producción sin resolver necesariamente la cuestión del precio pagado por los consumidores. Por lo tanto, el modelo futuro tendrá que cumplir dos requisitos simultáneos: producir lo suficiente y producir a un costo soportable.

La próxima prueba ya no será una reunión sino un calendario

La reunión entre Nabih Berri y Nawaf Salam trajo electricidad al más alto nivel político. También introdujo dos pistas identificables. Esto es más que una repetición de un hallazgo del fracaso del sector. Pero la información disponible todavía se detiene antes de los elementos que permitirían hablar de un plan real: socios, proyectos interesados, cantidades, llamados a licitaciones, garantías, precios y plazos.

Por lo tanto, el siguiente paso será fácil de medir. Si se selecciona la pista de construcción, operación y transferencia, tendrá que producir un procedimiento específico. Si la opción de un acuerdo internacional progresa, habrá que identificar al socio y las modalidades. En ambos casos, la cuestión de la financiación debe hacerse pública.

La urgencia económica ya no permite que estas decisiones se separen de su costo al Líbano. A £52,840 por hora kilovatio para generadores en septiembre, la crisis eléctrica ya no es sólo el símbolo histórico de la mala gestión pública. Es un drenaje directo sobre los ingresos del hogar y los márgenes empresariales.

Por consiguiente, el cambio de modelo a que se hace referencia en Ain al-Tiné no puede juzgarse en la fórmula elegida. Estará en su capacidad de sustituir gradualmente energía costosa, fragmentada e impredecible por un servicio estable. Después de años de soluciones temporales, la diferencia entre un nuevo anuncio y una reforma tendrá ahora algunos elementos muy concretos: un contrato, una financiación, un horario y horas kilovatios efectivamente entregadas.

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