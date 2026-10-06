Cuando las familias venden lo que los hace vivir: Líbano entra en la pobreza de liquidación

En el Líbano, la pobreza atraviesa un nuevo umbral: las familias ya no reducen la alimentación, la salud o la escuela solas, venden sus bienes y a veces sus herramientas de trabajo. Con el 20% de los hogares involucrados en la venta de activos productivos, sobrevivir hoy está amenazando directamente su capacidad de ganar mañana.

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La crisis ya no sólo reduce el consumo

La degradación social en el Líbano atraviesa un umbral diferente cuando las familias ya no reducen su gasto sino que comienzan a vender los bienes de los que depende su futuro. Los datos disponibles describen ahora esta segunda fase. Algunos hogares reducen las comidas, posponen la atención, ahorran en la escuela y los bienes domésticos líquidos. Aún más preocupante, algunos venden activos que les permitieron generar ingresos. La pobreza deja de ser sólo una falta de dinero disponible al final del mes. Destruye gradualmente los medios por los que el hogar puede recuperar la autonomía económica.

Tres conjuntos de datos de las Naciones Unidas miden este desarrollo. Cubren la seguridad alimentaria, los mecanismos familiares para hacer frente a la crisis y el acceso a servicios esenciales. Los indicadores no describen exactamente la misma población o la misma dimensión de la inseguridad. Sin embargo, convergen en la conclusión de que se busca cada vez más adaptabilidad de los hogares. Algunas familias ya han alcanzado la etapa de las economías ordinarias.

Entre los hogares encuestados,55% dicen que no pueden garantizar tres comidas diarias para sus hijos. Esta cifra da una primera medida de la presión sobre el gasto alimentario. No significa que todos los niños afectados estén privados de alimentos durante un día entero. Por otro lado, muestra que el modelo alimenticio normal de la familia ya no puede ser asegurado de forma regular. Los padres reducen las cantidades, modifican los productos adquiridos o disminuyen el número de comidas cuando los recursos son insuficientes.

El problema tiene una dimensión más grave cuando los alimentos compiten con la salud y la educación.el 61% de los hogares encuestados redujeron sus gastos de salud, mientrasel 38% dice que no pueden proporcionar medicamentos esenciales para sus hijosPor lo tanto, la crisis económica ya no produce sólo una disminución del nivel de vida. Modifica las decisiones sobre las necesidades que no deben aplazarse.

el 46% reduce el gasto escolar

La educación es otro amortiguador utilizado por las familias.el 46% de los hogares afectados redujeron sus gastos en educaciónMás preocupante,el 17% suspendió la educación de sus hijosDetrás de estos porcentajes hay una simple mecánica económica. Cuando un ingreso ya no permite la financiación simultánea de alimentos, transporte, medicina, energía y escuela, los gastos que pueden aplazarse comienzan a ser sacrificados.

Las reducciones del gasto escolar pueden tomar varias formas. No significa necesariamente la desescritura inmediata. Puede tratar de transporte, suministros, actividades, cursos complementarios u otros costos asociados a la enseñanza. Pero la transición a la interrupción escolar marca una ruptura mucho más profunda. Los niños ya no pierden sólo ciertos recursos educativos. Dejó el sistema para mejorar su situación futura.

Esta evolución da a la crisis una dimensión intergeneracional. Una familia pobre puede recuperar los ingresos si uno de sus miembros vuelve a trabajar o reanudar la actividad económica. Un niño que ha abandonado la escuela durante mucho tiempo puede soportar las consecuencias de la crisis durante años. Se está reduciendo su acceso a las calificaciones. Sus futuras oportunidades de carrera se están volviendo más limitadas. Una decisión de sobrevivir hoy puede reducir los ingresos de la casa de mañana.

La misma lógica se aplica al gasto sanitario. Si reporta un tratamiento o renuncia a un medicamento, puede preservar temporalmente algunos recursos. Sin embargo, una enfermedad insuficientemente administrada puede costar más, evitar que un adulto trabaje o requiera hospitalización. Por lo tanto, los mecanismos de supervivencia a corto plazo pueden generar nuevos gastos a mediano plazo.

La pobreza se hace particularmente difícil de revertir cuando obliga al hogar a sacrificar simultáneamente su capital humano y material. Esto es precisamente lo que sugieren los datos de ventas.

Uno de cada cuatro hogares vende bienes de hogar

25% de los hogares encuestados venden propiedades domésticaspara satisfacer sus necesidades. Esta figura marca un cambio de naturaleza. Reducir un gasto implica cambiar su comportamiento mensual. Vender una propiedad significa aprovechar la riqueza acumulada.

Por supuesto, no todos los bienes vendidos tienen el mismo valor económico. Algunos pueden ser relativamente secundarios. Otros son equipos que mejora las condiciones de vida. Los datos disponibles no permiten una lista exhaustiva de lo que ha sido vendido por cada hogar. Sin embargo, muestran que la estrategia está lo suficientemente extendida para cubrir una cuarta parte de la muestra.

La venta tiene una ventaja inmediata: convierte un activo en dinero disponible. Una familia puede comprar alimentos, pagar una factura, pagar una cuota médica o responder a otra emergencia. Pero este recurso no es renovable. Una vez vendido el bien, desaparece de la herencia de la familia. Si el ingreso no se eleva, entonces el hogar debe encontrar otro elemento para sacrificar.

Es este mecanismo que distingue una dificultad temporal de un proceso de empobrecimiento patrimonial. Un hogar cuyo ingreso cae durante unos meses puede reducir su gasto y luego volver a su nivel anterior cuando la situación mejora. Un hogar que vende gradualmente su propiedad no vuelve automáticamente a su punto de partida. Tendrá que reconstruir su herencia después de restaurar sus ingresos.

Esta destrucción silenciosa es difícil de percibir en los indicadores económicos convencionales. El hogar puede seguir pagando parte de sus gastos y no puede parecer inmediatamente estar completamente privado de recursos. Sin embargo, financia su vida cotidiana consumiendo su pasado. Cuanto más dura esta situación, menos reservas quedan para absorber el próximo choque.

El umbral más preocupante: venta de herramientas que producen ingresos

La figura más reveladora se refiere a20% de los hogares que venden activos productivos, es decir, propiedad utilizada para generar ingresos. La naturaleza exacta de estos activos varía necesariamente por ocupación y familia, y los datos disponibles no permiten la compilación de un inventario individual aquí. El principio económico, sin embargo, es claro: una familia comienza a financiar su supervivencia vendiendo parte de su capacidad para ganar dinero.

Es en esta etapa que la expresión « pobreza de la insolvencia » tiene su significado. El hogar ya no liquida solamente objetos que puede hacer sin. Se separa de lo que le permitió trabajar, producir o mantener una actividad económica. El dinero obtenido hace posible cruzar una emergencia, pero la capacidad de generar los próximos ingresos disminuye.

Para los trabajadores autónomos, pequeños comerciantes, agricultores o artesanos, la pérdida de equipo puede reducir inmediatamente la actividad. Entonces se necesita un nuevo capital para reemplazarlo. Una familia que tuvo que vender este equipo precisamente porque carecía de liquidez es poco probable que pueda comprarlo rápidamente.

El círculo entonces se hace particularmente difícil de romper. La disminución de los ingresos conduce a la venta de un activo. La venta de activos reduce la capacidad de producción. Esta disminución de la capacidad a su vez lleva a una disminución de los ingresos. Por lo tanto, la siguiente crisis encuentra al hogar en una situación más frágil que la anterior.

Este desarrollo también hace posible entender por qué una recuperación general de la economía no siempre es suficiente para reparar los daños sociales. Una empresa puede empezar a reclutar de nuevo. Una solicitud puede volver. Sin embargo, el hogar que perdió su equipo, interrumpió la educación de un niño o los problemas de salud acumulados no recupera inmediatamente su situación anterior. La recuperación macroeconómica y la reconstrucción de la capacidad familiar siguen diferentes calendarios.

Casi 800.000 Libanés identificado como necesitado de ayuda alimentaria

La diferencia entre las necesidades y la asistencia disponible es otro elemento central. Los datos citados identifican799 207 libaneses que necesitan intervención alimentaria. A finales de junio,173 267 personashabía recibido realmente la ayuda en cuestión.

La diferencia entre las dos cifras no significa necesariamente que todas las personas restantes no hayan recibido absolutamente ninguna asistencia de otros circuitos. La información disponible se refiere al dispositivo correspondiente. However, they show a considerable gap between the population identified as needing intervention and the population actually affected by this response.

Esta brecha obliga a las familias a convertirse en sus propios sistemas de protección social. Cortan el gasto, préstamos, solicitan familiares, venden propiedades o cambian las opciones sobre los niños. Cuando la ayuda pública o humanitaria cubre sólo parte de la necesidad, la diferencia se absorbe dentro del hogar.

La capacidad de absorber esta diferencia varía mucho. Una familia con ahorros puede utilizar sus reservas. Otro puede contar con una vida relativa en el extranjero. Un tercero tiene una vivienda o propiedad que es probable que se venda. Los hogares más vulnerables tienen menos opciones. Llegan más rápidamente a estrategias que amenazan su futuro.

Por consiguiente, la cifra de ayuda alimentaria debe leerse junto con datos sobre la liquidación de bienes. Ambos fenómenos están relacionados. Cuanto más lejos de las necesidades reales, más hogares tienen que movilizar sus propios recursos. Cuando se agotan los ingresos y los ahorros, la riqueza se convierte en la última reserva.

Electricidad y arbitraje de agravación energética

La presión social se ve reforzada por el aumento de los costos energéticos. En septiembre, el precio de los generadores privados alcanzó52 840 libras por kilovatio hora, hasta el 9,5% del mes anterior y alrededor del 75% de febrero. El precio medio del aceite de combustible utilizado en el cálculo de precios también ha aumentado considerablemente.

Para un hogar que ya está obligado a reducir su gasto en salud o alimentos, el aumento de la energía conduce a una nueva compensación comercial. La electricidad no es fácilmente suprimible. Se utiliza para la iluminación, la conservación de alimentos, el uso de ciertos equipos y el funcionamiento normal de la vivienda. Los hogares pueden reducir su consumo, pero no pueden reducirlo a cero sin degradar gravemente sus condiciones de vida.

La situación también crea desigualdad entre quienes han podido invertir en soluciones alternativas y quienes siguen dependiendo de generadores. La instalación de paneles solares y baterías requiere capital inicial. Las familias que no tienen este dinero siguen pagando energía cada mes, cuyo costo depende en gran medida del combustible.

Este mecanismo ilustra una característica más general de la pobreza: la falta de capital a veces hace que la vida cotidiana sea más cara. El hogar que puede invertir reduce sus costos futuros. La persona que no puede invertir sigue dependiendo del servicio más caro. Por consiguiente, la falta de ahorros no es sólo consecuencia de la pobreza. Se convierte en un factor que lo sostiene.

Así pues, el gasto energético se suma a la alimentación, la medicina y la educación en el mismo sobre presupuestario que se ha convertido en insuficiente. Cada aumento en una de estas áreas aumenta la probabilidad de sacrificios en otros.

La recuperación económica todavía no protege a las familias

Sin embargo, algunos indicadores de actividad muestran una mejora limitada. El índice del administrador de compras ha alcanzado50,5 puntos en septiembrecontra 50.1 en agosto. Este es el cuarto mes consecutivo sobre el umbral entre la contracción y el crecimiento.

Esto puede parecer contradictorio a la agravación social. No lo es. Al mismo tiempo, las empresas informan del mayor aumento de sus costos de insumos en unos tres años y medio. Reducen la contratación y las adquisiciones. Las órdenes de exportación siguen siendo bajas en el contexto regional. Por lo tanto, una economía puede registrar un ligero aumento de su actividad sin generar suficientes ingresos nuevos para mejorar rápidamente la situación de los hogares.

La brecha es particularmente importante después de una larga crisis. Las familias no comienzan la recuperación con un patrimonio intacto. Algunos han acumulado deudas. Otros vendidos. Algunos han retrasado la atención o han interrumpido las vías escolares. Un aumento limitado de la actividad no restaura automáticamente lo que se ha perdido.

Por lo tanto, la calidad del crecimiento se vuelve tan importante como su existencia. Una actividad que aumenta sin la creación de empleo suficiente o con una inflación de alto costo puede mejorar algunos indicadores sin reducir la vulnerabilidad social. Los hogares necesitan ingresos estables, pero también servicios accesibles y menor incertidumbre.

La situación regional complica esta perspectiva. Los costos del combustible, el transporte marítimo y el seguro siguen en riesgo. Las empresas son reacias a reclutar. Por lo tanto, las familias deben seguir protegiéndose contra nuevas conmociones mientras sus reservas ya están disminuyendo.

La ayuda alimentaria ya no es suficiente cuando la riqueza desaparece

En este contexto, una política social se centró exclusivamente en los riesgos alimentarios que tienen consecuencias sin detener el mecanismo de empobrecimiento. Alimentar a una familia en dificultad es obviamente una prioridad. Pero si esta misma familia sigue vendiendo sus herramientas de trabajo para pagar sus medicamentos, su situación económica se deteriorará a pesar de la ayuda recibida.

Las cifras disponibles muestran que las necesidades son multidimensionales. La alimentación, la salud, la educación, la energía y los ingresos están ahora entrelazados. La intervención en un sector puede liberar recursos para otros, pero no siempre es suficiente cuando se avanza la crisis.

La venta de activos productivos es un indicador de alerta particularmente útil. Muestra que algunos hogares ya no tienen soluciones temporales. Están empezando a reducir su potencial económico. Por lo tanto, la conservación de estos activos puede ser tan importante como el apoyo al consumo inmediato.

La misma lógica se aplica a la escuela. Evitar que un niño abandone la escuela es una forma de protección económica a largo plazo. Garantizar un medicamento esencial puede prevenir un deterioro de la salud que privaría a un adulto de sus ingresos. Por consiguiente, una política eficaz de protección social debe medir las pérdidas que impide, no sólo la ayuda que distribuye.

El desafío es considerable en un Estado con recursos limitados. Pero la ausencia de intervención también tiene un costo. Cada activo vendido, cada carrera escolar interrumpida y cada problema médico agravado hace más difícil y costoso volver a la autosuficiencia.

El peligro está ahora en lo que no puede ser redimido

Las cifras finalmente describen varias etapas de la misma crisis. En su primer nivel, el hogar reduce su consumo. En segundo lugar, reduce sus gastos en salud y educación. Entonces vende bienes. Por último, algunas familias comienzan a liquidar activos generadores de ingresos. No todos siguen exactamente este camino y los datos no permiten que estas categorías se transformen en una cronología válida para cada hogar. Sin embargo, muestran un aumento de la gravedad de los mecanismos utilizados para sobrevivir.

El20% de haber vendido activos productivoses probablemente la señal más preocupante. Mañana habrá que comprar un plato de comida consumida. Una herramienta de trabajo vendida hoy puede evitar precisamente ganar el dinero necesario para comprar esta comida mañana.

Es esta diferencia la que transforma la crisis social. El Líbano ya no sólo se enfrenta a familias con ingresos mensuales insuficientes. Parte de ellos está empezando a perder los recursos materiales y humanos que podrían permitirles salir de la pobreza.

Por lo tanto, la respuesta no puede estimarse únicamente por el número de paquetes de alimentos distribuidos o la cantidad única de ayuda. El indicador real será la capacidad de evitar que los hogares crucen el punto en que la supervivencia del presente requiere sacrificio de ingresos futuros. Desde este umbral, la pobreza ya no está simplemente desaparecida. Consiste en vender, pieza tras pieza, lo que nos habría permitido comenzar de nuevo.

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